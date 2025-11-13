Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 13 Kasım 2025 09:12:27









Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni iddiaları ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Parti üyeleri 2019 yılında ölen Epstein'ın üç yeni e-postasını kamuoyuyla paylaştı. Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsediliyor. Epstein'ın Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" iddia ediliyor. Epstein, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de yeni e-postaların yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Demokratlar, Başkan Trump'ı lekelemek adına sahte bir anlatım yaratmak için seçtikleri e-postaları liberal basına sızdırıyorlar" dedi.Sözcü ayrıca e-postalarda adı geçen "isimsiz mağdurun" intihar eden Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.Leavitt şöyle devam etti:"Başkan Trump'ın on yıllar önce Jeffrey Epstein'i, Giuffre de dahil kadın çalışanlarına garip davranışlar sergilemesi nedeniyle kovduğu gerçeği ortada duruyor."Bu haberler dikkatleri Başkan Trump'ın tarihi başarılarından uzaklaştırmak için kötü niyetli uğraşlardan başka bir şey değil.Mantıklı her Amerikalı bu hileyi ve hükümetin yeniden açılmasından dikkatleri uzaklaştırma çabasını görecektir."Demokratlar yayımladıkları e-postalarda kurbanın adını kapatmıştı.23 bin yeni belgeEpstein'dan geriye kalan varlık ve belgeleri yöneten vakıf tarafından Komite'ye 23 bin yeni belge iletildi. Demokratlar bunlar arasında üç e-postayı kamuoyuyla paylaştı. Belgelerle ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi. Demokratlar, vakıftan temin edilen bu e-postaların "Beyaz Saray'ın Epstein örtbasını sarsan" nitelikte olduğu yorumunu yaptı.Komite'nin kıdemli üyesi Demokrat Partili Robert Garcia, "Trump, Epstein dosyalarını ne kadar gizlemeye çalışırsa, biz o kadar çok şey ortaya çıkarıyoruz" dedi. Garcia, Adalet Bakanlığını da dosyaların tamamını kamuoyuna açmaya çağırdı.Yazışmalarda neler var?Demokratların yayımladığı belgelere göre 2011 tarihli e-postada Epstein, Ghislaine Maxwell'e şöyle yazıyor: "Şunu fark etmeni istiyorum; havlamayan köpek Trump'tır... [Mağdur] onunla birlikte evimde saatler geçirdi. Adı bir kez bile anılmadı. Polis şefi falan... Yüzde 75 oradayım."Epstein, 2019'da yazar Michael Wolff'a gönderdiği başka bir e-postada "Elbette kızlardan haberi vardı, çünkü Ghislaine'e durmasını söyledi" diyor. Ghislaine Maxwell, Epstein'in mağdur ettiği "kızları kendisine tedarik etmek" suçlamasıyla şu anda 20 yıl hapis cezası yatıyor.2015'teki bir e-postada Wolff, CNN'in Trump'a Epstein'la ilişkisini soracağını yazıyor.Wolff yanıtında "Bırak kendini assın" diyor ve şöyle devam ediyor:"Eğer gerçekten kazanacak gibi görünüyorsa onu kurtarabilirsin, bu da bir tür borç yaratır."Epstein seks ticareti suçlamasıyla hapisteyken 2019 yılında hücresinde ölü bulundu.Epstein dosyalarıyla ilgili olarak en son İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew, Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle, Prens unvanını kaybetti.Kaynak : BBC