Kaşıkçı cinayetinden bu yana, Krallığın tepkisi inkâr, mesafe koyma ve kopuş oldu. Bu tepki, katilleri bir yetki gücünden yoksun, asi hevesliler ve maceracılar olarak tecrit etmeyi içeriyordu. Onlar, uygun kafatasları, gerekli fedakarlıklar olacaktı. Gruptan beşi daha sonra idama, üçü ise hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed bin Selman'ın zehirli sosyal medya paylaşımlarını yayan Suud el-Kahtani, Tümgeneral Ahmed el-Asiri ile birlikte delil yetersizliğinden beraat etti. Callamard, "Cellatlar suçlu bulundu ve idama mahkûm edildi" demek zorunda kalırken , "İnfazları emredenler sadece serbest dolaşmakla kalmadı, soruşturma ve yargılamadan neredeyse hiç etkilenmediler" demek zorunda kaldı. İşte size MbS'nin modern Suudi Arabistan versiyonu.





Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yine iş başında. Başka bir ülkenin kurulmasına aracılık etmek için dalkavukluk ediyor, kur yapıyor ve sırıtıyor, el yağlıyor ve anlaşmalar yapıyor. Ev sahibine, bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'a coşkulu ve pohpohlayıcı bir şekilde, 18 Kasım'da konuk ileri gelenlere nadiren sunulan bir devlet karşılamasıyla karşılandı: savaş uçaklarının kırmızı halıda gösterimi, atlı bir şeref kıtası ve Doğu Odası'nda bir ziyafet. Ayrıca, Suudi Arabistan'ı "önemli NATO dışı müttefik" statüsüne yükselten bir savunma anlaşmasının parçası olarak, çok aranan F-35 savaş uçakları da kendisine vaat edildi .MbS, bu süreçte, modernleştirdiğini iddia ettiği bir devletin berbat insan hakları sicilini ve barbarca alışkanlıklarını kendisine hatırlatmak isteyenleri caydırmak için çok şey yaptı.Bu gösterişli olay , ABC News'den Mary Bruce'un bir sorusuyla gölgelenme riskiyle karşı karşıyaydı . Veliaht Prens'e yönelik olan bu soru, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki bir Suudi konsolosluğunda öldürülmesinin ardındaki rolünü sorguluyordu. Şüphesiz Kaşıkçı'yı boğarak parçalayan ölüm mangası, onun onayıyla gönderilmişti. Aralarında bir adli tıp uzmanı, bir kemik testeresi ve bir dublör bulunuyordu. Timin üyelerinin çoğu, bin Selman'ın kendi koruma gücü olan Hızlı Müdahale Gücü'nden geliyordu.Trump'ın müdahalesi ani oldu : "Son derece tartışmalı birinden bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz beyefendiden pek çok kişi hoşlanmadı. İster sevin ister sevmeyin, olaylar olur. Ama o [MbS] bundan habersizdi. Misafirimizi utandırmanıza gerek yok."Misafirinin utanacak çok şeyi var, hatta daha da fazlası. Bu fırsatçı prens, huysuzluğu ve küstahça küstahlığıyla, krallıkta öyle bir güç ele geçirdi ki, rakip aile üyeleri de dahil olmak üzere diğer tüm karar vericileri dışladı. İster büyük yatırım anlaşmaları olsun, ister ülkenin ortaçağ tarzının yenilenmesi, isterse de sinir bozucu bir yazarın yargısız infazına izin verilmesi olsun, en önemli kararlar ondan çıkacaktı.Dolayısıyla Veliaht Prens'in kendi suçlarından habersiz olduğunu iddia etmek, katılaşmış gerçekle yüz yüze gelmektir. BM Yargısız, Özet ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü iken Agnès Callamard, Kaşıkçı'nın ölümünde devletin sorumluluğunun tek makul sonuç olduğunu tespit etmişti . "Cinayet, kapsamlı koordinasyon ve önemli insan ve mali kaynaklar gerektiren ayrıntılı bir planlamanın sonucuydu. Üst düzey yetkililer tarafından denetlendi, planlandı ve onaylandı. Önceden tasarlanmıştı."En önemlisi, Trump'ın MbS'nin suçluluğuna dair bu rahat aklama kararı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin, dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines tarafından Kongre'ye sunulan 2021 tarihli gizliliği kaldırılmış raporundaki bulguları açıkça görmezden geliyor . Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için İstanbul, Türkiye'de bir operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" deniyor. Bin Selman'ın "Krallıktaki karar alma süreçlerini kontrol etmesi", kilit danışmanlarından birinin ve Veliaht Prens'in koruma ekibindeki kişilerin operasyonda oynadığı öncü rol ve bin Selman'ın "Kaşıkçı da dahil olmak üzere yurtdışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren yöntemler kullanma" iştahı göz önüne alındığında, bu tek makul sonuçtu.Rapor, son derece çarpıcı bir gözlemde daha bulunuyor: Veliaht Prens'in 2017'den beri "Krallığın güvenlik ve istihbarat teşkilatları üzerinde mutlak kontrol" varsayımı (hatta ele geçirme denebilir), Suudi yetkililerin onun onayı olmadan bu nitelikte bir operasyon gerçekleştirmesini "son derece düşük bir ihtimal" haline getiriyor. Suudi yetkililerin Kaşıkçı'ya zarar vermeye "ne kadar önceden karar verdikleri" konusunda ise bazı tereddütler dile getiriliyor.Muhammed bin Selman ise, hata savunmasını öne sürerek yüce gönüllü reformcu rolüne geri döndü. Bu, en azından kısmen, konuyla ilgili ellerinin tamamen temiz olmadığı yönündeki önceki itiraflarıyla tutarlıydı. (Kaşıkçı'nın dul eşi Hanan, BBC Newsnight'a verdiği bir röportajda bu noktayı yineledi .) Bruce'a, "Suudi Arabistan'da bizim için acı vericiydi" dedi . "Suudi Arabistan'da soruşturma vb. konularda tüm doğru adımları attık ve bir daha böyle bir şey olmaması için sistemimizi geliştirdik. Ve bu acı verici ve büyük bir hataydı." Trump ayrıca konuğuna gereken desteği verdi: "Yaptıkları insan hakları ve diğer her şey açısından inanılmaz."