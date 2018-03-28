Kategori: Çevre | 0 Yorum | 28 Mart 2018 04:43:45









Londra’daki havanın cehhenem kadar kirli olduğu bir sır değil. Yalnızca bir ayda,”Büyük Duman” 2018 için AB’nin belirlemiş olduğu hava kirliliği sınırına ulaştı. Fakat kentte kullanılan yeni bir mobilya, ”yeşile gitmek” için bu büyük savaşta hizmet vermesi umuluyor. Almanya merkezli teknoloji kuruluşu Green City Solutions, yakın zamanda Londra’daki Glasshouse caddesindeki organik süpermarketlerin dışına bir ”City Tree” yerleştirdi.Bu bir çeşit , şehir bankı, kirlilik emici filtre ve çevre izleme akıllı cihazı gibi tasarımlarının karışımı.Bitkilerin ve yosunların bir kombinasyonu, yakınlarda bulunan havadaki kirliliği, nitrojen dioksiti, ozon gazlarını, ortadan kaldırmak için çalışıyor. Aynı zamanda ”İnternet şeyleri” ile de bağlantılı, kirlilik seviyesi, toprak nemi, hava sıcaklığı ve su kalitesi ile ilgili veri sağlıyor.Bütün bunların üzerine, vandalizme karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmış ve tüm elektrik taleplerini karşılayan güneş panellerine sahiptir.Küçük olmasına rağmen, bu aracın 275 gerçek ağacın havaya sağladığı kadar, yılda 265 tona kadar karbondioksit, artı şehir içinde bulunan diğer tüm kötü ince parçacıklar ve azot dioksitin havadan filtrelenerek fayda sağlaması isteniyor.Bu bank, Londra’nın bütün bunaltıcı sorunlarını ele alamayacak olsa da, tasarım ve teknolojinin gezegenimizin çevre sorunlarını çözme zorluğunu nasıl üstlendiğine dair harika bir örnek oluşturuyor.James Cooksey, Crown Estate’deki Central London yöneticisi ”Basit bir çözümü yok bu nedenle binalarımızdaki karbon emisyonlarını azaltmak ve yollarımızdaki araç sayısını azaltmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra, yeni teknolojiyi test etmek ve öğrenmek istiyoruz.” dedi. Londra kendi ”City Tree”si henüz olan en yeni şehir.Şu ana kadar, Berlin, Oslo, Paris, Drammen, Norveç, Amsterdam, Brüksel ve Hong Kong’un yanı sıra İngiltere’nin kuzeyindeki Newcastle da dahil olmak üzere, kentsel alanlarda 20’den fazla ”CityTree”kuruldu. CNN geçtiğimiz yıl ”Bizim temel amacımız City Tree teknolojilerini mevcut binalara dahil etmektir.” dedi.Biz iklim altyapısı oluşturmayı hayal ediyoruz böylece şehirde ne tür bir hava ve ne tür sıcaklığa sahip olduğumuzu düzenleyebiliriz.