Trump 'Venezuela bizim bölgemiz' dedi, Kolombiya ve Küba'yı hedef aldı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 05 Ocak 2026 08:22:36

Venezuela'ya yönelik askeri operasyon ve Nicolas Maduro'nun yakalanarak ABD'ye götürülmesi sonrası Air Force One uçağında basına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kontrolün kendilerinde olduğunu ileri sürdü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini iddia eden Trump, "Buradaki her şeyi biz yöneteceğiz ve düzelteceğiz" dedi, büyük ABD petrol firmalarının milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.



Maduro'nun yerine ülkenin başına geçecek Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in kendileriyle çalıştığını söyleyen Trump, Atlantic gazetesine yaptığı açıklamada, "Eğer doğruyu yapmazsa sonu Maduro gibi olur, belki Maduro'dan bile daha ağır bedel öder" dedi. Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.  Kolombiya için "hasta bir ülke ve hasta bir adam tarafından yönetiliyor" ifadesini kullanan Trump, Kolombiya lideri Gustavo Petro'nun da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ederek, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" dedi. Trump Küba'yı da hedef alarak "Onların da sayılı günü var" ifadelerini kullandı.

Senatör Graham: Maduro şimdi Türkiye'de olabilirdi

Trump'la birlikte Air Force One uçağında bulunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. Trump'ın da dinlediği konuşmasında Graham, "Maduro şimdi Türkiye'de olabilirdi, ama New York'ta. Maduro sadece kendisini suçlayabilir. O [Trump] Maduro'ya bir çıkış yolu sundu. O reddetmeyi seçti ve şimdi hapiste" diye konuştu.

'Grönland'a ihtiyacımız var'

Trump bir süredir "ilhak etmeyi hedeflediği" Grönland'ı yeniden gündeme getirerek, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti. "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" diyen Trump, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savundu. Trump, Danimarka Krallığı'nın parçası olan yarı özerk Grönland bölgesini ilhak etmek istediğini daha önce de defalarca dile getirmişti. Grönland, ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Trump'ın son açıklamalarından sonra Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "ABD'nin Danimarka'ya ait hiçbir bölgeyi ilhak etme hakkı yoktur. Tehdidi bırakın"

Operasyonda 32 Kübalı öldürüldü

Öte yandan ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu yakaladığı ve başkent Caracas'ta bazı hedefleri bombaladığı operasyondan detaylar gelmeye devam ediyor. Küba hükümeti, ABD saldırıları sırasında Maduro'yu koruyan 32 Kübalının öldüğünü açıkladı ve 2 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Venezuela'daki ABD saldırısında toplam kaç kişinin öldürüldüğüne ilişkin belirsizlik sürüyor. Ancak ülkeden gelen yeni fotoğraflarda, yıkılmış evler ve zarar görmüş bazı tesisler görülüyor.



'Venezuela ile savaş halinde değiliz'

Pazar sabahı bazı televizyon programlarına katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela ile savaş halinde olmadıklarını ileri sürdü. NBC'ye konuşan Rubio, "Uyuşturucu kaçakçısı örgütlere karşı savaşıyoruz. Bu savaş Venezuela'ya karşı değil" dedi. Rubio aynı zamanda "Venezuela doğru kararları almazsa" yeni adımlar atacaklarını da dile getirdi.

Maduro 'prosedür gereği' mahkemeye çıkacak

Venezuela'daki operasyonda yakalanarak ABD'nin New York şehrine getirilen Nicolas Maduro ve eşi, Pazartesi günü TSİ 20:00'de mahkemeye çıkarılacak. Yetkililer bunun prosedür gereği bir uygulama olduğunu, Maduro'nun yargılanma sürecinin oldukça uzun sürmesinin beklendiğini dile getiriyor. ABD, 2 Ocak'ı 3 Ocak"a bağlayan gece Venezuela'da birden fazla noktaya saldırı düzenlemişti. Başkent Caracas'ta arka arkaya patlamalar meydana geldi, şehir üzerinde helikopterlerin uçtuğu görüldü. Caracas'ta pek çok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Hedef alınan yerler arasında askeri üsler ve havaalanları da vardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro saldırıları, "ABD'nin ülkesinin petrolünü ve madenlerini ele geçirme girişimi" olarak nitelendirdi ve OHAL ilan etti. Venezuela hükümeti, halka "yönetime güvenme" çağrısı yaptı. Ardından Trump, Maduro ve eşinin "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" açıkladı. Maduro'nun yakalandıktan sonraki görüntüleri servis edildi ve New York'a götürülen Venezuela liderinin burada mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu.

Kaynak : BBC


