11 Kasım 2025









Sudan bunu açıkça ortaya koyuyor. Mevcut çatışma, yalnızca iki hırslı komutanın veya iki rakip silahlı grubun hikâyesi değil. Yabancı patronların, bölgesel güç simsarlarının ve ticari ağların Afrika'nın altınını, enerji kaynaklarını, ekilebilir topraklarını ve hatta suyunu kontrol etmek için yarıştığı bir vekalet mücadelesi. Sıradan Sudanlılar bu mücadelenin bedelini canlarıyla, yerinden edilmeleriyle ve çalınmış bir gelecekle ödüyor; evrensel değerleri başka yerlerde de savunmakta bu kadar hızlı olan uluslararası sistem ise esasen görmezden geliyor. Bunun verdiği mesaj kasvetli: Afrikalıların hayatları hâlâ kâr uğruna harcanabilir muamelesi görüyor.

Afrika Boynuzu, rahatsız edici bir kavşakta bulunuyor. Olağanüstü stratejik değere ve doğal zenginliklere sahip bir bölge olmasına rağmen, hâlâ örtüşen şiddet, yolsuzluk ve dış müdahale döngülerinin tuzağına düşmüş durumda. Sıklıkla "kadim etnik rekabetler" veya "ideolojik çatışmalar" olarak çerçevelenen şey, yakından incelendiğinde çok daha hesaplı bir şey: istikrar ve barış inşasının tarafsız diliyle süslenmiş, altın, toprak, erişim ve nüfuz mücadelesi. Bildirilerin ve bağışçı konferanslarının ardında, savaş ekonomik bir araç haline geldi. Kaos bir tesadüf değil; bazıları için bir iş modeli.İşte bu yüzden, kargaşayı "kabilecilik" veya dinsel düşmanlığa indirgeme cazibesi çok tehlikeli. Söz konusu olan, Afrika'nın kalbi üzerindeki kontroldür ; coğrafyası, Kızıldeniz'deki limanları, maden yatakları, gıda koridorları ve nihayetinde siyasi istikameti. Sudan'ı bir savaş alanına dönüştüren aynı ağlar, bölgenin geri kalanını -Eritre, Etiyopya, Somali, Kenya, Uganda ve hatta karşı kıyıdaki Yemen- izliyor; zayıflıkları araştırıyor, müttefikler ediniyor ve bir devlet ne zaman dikkati dağılsa veya bölünse değer elde etmek için kendilerini konumlandırıyorlar.Böyle bir ortamda, doğrudan bir işgal nadiren gereklidir. Kurumlar kırılgan olduğunda, dış güçler tanklarla değil, kredilerle, güvenlik ortaklıklarıyla, özel askeri sözleşmelerle ve küçük puntolarla sunulan "yatırım fırsatlarıyla" gelebilir. Terörle mücadele, reform, barışı koruma veya kalkınma yardımı gibi etiketler altında, hükümetler ve aracılar, aslında kontrol araçları olan araçları devreye sokarlar. Sözleşme ücretleri, yaptırımlı rüşvetlere dönüşür. Askeri iş birliği bir dayanak noktası haline gelir. Kelime dağarcığı değişir, ancak amaç aynıdır: Afrika'nın kaynaklarına güvenli erişim sağlamak ve siyasi tercihlerini şekillendirmek.Somalililer ve tüm Afrika Boynuzu halkları için uyarı ışıkları çoktan yanıp sönüyor olmalı. Toprak, karasuları ve egemen karar alma süreçleri soyut kavramlar değil; yabancıların bir ulusu onlarca yıl boyunca güçlendirebileceği veya güçsüzleştirebileceği kaldıraçlardır. Sudan'daki savaş uzak bir ateş değil, bir ön izlemedir. Hatta şu anda Somali'nin bazı bölgelerinde, bazıları yabancı savaşçıları Afrika topraklarına alıştırmak için tasarlanmış eğitim merkezleri ve lojistik üsler ortaya çıkıyor. Bu tür tesislerin müzakere edilebilmesi, bazı seçkinlerin kısa vadeli siyasi veya finansal kazanç karşılığında kendi topraklarının sürekli olarak tahrip edilmesini kabul etme becerisini gösteriyor.Yıkımdan uzakta, finansörler ve siyasi girişimciler, "güvenlik ortaklıkları", "altyapı yatırımları" veya "insani yardım" adına sınır ötesi para transferi yapıyor. Kağıt üzerinde bu, modernleşme. Pratikte ise güvenlikleştirilmiş bir çıkarım. Özel yükleniciler ve özenle seçilmiş milisler dağıtım sistemi haline geliyor. Limanlar, ticaret koridorları, gümrük rejimleri ve hatta kabine atamaları bir yöne veya diğerine yönlendirilebiliyor. Kamuoyuna cilalı bir anlatı sunuluyor: kalkınma, istikrar, bölgesel entegrasyon. Oysa gerçek sonuç, daha sıkı bir dış kontrol.Paralel bir aktör daha da sessiz hareket eder; bölgesel ağlar aracılığıyla silah, savaşçı ve teçhizat taşıma yetkisine veya bağlantılarına sahip biri. Bu koruyucu şemsiye altında, silahlar kıyı depolarından Sudan'ın derinliklerine ve ötesine akıyor. Her sevkiyat sivillerin acısını derinleştirirken, aynı zamanda çatışmanın çözümünü de sağlıyor. Aynı kişi alenen birlikten veya reformdan bahsedebilir, ancak uyguladığı sistem bir entegrasyon sistemi değil; yerel aktörlerin savaşmak ve dolayısıyla siyasi olarak hayatta kalmak için tekrar tekrar ona başvurmak zorunda kaldığı bir bağımlılık sistemidir.Bu hiyerarşinin en altında savaş ağası oturur. Adamları yağma yapar, maden çıkarır ve terör estirir, çünkü savaş bu şekilde finanse edilir. Köyler boşaltılır, yeni mezarlar ortaya çıkar ve bir zamanlar geçim kaynağı olan yerlerin yerini zanaatkâr madenleri veya kaçakçılık rotaları alır. Bu bölgelerden çıkarılan altın ve diğer mineraller sessizce sınırlar ötesine aklanır, özel ticaret olarak yeniden sınıflandırılır ve nihayetinde onlar için kan döken insanlardan uzakta rafine edilir. Metal külçe veya süs eşyası haline getirildiğinde, köken hikayesi temizlenmiş olur. Uzak başkentlerin vitrinlerinde veya zenginlerin bileklerinde parlayabilir, ancak her anlamda kanlı altındır.İş başında daha incelikli bir araç daha var: parçalanma. Yirmi birinci yüzyıl emperyalizmi her zaman üniforma giyerek gelmez. Genellikle özyönetim, yatırım veya federal uzlaşma dilini konuşarak gelir. Ayrılıkçı hareketleri veya devlet altı milisleri gizlice destekleyerek, dış aktörler güçlü bir cumhuriyeti bir otoriteler karmaşasına indirgeyebilir. Bölünmüş bir devletle müzakere etmek daha kolaydır. Ekonomisi bölümlere ayrılabilir. Siyasi sınıfı kendisine karşı kullanılabilir. Ve doğrudan müdahale savunulamaz hale geldiğinde, terörle mücadele, barışı koruma, insani koridorlar olarak yeniden markalanır. Etiketler değişir, mantık değişmez.Kıta genelinde, bu türden onlarca hareket dışarıdan sessizce destek veya finansman alıyor. Amaç, ötekileştirilmiş topluluklar için adalet değil; daha küçük ve daha zayıf birimlere bölünmüş, güvenlik garantilerini ve ekonomik can damarlarını dışarıdan almaya zorlanan bir Afrika. Bir ülke bir kez parçalandığında, ulusal bütünlüğü yeniden inşa etmek nesiller alabilir. Bu nedenle, bu bağlamda birlik duygusal bir slogan değil, egemenliğin ön koşuludur.Belki de tüm bu ekosistemin en yıkıcı özelliği, onu çevreleyen sessizliktir. Uluslararası örgütler, diplomatik misyonlar ve bağışçı hükümetler, kaçakçılık rotalarının, paralı asker sözleşmelerinin ve çatışma bölgelerinden altın ve diğer kaynakların çalınmasının genellikle tamamen farkındadır. Ancak soruşturmalar tıkanmaktadır. Yaptırımlar sulandırılmaktadır. Hak raporları geciktirilmekte veya örtbas edilmektedir. Bu sessizlikte, suç ortaklığı nefes alacak yer