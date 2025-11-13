A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Yeni e-postalar: Epstein'a göre Trump kurbanlarından biriyle 'saatler geçirdi'

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 13 Kasım 2025 09:12:27

Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni iddiaları ortaya çıktı. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Parti üyeleri 2019 yılında ölen Epstein'ın üç yeni e-postasını kamuoyuyla paylaştı. Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff arasında geçen yazışmalarda Trump'tan birkaç kez bahsediliyor. Epstein'ın Nisan 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın "mağdurlardan biriyle saatler geçirdiği" iddia ediliyor. Epstein, Trump'tan "havlamayan köpek" olarak söz ediyor.



Ocak 2019 tarihli bir başka e-postada ise Epstein, Trump'ın "kızlardan haberi olduğunu, çünkü Ghislaine'e durmasını söylediğini" yazıyor. Trump, Epstein'la ilgili herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğu iddialarını geçmişte defalarca reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de yeni e-postaların yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Demokratlar, Başkan Trump'ı lekelemek adına sahte bir anlatım yaratmak için seçtikleri e-postaları liberal basına sızdırıyorlar" dedi.

Sözcü ayrıca e-postalarda adı geçen "isimsiz mağdurun" intihar eden Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.
Leavitt şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın on yıllar önce Jeffrey Epstein'i, Giuffre de dahil kadın çalışanlarına garip davranışlar sergilemesi nedeniyle kovduğu gerçeği ortada duruyor.

"Bu haberler dikkatleri Başkan Trump'ın tarihi başarılarından uzaklaştırmak için kötü niyetli uğraşlardan başka bir şey değil.

Mantıklı her Amerikalı bu hileyi ve hükümetin yeniden açılmasından dikkatleri uzaklaştırma çabasını görecektir."

Demokratlar yayımladıkları e-postalarda kurbanın adını kapatmıştı.

23 bin yeni belge

Epstein'dan geriye kalan varlık ve belgeleri yöneten vakıf tarafından Komite'ye 23 bin yeni belge iletildi. Demokratlar bunlar arasında üç e-postayı kamuoyuyla paylaştı.  Belgelerle ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi. Demokratlar, vakıftan temin edilen bu e-postaların "Beyaz Saray'ın Epstein örtbasını sarsan" nitelikte olduğu yorumunu yaptı.

Komite'nin kıdemli üyesi Demokrat Partili Robert Garcia, "Trump, Epstein dosyalarını ne kadar gizlemeye çalışırsa, biz o kadar çok şey ortaya çıkarıyoruz" dedi. Garcia, Adalet Bakanlığını da dosyaların tamamını kamuoyuna açmaya çağırdı.

Yazışmalarda neler var?

Demokratların yayımladığı belgelere göre 2011 tarihli e-postada Epstein, Ghislaine Maxwell'e şöyle yazıyor: "Şunu fark etmeni istiyorum; havlamayan köpek Trump'tır... [Mağdur] onunla birlikte evimde saatler geçirdi. Adı bir kez bile anılmadı. Polis şefi falan... Yüzde 75 oradayım."

Maxwell bu mesaja, "Ben de bunu düşünüyordum…" diye yanıt veriyor.



Epstein, 2019'da yazar Michael Wolff'a gönderdiği başka bir e-postada "Elbette kızlardan haberi vardı, çünkü Ghislaine'e durmasını söyledi" diyor. Ghislaine Maxwell, Epstein'in mağdur ettiği "kızları kendisine tedarik etmek" suçlamasıyla şu anda 20 yıl hapis cezası yatıyor.



2015'teki bir e-postada Wolff, CNN'in Trump'a Epstein'la ilişkisini soracağını yazıyor.
Epstein "Onun için bir yanıt hazırlayabilecek olsak sence ne olmalı?" diyor.

Wolff yanıtında "Bırak kendini assın" diyor ve şöyle devam ediyor:
"Eğer uçağa binmediğini ya da eve gitmediğini söylerse, bu seni avantajlı bir konuma getirir.

"Eğer gerçekten kazanacak gibi görünüyorsa onu kurtarabilirsin, bu da bir tür borç yaratır."

Bu yazışmalar sırasında Epstein Florida'da cinsel suçlardan hüküm giymişti.

Epstein ile Trump, 1990'larda arkadaş olmuştu, ancak Trump 2000'lerin başında Epstein'la arasının bozulduğunu söylemişti.

Trump, hiç bir zaman Epstein davasıyla ilgili herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

Epstein seks ticareti suçlamasıyla hapisteyken 2019 yılında hücresinde ölü bulundu.

Epstein dosyalarıyla ilgili olarak en son İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew, Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle, Prens unvanını kaybetti.

Kaynak : BBC

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Saraybosna'da "keskin nişancı" iddiasına soruşturma
Yeni e-postalar: Epstein'a göre Trump kurbanlarından biriyle 'saatler geçirdi'
Polis için Sendika, Toplum için Güvence
BİZİM RADYO
radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ
Büyük uyuşturucu bahanesi: Trump, Venezuela'da rejim değişikliğine hazırlanıyor.
Kozmopolit Paradoks: Eşitsizliklerle Dolu Bir Dünyada 'Dünya Vatandaşı' Olmak.
Açgözlülük Afrika Boynuzu'nu Savaşta Tutuyor
Trump'ın Asya Gösterisi Zayıflıkla Sonlandı…
İklim Krizinin Bedelini Kim Ödüyor? Finans Tartışması Derinleşiyor.

Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Bayrampaşa’da bir Salı sabahı.
Devrimin Nefesi ve Ramban
Devrimci Jacob Kats’tan Vayeleh’e Yankele ile
Elul’da Hatırlamak ve Dönüşmek: Hafızadan Umuda
Sınıfsız Toplum Mitinden Dijital Proleteryaya: Behice Boran’ın Güncelliği
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 