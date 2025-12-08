A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 08 Aralık 2025 13:54:44

2025 yılında Dijital Yuan 2.0'ın piyasaya sürülmesi Asya'da paranın çalışma şeklini değiştirecek. Dijital Yuan 2.0'ın 2025'te piyasaya sürülmesi , Asya'da paranın işleyiş şeklini değiştirecek. Bu teknoloji, Çin Halk Bankası'nı doğrudan ASEAN sınır ötesi ödeme ağına bağlayarak, işlemlerin 3 ila 5 gün süren SWIFT gibi eski sistemlere kıyasla daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Pekin, işlem çözümlerini hızlandırırken ABD dolarına bağımlılığı en aza indiren bölgesel bir finansal altyapının temellerini atıyor.



Yuan Adoption Tracker'ın raporlarına göre, 2025'in ilk çeyreğinde Renminbi uluslararası ticaret anlaşmalarında çok daha fazla kullanıldı ve küresel döviz piyasasındaki payı artmaya devam etti. Bu, e-CNY projesinin yalnızca Çin'de bir test olmadığını, aynı zamanda ülkenin para birimini daha küresel hale getirme yönündeki daha kapsamlı planının bir parçası olduğunu gösteriyor. 

Bu büyüme ivmesi, küresel dolarizasyon karşıtı eğilimle de örtüşüyor . Çin, ekonomisi ile ABD arasındaki rekabeti, e-CNY kullanımını Asya genelinde yaygınlaştırmak için kullanıyor. Uzmanlar, 2025'in dijital yuanın Çin dışında, özellikle Hong Kong perakende sektöründe ve ASEAN sınırlarının ötesinde daha güçlü hale gelmesi için kilit bir yıl olacağını söylüyor. 

Dijital Yuan, ASEAN için stratejik bir sorun ortaya çıkarıyor: İşlem verimliliğine mi yoksa parasal egemenliğe mi öncelik vermeliler? Bir yandan, e-CNY entegrasyonu ucuz ve hızlı. Öte yandan, Pekin'in sınır ötesi ödeme sistemleri üzerindeki kontrolü, ASEAN merkez bankalarının politika seçeneklerini sınırlayabilir. Tayland'ın m-CBDC girişimine , Endonezya'nın Rupiah Digital girişimine ve Vietnam'ın kendi ülkesinde kripto para düzenlemelerine odaklanması, bölgenin Çin finans teknolojisinin pazarlarına girmesine aynı şekilde tepki vermediğini gösteriyor.

Çin'in Stratejik Niyeti 

Pekin, 2020'deki kuruluşundan bu yana e-CNY'yi hiçbir zaman yerel inovasyonla sınırlamadı. ASEAN ticareti, dijital Yuanı sınır ötesi bir ödeme yöntemi olarak agresif bir şekilde teşvik ediyor. China Crunch analizi, ASEAN e-CNY işlemlerinin 2025'in ilk üç çeyreğinde 500 milyar yuanı aştığını ortaya koydu. Bu, e-CNY'nin popüler bir SWIFT alternatifi haline geldiğini gösteriyor. 

Çin, ABD dolarının hakimiyetini siyasi bir zayıflık olarak görüyor. Pekin, e-CNY'yi daha popüler hale getirerek alternatif bir finans sistemi oluşturuyor. Bu, Rusya ve diğer BRICS ülkelerinin istediği küresel dolar bağımlılığını azaltacaktır. Observer Research Foundation, e-CNY'nin 2025 yılında, özellikle Hong Kong perakende sektöründe ve ASEAN dışında uluslararası alanda hızla yaygınlaşacağını öngörüyor. 

Dijital Yuan, yumuşak gücü artırıyor ve işlemleri hızlandırıyor . Pekin, ASEAN'ı e-CNY'ye ekleyerek kural koyucu bir ülke haline geliyor . Çin, e-CNY kullanan ASEAN ülkelerinin Pekin'in ekonomik ve diplomatik hedeflerine karşı çıkmasının daha zor olması nedeniyle siyasi nüfuz kazanıyor. 

