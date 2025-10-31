Türkiye’de 2025'in ilk 10 ayında 217 kadın öldürüldü.

Kategori: Türkiye | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 18 Kasım 2025 10:09:38

Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sonuçların iyileştiğini belirten Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 10 ayında 217 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Ancak bu sayının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,2 oranında bir düşüşe (73 daha az cinayet) işaret ettiğini vurguladı.









• Elektronik Takip: 67 ilde bin 556 vakanın elektronik izleme sistemiyle takip edildiği.

• Koruyucu ve Önleyici Tedbir: Aynı dönemde 158 bin 411 erkek hakkında önleyici tedbir kararı ve 39 bin 735 kadın hakkında koruyucu tedbir kararı alındığı.



• FETÖ: 1.395 kişi tutuklandı.

• DEAŞ: 662 kişi tutuklandı.

• Diğer Terör Örgütleri: 228kişi tutuklandı.

• Silah Kaçakçılığı: Güvenlik güçleri, toplam 90 bin 574 silah (41 bin 750'si ruhsatsız tabanca) ele geçirdi ve 99 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldı.

• Organize Suçlar: Kaçakçılık, narkotik, siber ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 552 suç örgütü çökertildi ve 6 bin 788 kişi tutuklandı.

• Suç Gelirlerine Büyük Darbe: Suç gelirleri kapsamında yaklaşık 76 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.



