8,5 milyar ABD doları tutarındaki anlaşma, Güney Pasifik'teki ABD paydaşları için stratejik bir hamle olarak Çin dışındaki nadir toprak tedarik zincirlerini güçlendiriyor. "Topraklarımız doğanın güzellik armağanlarıyla dolu, zengin ve nadir. Avustralya'yı adil bir şekilde ilerletin." Avustralya'nın milli marşı bunu açıkça ifade ediyor. Güney toprakları kritik minerallerle dolu. Ekim ayında, ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dengeleri Çin'in kritik mineral hegemonyasına karşı değiştiren kritik mineraller çerçeve anlaşmasını imzalamak üzere Washington'da bir araya geldi.Avustralya Minerallerinin Yatırımı, Çıkarılması ve Rafine EdilmesiEkim ayında, ABD ile Güneydoğu Asya arasındaki mineral ihracat ve rafineri anlaşmalarının sıkılaştırılması her zamankinden daha hızlı bir şekilde gerçekleşti ve bu durum, ABD ve Çin'in önemli bir ticaret müttefiki olan Avustralya'yı nadir mineraller ticaret savaşının ortasında bıraktı. Anlaşmanın hemen ardından, nadir toprak madenciliği ve rafineri süreçlerinde Avustralya ve ABD ortak projelerine 1 milyar ABD doları ABD finansmanı aktarılacak. Bu, Japonya'nın ABD'ye 2 milyar ABD doları tutarında bakır rafinerisi taahhüdünden ve Malezya'nın nadir toprak anlaşmasına 117 milyon Avustralya doları tutarındaki taahhüdünden sonra geliyor. Trump Yönetimi'nin Japonya, Malezya, Vietnam ve Kamboçya'daki son anlaşmalarıyla birlikte, ABD'nin kritik minerallere erişimi çeşitlendirme çabaları net bir şekilde ortaya çıkıyor ve çeşitli bir kritik mineral ağı sağlamak için kritik müzakereler hız kazanıyor.Xi Jinping'in Çin'in mineral kaldıracı, küresel kritik mineral arzını kısıtlayarak ABD'nin kırılgan tedarik zincirlerini iyileştirmek için çeşitlendirmesini teşvik etti. Ancak, kritik mineral rafinerisi sektördeki diğer ülkeler tarafından tam olarak benimsenmemiş olup, bu da ABD-Avustralya iş birliği kapsamında rafineri kapasitelerine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Çin, nadir toprak minerali işleme kapasitesinin %80'ini kontrol etmektedir ve bu da önemli sermaye yatırımı ve çevre düzenlemeleri gerektirecektir. Avustralya, rafineri kapasitelerini uzun süredir artırmasına rağmen Çin'in kapasiteleriyle rekabette geride kalmaktadır.Pekin'in sahip olduğu etki göz ardı edilemez ve Güneydoğu Asya'daki kritik minerallerin çıkarılması veya rafine edilmesiyle ilgili herhangi bir ticaret anlaşmasının Çin'in baskıcı yönetimine karşı bir tepkiyi tetikleyeceğinin sinyalini veriyor. Tarihsel olarak, Pekin ile jeopolitik gerginlikler tırmandığında ABD'nin mineral çeşitlendirmesi karmaşık hale gelmiştir. 2023 yılında, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrollerine yanıt olarak galyum ve germanyum üzerindeki Çin ihracat kısıtlamaları , Batı'nın kritik minerallere erişiminin Çin'e bağımlılığını ortaya koymuştur. Bu yılın Ağustos ayında, Pekin-Washington ticaret savaşı nedeniyle ABD'li yüklenici firmaya ait Avustralya'ya antimon sevkiyatının Çin'in Ningbo limanından ayrılması engellenmiş ve bunun sonucunda Çin'in ABD'ye antimon ihracatı yasaklanmıştır. Galyum, yarı iletkenlerde kullanılan kritik bir mineraldir; aynı şekilde, Avustralya'nın Queensland, Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da büyük miktarda dokunulmamış rezervlere sahip olduğu antimon da öyledir.ABD-Avustralya ortaklığının genişletilmesi, Avustralya'nın endüstriyel ve ekonomik kalkınma için mineral potansiyelini ilerletiyor. Anlaşmanın çerçevesine göre Avustralya, Çin'in kritik minerallerine olan uzun vadeli bağımlılığını azaltacak ve Amerika ile ikili ilişkilerini güçlendirecek. Alternatif bir tedarik zinciri oluşturarak ABD, Çin'in mineral ve yarı iletkenler üzerindeki pazar kontrolünü aşabilir. Çin'in