bulmaktadır. Afrika Boynuzu yalnızca savaştan kâr eden adamlar tarafından değil, aynı zamanda görmezden gelen kurumlar tarafından da yaralanmaktadır.Eskiden savaş gemileriyle uygulanan yaptırımlar artık sözleşmeler, paralı askerler, veriler ve borçlarla uygulanıyor. Çatışmalar, dijital etki kampanyaları, avantajlı tedarikler veya vahşet yaşandığında reddedilebilecek özel askeri şirketlerin konuşlandırılması yoluyla uzaktan sürdürülüyor. Bu savaşçılar genellikle diğer yoksul eyaletlerden veya uzak kıtalardan toplanıyor. Yerel toplulukla hiçbir bağları veya ulusal uzlaşı yükümlülükleri yok. Bir görevi yerine getirmek ve altın, petrol, nadir mineraller ve siyasi nüfuz akışını korumak için oradalar.Dolayısıyla en tehlikeli savaş alanı yalnızca kurşunların olduğu alan değildir. Bilgi ve finans alanıdır; dezenformasyonun yerel sesleri susturduğu, "barış anlaşmalarının" sömürücü düzenlemeleri koruduğu ve borçların hükümetleri, gerçekten kararları veren halka meydan okumaktan alıkoyduğu bir alandır. Kendi söylemini veya bilançosunu kontrol edemeyen bir ülke, egemenliği sürekli müzakere edilebilir bir ülkedir.Yine de, hikâyenin mülksüzleştirmeyle sonlanması kaçınılmaz değil. Afrika genelinde, daha genç ve daha bağlantılı bir nesil buna karşı koyuyor. Yoksulluğun, yardım bağımlılığının ve darbelerin Afrika'nın aşağılık bir statüsünün değil, kıtanın hammadde tedarik ederken güvenlik ithal etmesini sağlamak için tasarlanmış sistemlerin ürünleri olduğunu açıkça görüyorlar. Bu "çita nesli" bu senaryoyu miras almayı reddediyor. Maden sözleşmeleri, askeri üsler ve hayırseverlik kisvesi altında yabancı müdahaleler konusunda şeffaflık talep ediyorlar. Afrika servetinin Afrika ekonomilerinde dolaşmasını istiyorlar.Dolayısıyla soru artık Afrika'nın yükselip yükselmeyeceği değil; yükselmemesi için çok fazla yetenek, çok fazla demografik ivme ve çok fazla stratejik nüfuz var. Asıl soru, Afrika'nın parçalanmasından kâr edenlerle, savaşlarını özelleştirenlerle ve demokrasiyi vaaz ederken altınını aklayanlarla nasıl başa çıkacağıdır. Bu hesaplaşma, egemenliğin gerçek mi olacağını yoksa bir konuşma yazarının gösterişi mi olarak kalacağını belirleyecektir.Dünyanın Afrika'yı "kurtarmasına" gerek yok. Onu küçümsemeyi ve kıtaya bir taş ocağı veya deneme alanı gibi davranmayı bırakması gerekiyor. Bugünün Afrika'sı, bazı politika çevrelerinde hâlâ dolaşan karikatürden daha bilgili, daha iyi ağlara sahip ve daha iddialı. Özellikle de Horn'un hikâyesi bitmedi. Çatışmaları finanse eden ve çalıntı maden ticareti yapan aktörler ortadan kalkmadı, ancak içinde çalıştıkları gölgeler küçülüyor. Araştırmacı gazetecilik, sivil toplum ve bölgesel kamuoyu, gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor.Bölgenin temel ilkesi dokunulmazlık olduğu sürece gerçek barışa ulaşmak zor olacaktır. Ancak farkındalık yayıldıkça ve genç Afrikalılar siyasette, medyada ve iş dünyasında yer aldıkça, anlatı bitmek bilmeyen bir sömürücü savaştan, zorlukla kazanılan bir hesap verebilirliğe dönüşebilir. Eğer böyle olursa, Afrika Boynuzu sonunda sadece kendisine uygulanan şiddetle değil, aynı zamanda halkının bu şiddetin ardındaki mekanizmaya karşı gösterdiği netlikle ve Afrika'nın zenginliğinin her şeyden önce Afrikalılara ait olduğu ısrarıyla da anılabilir.Şeyhnor Kasım | intpolicydigest.org