Çin, Hong Kong, Tayland ve BAE ile Çoklu Merkez Bankası Dijital Para Birimi Köprüsü (mBridge) projesini ilerletiyor . Bu deney, e-CNY'nin sınır ötesi işlemlerde ne kadar hızlı kullanılabileceğini test ediyor ve bölgesel finansal gücü artırıyor. Pekin, teknoloji sağlamak ve Batı'nın yerini alacak yeni bir finansal sistem oluşturmak için mBridge'i kullanıyor.

ASEAN'ın İkilemi 

Girişim, her ASEAN ülkesi tarafından farklı şekilde ele alınıyor. Tayland, sınır ötesi para transferi maliyetlerini düşürmeyi ve finansal entegrasyonu güçlendirmeyi umuyor . Endonezya, dijital ödemeler için yalnızca Rupiah Dijital'i yasal hale getirdi. Net hedef: Rupiah'ın bağımsızlığını korumak ve yabancı para devralmasını önlemek. Vietnam, kriptoyu daha fazla şirket içinde düzenliyor. PwC'ye göre Vietnam, kriptoyu bir ödeme yönteminden ziyade bir yatırım aracı olarak görüyor . Singapur'un en son projesi BLOOM , sınır ötesi ödemeleri mümkün kılmak, sistem esnekliğini korumak ve tek bir para biriminin hakimiyetini önlemek için tokenleştirme ve stablecoin'ler kullanıyor . Bu, birçok Güneydoğu Asya ülkesinin e-CNY'nin büyümesini hedeflediğini gösteriyor. 

E-CNY'nin eklenmesi, ASEAN merkez bankalarının politika seçeneklerini kısıtlayabilir. IMF'ye göre, sınır ötesi CBDC'ler düzenlenmezse sermaye kaçışına ve parasal istikrarsızlığa neden olabilir . İşlem verimliliği, nüfuz kaybı yoluyla iç istikrara zarar verebilir. ASEAN e-CNY'yi onaylarsa, sistem daha verimli ve uygun maliyetli olacak, ancak Pekin'e daha bağımlı hale gelecektir. ASEAN e-CNY entegrasyonunu reddederse, parasal egemenliğini koruyacak, ancak küresel finansal inovasyonda geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır .

ASEAN için Uzun Vadeli Risk 

ASEAN'ın sınır ötesi ödeme sistemindeki dijital yuan, para politikası kararlarını zorlaştırabilir. Daha önce likidite ve parasal araçları düzenleyen her ülkenin merkez bankası, birçok sınır ötesi işlemin e-CNY'ye dayanmasıyla yeni zorluklarla karşılaşacaktır. 

Doğu Timor, Laos ve Kamboçya gibi Çin ile önemli ölçüde ticaret yapan zayıf ASEAN ekonomileri, mali ve parasal politikalarını ayarlama yeteneğini kaybedecek . Dijital Yuan, veri odaklı bir ödeme sistemidir . Çin'in finans sistemi, tüm e-CNY sınır ötesi işlemlerini kaydedebilir. Atlantic Council CBDC Tracker , e-CNY'nin Çin düzenleyicilerinin nakit hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Diğerleri ise Pekin'in finansal verileri kullanarak siyaseti etkileyebileceğinden, örneğin stratejik hedeflerini desteklemeyen ASEAN ülkelerine baskı yapabileceğinden endişe ediyor. 

İnsanlar e-CNY'yi sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığı için kullanmak istiyor, ancak yaygın kullanım yapısal bağımlılığa yol açabilir. Çin'in ödeme sistemine aşırı bağımlı olan ASEAN ülkeleri, ticaretlerini çeşitlendirmekte ve finansal bağımsızlıklarını korumakta zorlanacaklardır. E-CNY'nin Hong Kong perakende sektöründe ve 2025 yılına kadar ASEAN sınırlarının ötesinde hızla yaygınlaşması, Pekin'in Renminbi'nin bölgenin en önemli para birimi olmasını istediğini gösteriyor . Pekin'in ödeme yapısı, ülkelerin Çin'in diplomatik ve yatırım tekliflerini reddetmesini zorlaştırıyor.

Politika Etkisi 

ASEAN, bölgesel entegrasyon için bir çerçeve olarak Dijital Ödeme Merkezi'ni geliştirmelidir . Bu , e-CNY'nin tek partili hakimiyet riskini azaltırken , merkez bankaları arasındaki birlikte çalışabilirliği de güçlendirecektir. CBDC geliştirmede sınır ötesi koordinasyon, küresel ödeme sisteminin parçalanmasını önleyebilir ve bölgesel parasal istikrarı koruyabilir. 

