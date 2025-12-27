A Yorum
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 27 Aralık 2025 16:58:46

Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılında Türkiye genelinde yapılan kazılarda Medusa figürü, Troya altınları, Taş Tepeler buluntuları ve Urartu pithosları dahil 10 önemli arkeolojik eser gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser gün yüzüne çıkarıldı. Müzeler, örenyerleri ve kazı alanlarında yapılan çalışmalar, farklı dönemlere ve uygarlıklara ait buluntuların belgelenmesini sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında 2025 yılı içinde ortaya çıkarılan ve kamuoyunda öne çıkan 10 arkeolojik buluntuyu paylaştı.



2025 yılı boyunca müzeler ve örenyerlerinde yürütülen çalışmalar, kazı alanlarının düzenlenmesi, sergileme alanlarının güncellenmesi ve bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesi gibi uygulamaları da kapsadı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla, ziyaretçi alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.



2025 YILINDA ÖNE ÇIKAN 10 ARKEOLOJİK BULUNTU

Geleceğe Miras Projesi kapsamında, farklı coğrafyalarda ve dönemlerde yürütülen kazılarda öne çıkan buluntular şu şekilde sıralandı:
  • Amastris (Bartın): Yunan mitolojisinin ender örneklerinden biri olan gülümseyen Medusa figürü gün yüzüne çıkarıldı.
  • Tavşanlı Höyük (Kütahya): 4.500 yıllık Tunç Çağı idolleri Batı Anadolu’nun erken yerleşim tarihine ışık tuttu.
  • Efes (İzmir): Üzerinde Mısır tanrısı Serapis kabartması bulunan pişmiş toprak tütsü kabı bulundu.
  • Troya (Çanakkale): 4.500 yıllık altın halkalı broş ve nadir bir yeşim taşı keşfedildi.
  • Topraktepe / Eirenopolis (Karaman): Üzerinde yazıt ve Hz. İsa tasviri bulunan 1.300 yıllık ekmek, erken Hristiyanlık dönemine dair benzersiz bir buluntu sundu.
  • Kibyra (Burdur): Roma İmparatoru Hadrianus’un 2,20 metrelik zırhlı mermer heykeli ortaya çıkarıldı.
  • Datça Batığı (Muğla): 17. yüzyıl Osmanlı batığında silahlar, Çin porselenleri ve günlük yaşam eşyaları bulundu.
  • Amos (Muğla): Yeni Asur Dönemi’ne ait, tanrıça İştar betimli gümüş kolye keşfedildi.
  • Taş Tepeler (Şanlıurfa): Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait insan yüzlü dikilitaşlar, heykeller ve ritüel bulgular elde edildi.
  • Kevenli Kalesi (Van): Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

