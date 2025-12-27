|
|
|
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 27 Aralık 2025 16:58:46
Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılında Türkiye genelinde yapılan kazılarda Medusa figürü, Troya altınları, Taş Tepeler buluntuları ve Urartu pithosları dahil 10 önemli arkeolojik eser gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser gün yüzüne çıkarıldı. Müzeler, örenyerleri ve kazı alanlarında yapılan çalışmalar, farklı dönemlere ve uygarlıklara ait buluntuların belgelenmesini sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamında 2025 yılı içinde ortaya çıkarılan ve kamuoyunda öne çıkan 10 arkeolojik buluntuyu paylaştı.
2025 yılı boyunca müzeler ve örenyerlerinde yürütülen çalışmalar, kazı alanlarının düzenlenmesi, sergileme alanlarının güncellenmesi ve bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesi gibi uygulamaları da kapsadı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla, ziyaretçi alanlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı.
2025 YILINDA ÖNE ÇIKAN 10 ARKEOLOJİK BULUNTU
Geleceğe Miras Projesi kapsamında, farklı coğrafyalarda ve dönemlerde yürütülen kazılarda öne çıkan buluntular şu şekilde sıralandı:
Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış
Yorum Yazın
|
| Tüm Yazarlar |