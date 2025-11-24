Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 24 Kasım 2025 15:30:48









Tarih boyunca Hazarlar, Karadeniz’in kuzeyinden Kafkasya dağlarına, Volga ve Don havzalarından Kırım bozkırlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada, hem ticaret hem de diplomasi ile iz bırakmış bir güç merkezi oldu.

2025 Hazar Hakanlığı, tarihsel mirası modern devlet aklıyla birleştiren ikili bir yönetim modeline sahip olurdu.

Sembolik Hakan (Bek Hakan): Devletin kültürel ve diplomatik yüzü, tarihi sürekliliği ve manevi otoriteyi temsil ederdi.

İcra Hakanı / Beylerbeyi: Hükümeti yöneten, orduyu komuta eden ve dış politikayı şekillendiren modern başbakan benzeri bir makam.





Coğrafi ve Stratejik Konum

Hakanlık, Kırım Yarımadası, Kuzey Kafkasya, Volga-Don havzası, Astrahan ve Kuban Ovası’nı kapsardı. Balta Tiymez Ormanı kutsal bir alan olarak korunurdu. Başkent olarak Bağçasaray, diplomatik ve kültürel merkez olarak yeniden inşa edilirdi.





Enerji ve lojistik koridorlarının kalbinde yer alması, Hakanlık’ı Çin-Avrupa kara ve demir yolları, Hindistan-Rusya enerji boru hatları ve Karadeniz limanları üzerinde kritik bir güç hâline getirirdi.









• Blockchain tabanlı gümrük sistemleri

• Otomatik liman vergilendirme ve lojistik serbest bölgeleri

• Kafkasya veri merkezleri

• Kripto varlık uyum merkezleri



• Hazar Musevileri (Karaim toplulukları dahil): Eğitim, hukuk ve finans alanlarında güçlü temsil.

• Türk boyları ve Kafkas halkları: Ordu, tarım ve kültürel omurga.

• Dini çeşitlilik: Musevilik, Hanefi ve Şafi Müslüman topluluklar, Ortodoks Hristiyan azınlıklar, Tengrici gruplar barış içinde birlikte yaşardı.





1. Bozkır Estetiği: At kültürü, dombra ve kopuz, göçebe çadır gelenekleri, destan kültürü

2. Musevi-Karaim Mirası: Bilgelik, etik ticaret, anayasal düzen ve yazılı hukuk

3. Kafkas Zarafeti: Dans, müzik, onur ve misafirperverlik



• Jeopolitik bir denge unsuru

• Lojistik ve enerji ticaret imparatorluğu

• Kültürler ve dinler arası barış adası

• Modern teknoloji ile tarihsel mirasın sentezi

• Kafkasya ve Karadeniz’in hakemi

• Türk bozkır mirasının yaşayan temsilcisi

• Musevi-Kıpçak sentezinin merkezi







Birinci Kıta:





Koro:





İkinci Kıta:





Koro:





Üçüncü Kıta:





Final Koro:

