Türkiye’de 2025'in ilk 10 ayında 217 kadın öldürüldü.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 18 Kasım 2025 10:09:38

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM bütçe görüşmelerinde bakanlığının 2025 yılı ilk 10 aylık faaliyet raporunu sundu. Yerlikaya, kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 25,2 oranında (73 daha az) bir azalma kaydedildiğini ve 217 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Terör, organize suçlar ve siber suçlarla mücadelede kapsamlı operasyonların yürütüldüğünü belirten Bakan, suç örgütlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğu… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumu sırasında, güvenlik ve suçla mücadeledeki son gelişmelere ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sonuçların iyileştiğini belirten Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 10 ayında 217 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Ancak bu sayının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,2 oranında bir düşüşe (73 daha az cinayet) işaret ettiğini vurguladı.



Şiddetle mücadele kapsamında alınan tedbirler de şu şekilde sıralandı:
• Elektronik Takip: 67 ilde bin 556 vakanın elektronik izleme sistemiyle takip edildiği.
• Koruyucu ve Önleyici Tedbir: Aynı dönemde 158 bin 411 erkek hakkında önleyici tedbir kararı ve 39 bin 735 kadın hakkında koruyucu tedbir kararı alındığı.
Yerlikaya, trafik kazalarının sebep olduğu can kayıplarının vahametine dikkat çekti. Geçen yıl karayollarında meydana gelen kazalarda günde ortalama 17,4$ vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Bakan, bu sayının kasten öldürme suçlarına göre üç kat, uyuşturucuya bağlı ölümlerden ise 19 kat daha fazla olduğunu belirterek, trafik güvenliğinin önemini vurguladı.

Bakan, terör örgütleri ve organize suçlara karşı yürütülen amansız operasyonların sonuçlarını detaylandırdı:
Terör Operasyonları (1 Ocak–31 Ekim 2025):
• FETÖ: 1.395 kişi tutuklandı.
• DEAŞ: 662 kişi tutuklandı.
• Diğer Terör Örgütleri: 228kişi tutuklandı.
• Silah Kaçakçılığı: Güvenlik güçleri, toplam 90 bin 574 silah (41 bin 750'si ruhsatsız tabanca) ele geçirdi ve 99 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldı.
• Organize Suçlar: Kaçakçılık, narkotik, siber ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 552 suç örgütü çökertildi ve 6 bin 788 kişi tutuklandı.
• Suç Gelirlerine Büyük Darbe: Suç gelirleri kapsamında yaklaşık 76 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Siber suçlarla mücadelede de önemli adımlar atıldı. Terör propagandası, yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılıkla bağlantılı 163 bin 258 hesap veya kişi tespit edildi. Bu süreçte 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi ve 31 bin 59 sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların sosyal medya üzerinden duyurulmasına yönelik kamuoyu desteğinin yüksek olduğunu belirterek sunumunu tamamladı.


