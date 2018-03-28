A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 28 Mart 2018 04:43:45

Londra’daki havanın cehhenem kadar kirli olduğu bir sır değil. Yalnızca bir ayda,”Büyük Duman” 2018 için AB’nin belirlemiş olduğu hava kirliliği sınırına ulaştı. Fakat kentte kullanılan yeni bir mobilya, ”yeşile gitmek” için bu büyük savaşta hizmet vermesi umuluyor. Almanya merkezli teknoloji kuruluşu Green City Solutions, yakın zamanda Londra’daki Glasshouse caddesindeki organik süpermarketlerin dışına bir ”City Tree” yerleştirdi.



Bu bir çeşit , şehir bankı, kirlilik emici filtre ve çevre izleme akıllı cihazı gibi tasarımlarının karışımı.

Bitkilerin ve yosunların bir kombinasyonu, yakınlarda bulunan havadaki kirliliği, nitrojen dioksiti, ozon gazlarını, ortadan kaldırmak için çalışıyor. Aynı zamanda ”İnternet şeyleri” ile de bağlantılı, kirlilik seviyesi, toprak nemi, hava sıcaklığı ve su kalitesi ile ilgili veri sağlıyor.

Bütün bunların üzerine, vandalizme karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmış ve tüm elektrik taleplerini karşılayan güneş panellerine sahiptir.

Küçük olmasına rağmen, bu aracın 275 gerçek ağacın havaya sağladığı kadar, yılda 265 tona kadar karbondioksit, artı şehir içinde bulunan diğer tüm kötü ince parçacıklar ve azot dioksitin havadan filtrelenerek fayda sağlaması isteniyor.Bu bank, Londra’nın bütün bunaltıcı sorunlarını ele alamayacak olsa da, tasarım ve teknolojinin gezegenimizin çevre sorunlarını çözme zorluğunu nasıl üstlendiğine dair harika bir örnek oluşturuyor.



James Cooksey, Crown Estate’deki Central London yöneticisi ”Basit bir çözümü yok bu nedenle binalarımızdaki karbon emisyonlarını azaltmak ve yollarımızdaki araç sayısını azaltmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra, yeni teknolojiyi test etmek ve öğrenmek istiyoruz.” dedi. Londra kendi ”City Tree”si henüz olan en yeni şehir.

Şu ana kadar, Berlin, Oslo, Paris, Drammen, Norveç, Amsterdam, Brüksel ve Hong Kong’un yanı sıra İngiltere’nin kuzeyindeki Newcastle da dahil olmak üzere, kentsel alanlarda 20’den fazla ”CityTree”kuruldu. CNN geçtiğimiz yıl ”Bizim temel amacımız City Tree teknolojilerini mevcut binalara dahil etmektir.” dedi.Biz iklim altyapısı oluşturmayı hayal ediyoruz böylece şehirde ne tür bir hava ve ne tür sıcaklığa sahip olduğumuzu düzenleyebiliriz.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye’de bir işçinin hayatının bedeli 6 bin lira!!!
Fay hatları üzerine Çılgın Proje!!!
Restorana girenler çalışanların halini görünce şaştı kaldı
Diyanetin girmediğı bir meyhane kalmıştı!!!
Çılgın proje mi? Rant projesi mi?
Sarkozy'nin kirli oyunları...
Rusya: Avrupalılar, ABD'nin şantajı yüzünden diplomatlarımızı sınır dışı ediyor
‘Demokrasi isteyen kafir, cezası tövbe etmezse ölüm’
Avustralya, iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor
AB Türkiye'ye sınır güvenliği için para aktardı

6 sıfırlı lira daha güçlüymüş!
Büyük başarı : Dolarda hedef 1.97'ydi 3.92 oldu
Türkiye'de 1 yılın açığı 52 yıla bedel
Türkiye de inşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı.
Yurttaşa 416 milyarlık nükleer fatura
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik
Hala birbirimize kitap armağan ediyor muyuz?
Aydın Boysan'dan öğüttler "rakı adabı"…

Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!
Kanal İstanbul projesinin yaratacağı ekolojik tahribat
Yüz yılın projesi mi? Çevre sorunu mu?
Korkunç rapor: Milyarlarca insan için su felaketi!
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

150 yıldır boş olduğu sanılan lahitten 2 bin 500 yıllık mumya çıktı
İnsan Kültürleri Üzerine Açık Erişim Veritabanı Oluşturuldu
Uzay yolculuğunda bir devrim
Asurlu tüccarların tabletleriyle Anadolu'da yeni antik kentler bulundu
Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Kadın emekçilerin durumu: İşsizlik, şiddet, güvencesizlik...
Ne 16 yılmış!
'Toplam özgürlük’ Türkiye’de söz edilemeyecek bir kavram
Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde düşmeye devam ediyor
Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Zenginler ne kadar zengin?
Mana’lı söylesi
YouTube’un akıllı yazılımı gerçekleri nasıl çarpıtıyor?
Gardırop Atatürkçüsü Kimdir?
İslam ve eşcinsellik üzerine…
İSYAN
Büyük Lokma Büyük Laf
Çember
Kanıma Dokunur
GİRDAP

Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 