rafinerilere olan karşılıklı bağımlılığının azaltılması, Batılı müttefikler ve mineral zengini ülkeler için sürdürülebilir tedarik zincirlerini ve bağımsız madencilik ve rafineri kapasitelerini güçlendirmeleri için bir sinyal olabilir. Yeni mineral anlaşmasında ABD, Batı Avustralya'da yılda 100 ton kapasiteli bir galyum rafinerisine ayrı ayrı yatırım yapacak ve İhracat-İthalat Bankası tarafından kritik mineral projeleri için 2,2 milyar dolar finansman sağlayacak.ABD-Avustralya yatırımına yanıt olarak Çin, tedarik zinciri istikrarı çağrısında bulunuyor . Pekin, nadir toprak elementleri ihracatını genişletti ve otomotiv tedarik zinciri sorunlarını dizginledi; ABD-Avustralya mineral anlaşması ise Çin'in yarı iletken hakimiyetindeki hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Yarı iletken tedarik zincirindeki artan belirsizlik, elektrikli araç ve akıllı telefonlar için kritik teknoloji konusundaki çekişmeleri artırıyor ve Pekin'i pazar konumunu savunmaya zorluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, NBC'deki muhabirlere, kaynak zengini ülkelerin "endüstriyel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını korumada proaktif bir rol oynaması" gerektiğini söyledi. Yorum, Çin'in küresel kritik mineraller pazarındaki rolünü koruma çıkarlarına güçlü bir şekilde atıfta bulunuyor. Bu, Çin'in savunma ve hassas sektörlerde kritik minerallerin füzelerde ve savaş uçaklarında yarı iletken kullanımı gibi iddia edilen "kötüye kullanımını" önlemek için nadir toprak elementleri kontrollerini genişlettiği Ekim ayının başlarından sonra geldi.Banyo Fayanslarından Balistik FüzelereABD'nin kaynak güvenliği ve teknolojik iş birliği alanındaki son dönemdeki yeniden yapılanma, müttefik savunma kontrolünü ve kritik mineral rafinerisi ve çıkarımındaki hakimiyetini yeniden konumlandırıyor . ABD, Çin'in hakimiyetini azaltmada Avustralya'nın kritik mineraller konusundaki desteğine öncülük ederken, bu ivme G7'nin kritik mineraller güvenliğini sağlamaya yönelik 5 maddelik planını yakından takip ediyor . Önemli bir Pasifik müttefiki olan Avustralya, uyumlu siyasi sistemi ve zengin mineral tedarikiyle önemli bir rol oynuyor ve kobalt, manganez, zirkon, tantal ve küresel lityum arzının yaklaşık yarısını üretmede küresel liderler arasında yer alıyor.AUKUS anlaşmasıyla, nadir toprak minerallerinin rafine edilmesi ve ABD-Avustralya kontrolü, yaşlanan Avustralya filosunun yerini alacak olan AUKUS Pillar 1 Virginia sınıfı nükleer denizaltılar gibi koalisyon silah platformlarının geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır. Anlaşma, Avustralya'nın mineral rafine etme kapasitelerini yükseltmede yetersiz performans gösteren " Avustralya'da Üretildi " politikasının başarısız uygulanması nedeniyle ABD sübvansiyonlarının kritik bir enjeksiyonu ve uygulanabilir bir yatırımıdır. Çin'in Avustralya'daki kritik mineralleri silah geliştirme amacıyla kullanmasının görünürlüğünün artması, Çin'in anlaşmadaki kritik mineral projelerinden dışlanmasına yol açtı. Pekin ile işbirliği şu anda kusurludur, çünkü galyum gibi nadir toprak minerallerinin rafine edilmesi ve ABD rezervlerine ihracatı kesilmiştir ."Kritik" minerallerin listesi sürekli değişiyor ve yaklaşık 50 element içeriyor. Avustralya'nın ıssız bölgelerinde kobalt, vanadyum ve tungstenin henüz keşfedilmemiş büyük rezervleri bulunuyor. Zirkonyum geleneksel olarak banyo fayanslarında ve klozetlerde kullanılsa da yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı nedeniyle hipersonik füzelerde de kullanılıyor . Çinli şirketler, Avustralya'nın zirkonyum mineral ihracatında en büyük hissedarlar ve Çin'in kaynağa olan ilgisinin hassas bir temel taşını oluşturuyorlar. Zirkonyum