Dijital Yuan, finansal gözetim riskleri taşımaktadır. ASEAN, Müşterinizi Tanıyın (KYC) , Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) gibi ilgili düzenlemeleri güçlendirmelidir . Devlet egemenliğini aşırı dış etkilerden korumak için fintech ve CBDC'nin güçlü bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Endonezya, Rupiah Dijital ve Vietnam, yerel kripto düzenlemeleriyle, bir korunma stratejisinin para politikası alanını koruyabileceğini göstermektedir. ASEAN, her ülkeyi dış tahakküme karşı bir siper olarak yerel bir dijital para birimi geliştirmeye teşvik etmelidir. Küçük ülkeler, finansal egemenliği güçlendiren alternatif para araçları geliştirerek politika alanını koruyabilir . 

Son olarak, ASEAN, küresel CBDC standartlarını müzakere etmek için G20 ve IMF gibi uluslararası forumlarda kolektif bir blok olarak hareket etmelidir. Bu, büyük güçlerin ödeme sistemleri üzerindeki hakimiyeti karşısında ASEAN'ın pazarlık gücünü güçlendirecektir. Küresel baskılar karşısında bölgesel koordinasyon, ekonomik istikrar ve ulusal güvenliğin korunması için kilit öneme sahiptir .

Çözüm 

Dijital yuan, salt bir finansal inovasyondan küresel parasal mimariye meydan okuyan jeopolitik bir araca dönüştü. Güneydoğu Asya'daki varlığı, ASEAN'ı stratejik bir ikileme sokuyor: Pekin'in sunduğu sınır ötesi işlem verimliliklerini kabul etmek mi, yoksa bölgesel bir alternatif geliştirerek parasal egemenliği korumak mı? 

Ortaya çıkan uzun vadeli riskler göz ardı edilemez. E-CNY'nin entegrasyonu, merkez bankasının politika alanını daraltma, Pekin tarafından finansal gözetim fırsatları yaratma ve ASEAN ülkelerinin siyasi ve ekonomik özerkliğini baltalayan yapısal bağımlılıklar yaratma potansiyeline sahiptir. Ülkeler arasındaki müdahalelerin parçalanması, bölgenin tek parti egemenliğine karşı kırılganlığını daha da artırmaktadır. 

Bu nedenle, ASEAN'ın bölgesel bir CBDC çerçevesinin geliştirilmesi, finansal ortakların çeşitlendirilmesi, düzenlemelerin güçlendirilmesi ve küresel forumlarda koordinasyon yoluyla kolektif konumunu ortaya koyması gerekmektedir. Somut adımlar atılmazsa, bölge, bölgesel finansal geleceğin yönünü belirleyebilecek bir aktör olmaktan ziyade, büyük güçlerin rekabet alanı haline gelme riskiyle karşı karşıyadır.
 

Kaynak : Armando DM Gomes | moderndiplomacy-eu

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Coca-Cola’nın “Pair Bottle” Deneyi Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Müdahalesi
Türkiye’de Bahis Depremi, Peki Diğer Spor Dalları Gerçekten Güvende mi?
Ayakkabılar yapılmaz, yetiştirilir
Yazarlarımızdan Prof. Dr. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.
Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yükselen o çığlık
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi
Çin Japonya'yı Test Ediyor ve Amerikan Kararlılığının Sınırları…
Emeklilerin Büyük Yürüyüşü Başlıyor: 17 Milyon Kişi Artık Sessiz Değil!
Çocuklar için bir öğün: bütçenin %1,5’inden başlayan dünya ölçeğinde bir adalet mücadelesi
Çin'in 'Salam Dilimleme' Stratejisi: Pekin, Güney Çin Denizi'nin Haritasını Nasıl Yeniden Çiziyor?

Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Roş Aşanada Şofarın Çığlığı ve Hakikatın Sentezinde Marx ve Hegel
Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş
İŞGALİN KARANLIĞINDA BİR IŞIK: Veciye Kaşka’yı Unutmayalım
2025 Hazar Türk-Musevi Hakanlığı: Tarih Yeniden Yazılsaydı Dünya Nasıl Görünürdü?
Sürgün Devrim girdabında Isaac Deutscher ve Avraham İşcen
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 