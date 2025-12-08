Kategori: Dünya | 0 Yorum | 08 Aralık 2025 13:54:44









Yuan Adoption Tracker'ın raporlarına göre, 2025'in ilk çeyreğinde Renminbi uluslararası ticaret anlaşmalarında çok daha fazla kullanıldı ve küresel döviz piyasasındaki payı artmaya devam etti. Bu, e-CNY projesinin yalnızca Çin'de bir test olmadığını, aynı zamanda ülkenin para birimini daha küresel hale getirme yönündeki daha kapsamlı planının bir parçası olduğunu gösteriyor.

2025 yılında Dijital Yuan 2.0'ın piyasaya sürülmesi Asya'da paranın çalışma şeklini değiştirecek. Dijital Yuan 2.0'ın 2025'te piyasaya sürülmesi , Asya'da paranın işleyiş şeklini değiştirecek. Bu teknoloji, Çin Halk Bankası'nı doğrudan ASEAN sınır ötesi ödeme ağına bağlayarak, işlemlerin 3 ila 5 gün süren SWIFT gibi eski sistemlere kıyasla daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Pekin, işlem çözümlerini hızlandırırken ABD dolarına bağımlılığı en aza indiren bölgesel bir finansal altyapının temellerini atıyor.Bu büyüme ivmesi, küresel dolarizasyon karşıtı eğilimle de örtüşüyor . Çin, ekonomisi ile ABD arasındaki rekabeti, e-CNY kullanımını Asya genelinde yaygınlaştırmak için kullanıyor. Uzmanlar, 2025'in dijital yuanın Çin dışında, özellikle Hong Kong perakende sektöründe ve ASEAN sınırlarının ötesinde daha güçlü hale gelmesi için kilit bir yıl olacağını söylüyor.Dijital Yuan, ASEAN için stratejik bir sorun ortaya çıkarıyor: İşlem verimliliğine mi yoksa parasal egemenliğe mi öncelik vermeliler? Bir yandan, e-CNY entegrasyonu ucuz ve hızlı. Öte yandan, Pekin'in sınır ötesi ödeme sistemleri üzerindeki kontrolü, ASEAN merkez bankalarının politika seçeneklerini sınırlayabilir. Tayland'ın m-CBDC girişimine , Endonezya'nın Rupiah Digital girişimine ve Vietnam'ın kendi ülkesinde kripto para düzenlemelerine odaklanması, bölgenin Çin finans teknolojisinin pazarlarına girmesine aynı şekilde tepki vermediğini gösteriyor.Çin'in Stratejik NiyetiPekin, 2020'deki kuruluşundan bu yana e-CNY'yi hiçbir zaman yerel inovasyonla sınırlamadı. ASEAN ticareti, dijital Yuanı sınır ötesi bir ödeme yöntemi olarak agresif bir şekilde teşvik ediyor. China Crunch analizi, ASEAN e-CNY işlemlerinin 2025'in ilk üç çeyreğinde 500 milyar yuanı aştığını ortaya koydu. Bu, e-CNY'nin popüler bir SWIFT alternatifi haline geldiğini gösteriyor.Çin, ABD dolarının hakimiyetini siyasi bir zayıflık olarak görüyor. Pekin, e-CNY'yi daha popüler hale getirerek alternatif bir finans sistemi oluşturuyor. Bu, Rusya ve diğer BRICS ülkelerinin istediği küresel dolar bağımlılığını azaltacaktır. Observer Research Foundation, e-CNY'nin 2025 yılında, özellikle Hong Kong perakende sektöründe ve ASEAN dışında uluslararası alanda hızla yaygınlaşacağını öngörüyor.Dijital Yuan, yumuşak gücü artırıyor ve işlemleri hızlandırıyor . Pekin, ASEAN'ı e-CNY'ye ekleyerek kural koyucu bir ülke haline geliyor . Çin, e-CNY kullanan ASEAN ülkelerinin Pekin'in ekonomik ve diplomatik hedeflerine karşı çıkmasının daha zor olması nedeniyle siyasi nüfuz kazanıyor.Çin, Hong Kong, Tayland ve BAE ile Çoklu Merkez Bankası Dijital Para Birimi Köprüsü (mBridge) projesini ilerletiyor . Bu deney, e-CNY'nin sınır ötesi işlemlerde ne kadar hızlı kullanılabileceğini test ediyor ve bölgesel finansal gücü artırıyor. Pekin, teknoloji sağlamak ve Batı'nın yerini alacak yeni bir finansal sistem oluşturmak için mBridge'i kullanıyor.ASEAN'ın İkilemiGirişim, her ASEAN ülkesi tarafından farklı şekilde ele alınıyor. Tayland, sınır ötesi para transferi maliyetlerini düşürmeyi ve finansal entegrasyonu güçlendirmeyi umuyor . Endonezya, dijital ödemeler için yalnızca Rupiah Dijital'i yasal hale getirdi. Net hedef: Rupiah'ın bağımsızlığını korumak ve yabancı para devralmasını önlemek. Vietnam, kriptoyu daha fazla şirket içinde düzenliyor. PwC'ye göre Vietnam, kriptoyu bir ödeme yönteminden ziyade bir yatırım aracı olarak görüyor . Singapur'un en son projesi BLOOM , sınır ötesi ödemeleri mümkün kılmak, sistem esnekliğini korumak ve tek bir para biriminin hakimiyetini önlemek için tokenleştirme ve stablecoin'ler kullanıyor . Bu, birçok Güneydoğu Asya ülkesinin e-CNY'nin büyümesini hedeflediğini gösteriyor.E-CNY'nin eklenmesi, ASEAN merkez bankalarının politika seçeneklerini kısıtlayabilir. IMF'ye göre, sınır ötesi CBDC'ler düzenlenmezse sermaye kaçışına ve parasal istikrarsızlığa neden olabilir . İşlem verimliliği, nüfuz kaybı yoluyla