işleme, Çin'den Rusya'ya ihracat 2022'den beri %300 arttığı için, Rus askeri silahlarında geliştirilmek üzere potansiyel olarak Rusya'ya yeniden ihraç ediliyor. Ayrıca, Çin askeri füzyon doktrini altında, ticari ve teknoloji şirketi geliştirme Çin ordusunun yetki alanı altında. Bu durum, zirkonyumun yakıt çubuklarında zirkonyum süngeri gibi nükleer enerji kabiliyetlerinde de kullanılması nedeniyle Avustralyalı yetkililer ve ihracat kontrolleriyle gerginlik yaratıyor. Ancak Çin, dünya zirkonyum arzının %1'inden daha azına sahip olduğundan, Avustralya-ABD anlaşmalarındaki ihracat kontrollerine karşı savunmasız kalıyor. Avustralya'nın ABD Büyükelçisi Kevin Rudd, ABD ve Avustralya'nın "kritik mineraller" tanımının, politik nedenlerle, silah entegrasyonu potansiyeline, silah sistemleri ve teknolojisini besleyen savunma varlıkları olarak hareket etme potansiyeline daraltılması gerektiğini öne sürdü.Tüketici pazarında, ABD otomotiv endüstrisi, tedarik zincirinin Elektrikli Araç (EV) geçişini hızlandırma sürecinde zorluklar yaşadığını gösteriyor . EV pilleri, Ford, GM ve Avrupalı otomotiv şirketlerinin Biden dönemi çevre hedefleri için hayati önem taşıyor , ancak onlarca yıldır Çin'e bağımlı tedarik zincirleri, EV pazarını altüst edebilecek kalıcı ekonomik etkilere sahip olabilir. Pekin'in konumunun farkında olması, ABD ve Batı arasında daha iş birlikçi ticaret anlaşmaları için bir kaldıraç olarak kullanıldı; Batı, mineral işleme altyapısını hızlandırırken iş birliği çağrısında bulundu.Anlaşmanın hem ABD hem de Avustralya'da karşılıklılığı için, ABD'nin mineral erişimi ve rafinerisi, Avustralya egemenliğini korumak için güvenlik yatırımları yoluyla karşılıklı fayda sağlamalıdır. Çin dışında, ikinci en büyük kritik mineral rafinerisi, rafineri kabiliyetleri için Malezya'ya güvenen Avustralyalı şirket Lynas Rare Earths'tür. Lynas gibi Avustralyalı mineral rafineri şirketleri, Çin pazarlarıyla rekabette kalabilmek için ABD desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu da stratejik avantajın devam etmesini sağlamak için ABD dış politika desteğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu durum, Pentagon'un güvenlik ve fiyat garantileriyle desteklenen ABD'li madencilik şirketi MP Materials'ın aksinedir. Anlaşma öncesinde büyük ölçüde göz ardı edilen , mineral işlemeyi destekleyen Batılı endüstriyel politikalar, akıcı bir ABD-Avustralya tedarik zincirinin muazzam hükümet desteği olmadan ayakta kalamayacağını göstermektedir.Avustralyalı mineral şirketlerinin erozyonu artarsa, kritik bölgelerdeki müttefik üretim ve rafineri faaliyetleri azalabilir. Avustralya, anlaşma şartlarına göre, Kuzey Bölgesi'ndeki Arafura Nolans mineral rafineri projesine 100 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı taahhüt ederek, önde gelen silah teknolojilerinde kullanılan fosfat, uranyum ve toryum gibi küresel kritik minerallerin %5'ini çıkarıp tedarik edecek. Hint-Pasifik mineral kontrolündeki ilişkilerinin güçlendirilmesi, değişken ve değişken Çin pazarlarına karşı dayanıklı müttefik tedarik zincirleri için bir çerçeve sağlıyor. Güney Kore, Japonya ve Hindistan ittifaklarına kadar uzanan koalisyon, gelecekteki nadir toprak elementlerinin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.Avustralya Kritik Mineraller, Canberra'ya kartları dağıttı. Yeni, değerli ve her zamankinden daha müzakere edilebilir. ABD-Avustralya mineral anlaşması gibi yeni ortaklıklar, ABD'nin Çin pazarlarına karşı mineral tedarik, madencilik ve rafineriyi kontrol etme konusundaki ulusal çıkarlarını genişletiyor. Pasifik tedarik zincirlerini güvence altına almak için ABD'nin desteği güçlü olmalı, çünkü Avustralya en büyük pazarı olan Çin'e satış yapmayacak.