iç istikrara zarar verebilir. ASEAN e-CNY'yi onaylarsa, sistem daha verimli ve uygun maliyetli olacak, ancak Pekin'e daha bağımlı hale gelecektir. ASEAN e-CNY entegrasyonunu reddederse, parasal egemenliğini koruyacak, ancak küresel finansal inovasyonda geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır .ASEAN için Uzun Vadeli RiskASEAN'ın sınır ötesi ödeme sistemindeki dijital yuan, para politikası kararlarını zorlaştırabilir. Daha önce likidite ve parasal araçları düzenleyen her ülkenin merkez bankası, birçok sınır ötesi işlemin e-CNY'ye dayanmasıyla yeni zorluklarla karşılaşacaktır.Doğu Timor, Laos ve Kamboçya gibi Çin ile önemli ölçüde ticaret yapan zayıf ASEAN ekonomileri, mali ve parasal politikalarını ayarlama yeteneğini kaybedecek . Dijital Yuan, veri odaklı bir ödeme sistemidir . Çin'in finans sistemi, tüm e-CNY sınır ötesi işlemlerini kaydedebilir. Atlantic Council CBDC Tracker , e-CNY'nin Çin düzenleyicilerinin nakit hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Diğerleri ise Pekin'in finansal verileri kullanarak siyaseti etkileyebileceğinden, örneğin stratejik hedeflerini desteklemeyen ASEAN ülkelerine baskı yapabileceğinden endişe ediyor.İnsanlar e-CNY'yi sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdığı için kullanmak istiyor, ancak yaygın kullanım yapısal bağımlılığa yol açabilir. Çin'in ödeme sistemine aşırı bağımlı olan ASEAN ülkeleri, ticaretlerini çeşitlendirmekte ve finansal bağımsızlıklarını korumakta zorlanacaklardır. E-CNY'nin Hong Kong perakende sektöründe ve 2025 yılına kadar ASEAN sınırlarının ötesinde hızla yaygınlaşması, Pekin'in Renminbi'nin bölgenin en önemli para birimi olmasını istediğini gösteriyor . Pekin'in ödeme yapısı, ülkelerin Çin'in diplomatik ve yatırım tekliflerini reddetmesini zorlaştırıyor.Politika EtkisiASEAN, bölgesel entegrasyon için bir çerçeve olarak Dijital Ödeme Merkezi'ni geliştirmelidir . Bu , e-CNY'nin tek partili hakimiyet riskini azaltırken , merkez bankaları arasındaki birlikte çalışabilirliği de güçlendirecektir. CBDC geliştirmede sınır ötesi koordinasyon, küresel ödeme sisteminin parçalanmasını önleyebilir ve bölgesel parasal istikrarı koruyabilir.Dijital Yuan, finansal gözetim riskleri taşımaktadır. ASEAN, Müşterinizi Tanıyın (KYC) , Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) gibi ilgili düzenlemeleri güçlendirmelidir . Devlet egemenliğini aşırı dış etkilerden korumak için fintech ve CBDC'nin güçlü bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.Endonezya, Rupiah Dijital ve Vietnam, yerel kripto düzenlemeleriyle, bir korunma stratejisinin para politikası alanını koruyabileceğini göstermektedir. ASEAN, her ülkeyi dış tahakküme karşı bir siper olarak yerel bir dijital para birimi geliştirmeye teşvik etmelidir. Küçük ülkeler, finansal egemenliği güçlendiren alternatif para araçları geliştirerek politika alanını koruyabilir .Son olarak, ASEAN, küresel CBDC standartlarını müzakere etmek için G20 ve IMF gibi uluslararası forumlarda kolektif bir blok olarak hareket etmelidir. Bu, büyük güçlerin ödeme sistemleri üzerindeki hakimiyeti karşısında ASEAN'ın pazarlık gücünü güçlendirecektir. Küresel baskılar karşısında bölgesel koordinasyon, ekonomik istikrar ve ulusal güvenliğin korunması için kilit öneme sahiptir .ÇözümDijital yuan, salt bir finansal inovasyondan küresel parasal mimariye meydan okuyan jeopolitik bir araca dönüştü. Güneydoğu Asya'daki varlığı, ASEAN'ı stratejik bir ikileme sokuyor: Pekin'in sunduğu sınır ötesi işlem verimliliklerini kabul etmek mi, yoksa bölgesel bir alternatif geliştirerek parasal egemenliği korumak mı?Ortaya çıkan uzun vadeli riskler göz ardı edilemez. E-CNY'nin entegrasyonu, merkez bankasının politika alanını daraltma, Pekin tarafından finansal gözetim fırsatları yaratma ve ASEAN ülkelerinin siyasi ve ekonomik özerkliğini baltalayan yapısal bağımlılıklar yaratma potansiyeline sahiptir. Ülkeler arasındaki müdahalelerin parçalanması, bölgenin tek parti egemenliğine karşı kırılganlığını daha da artırmaktadır.Bu nedenle, ASEAN'ın bölgesel bir CBDC çerçevesinin geliştirilmesi, finansal ortakların çeşitlendirilmesi, düzenlemelerin güçlendirilmesi ve küresel forumlarda koordinasyon yoluyla kolektif konumunu ortaya koyması gerekmektedir. Somut adımlar atılmazsa, bölge, bölgesel finansal geleceğin yönünü belirleyebilecek bir aktör olmaktan ziyade, büyük güçlerin rekabet alanı haline gelme riskiyle karşı karşıyadır.Kaynak : Armando DM Gomes | moderndiplomacy-eu