Başbakan Sanae Takaichi, 7 Kasım'da Alt Meclis Bütçe Komitesi oturumunda, Çin'in Tayvan'a karşı deniz ablukası da dahil olmak üzere askeri harekatının Japonya için "hayati tehlike" oluşturabileceğini ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin konuşlandırılmasını haklı çıkarabileceğini belirtti . Takaichi, böyle bir kararın o zamanki koşullara bağlı olacağını da özellikle vurguladı. Yine de Pekin, Takaichi'nin sözlerini varsayımsal bir hukuki gözlem olarak değil, siyasi bir provokasyon olarak yorumladı.

Çin, Başbakan Sanae Takaichi'nin, Japonya'nın bir Tayvan krizi durumunda Öz Savunma Kuvvetleri'ni konuşlandırabileceği yönündeki önerisine alışılmadık bir şiddetle karşılık verdi. Diplomatik tehditler, ekonomik baskı ve askeri baskıyı koordineli bir sindirme kampanyasında bir araya getirdi. Söz konusu olan yalnızca Japonya'nın duruşu değil, aynı zamanda daha geniş bölgesel dengedir. Zira Pekin, Amerikan kararlılığının Asya'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmek için bir fırsat yaratıp yaratmadığını sınamaktadır. Washington için artık riskler apaçık ortada: Ya ittifaklarının güvenilirliğini yeniden teyit edecek ya da caydırıcılığın gerçek zamanlı olarak çöküşünü izleme riskini alacak.Çin'in tepkisi hızlı ve kasıtlı olarak abartılı oldu. Osaka'daki Çin Başkonsolosu, Takaichi'nin başının kesilmesi çağrısında bulunur gibi görünen, daha sonra silinen bir mesaj yayınladı . Aynı zamanda, bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Takaichi'nin sözlerini alenen kınayarak , Japonya'nın savaş dönemi militarizmine atıfta bulundu ve Tokyo'nun düzeltme ve geri çekme bildiriminde bulunmaması halinde "sonuçlarıyla" karşılaşacağı konusunda uyardı . 14 Kasım'da Çin, şikayetini şahsen iletmesi için Japonya'nın Pekin büyükelçisini resmen çağırdı . Tokyo geri adım atmayınca, Pekin söylemden baskıya yöneldi.Bu baskı sistematik ve çeşitli olmuştur. Ekonomik olarak Çin, Japonya'dan deniz ürünleri ithalatına kısıtlamaları yeniden getirmiş , Air China'nın Japonya uçuşlarını azaltmış ve Çin vatandaşlarına Japonya'da seyahat etmemeleri veya eğitim görmemeleri yönünde uyarılarda bulunmuştur . 21 Kasım'da Çin Ticaret Bakanlığı, Takaichi'nin yorumlarının ikili ticaret ilişkilerine "ciddi zarar verdiğini" duyurarak , ileride daha fazla cezalandırıcı önlem alınacağına dair ipuçları vermiştir.Pekin, askeri açıdan tansiyonu yükseltmek için harekete geçti. 18 Kasım'da dört Çin Sahil Güvenlik gemisi, tartışmalı Senkaku Adaları yakınlarındaki Japon karasularına girdi . Aynı gün, Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, 30 Çin askeri uçağı, yedi Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması gemisi ve bir Çin Sahil Güvenlik gemisinin Tayvan'ı çevreleyen hava ve deniz sahasına girdiğini bildirdi.Propaganda mekanizması da aynısını yaptı. Çin devlet medyası, "Çin'in içişlerine herhangi bir silahlı müdahalenin" "tam isabetle karşılanacağı" uyarısında bulunan başyazılar yayınladı ; Takaichi'yi "Çin-Japon ilişkilerini zehirlemekle" suçladı ve "ateşle oynayanlar sonuçlarına katlanacaktır" şeklindeki bilindik uyarıyı tekrarladı .Japonya, 18 Kasım'da gerginliği yatıştırmak amacıyla Pekin'e üst düzey bir diplomat gönderdiğinde, Çinli yetkililer görüşmelerin temel talepleri olan geri çekilme konusunda hiçbir ilerleme sağlamadığını açıkça belirttiler .Japonya'nın Politikası DeğişmediPekin'in kapsamlı tepkisini bu kadar açık hale getiren şey, Takaichi'nin yorumlarının Japon politikasında bir ayrışmayı değil, sürekliliği temsil etmesidir. Japonya anayasası resmen savaştan feragat ediyor , ancak onlarca yıldır ülkenin bekasını tehdit eden bir "silahlı saldırı"ya yanıt olarak sınırlı güç kullanımına izin verecek şekilde yorumlanıyor .2015 yılında Meclis, "Japonya ile yakın ilişki içinde olan yabancı bir ülkeye" yönelik bir saldırının Japonya'yı tehlikeye atabileceği durumlarda toplu öz savunmayı yetkilendiren bir güvenlik mevzuatını onayladı. Tokyo, Tayvan ile bağlarını resmi olarak "hükümet dışı çalışma ilişkisi" olarak tanımlasa da, stratejik gerçeği gizlemek daha zordur. Japonya topraklarında yaklaşık 60.000 ABD askerinin bulunması ve Japonya'nın Doğu Asya'daki tek anlaşma müttefiki olması göz önüne alındığında, ABD'nin de dahil olduğu herhangi bir Tayvan olayı neredeyse kesinlikle Japonya'yı da etkileyecektir .Japon liderler daha önce de aynı şeyi söylemişti. 2021'de dönemin Başbakan Yardımcısı Taro Aso, Tayvan'da ciddi bir krizin Japonya için "hayatta kalma tehdidi" oluşturabileceğini ve Japonya'yı ABD ile birlikte askeri harekât başlatmaya zorlayabileceğini belirtmişti . Takaichi'nin Tayvan'a olan ilgisi de yeni değildi. Nisan ayında Taype'ye yaptığı bir ziyarette, Japonya, Tayvan, Avrupa ve diğer Hint-Pasifik demokrasilerini birbirine bağlayan bir "yarı-güvenlik ittifakı"nı açıkça savunmuş ve bölgesel istikrarın giderek Çin baskısına ve Amerikan liderliği konusundaki belirsizliğe karşı ağ tabanlı bir tepkiye bağlı olduğunu savunmuştu.Bu bağlamda bakıldığında, Pekin'in tepkisi öfkeden ziyade bir strateji gibi görünüyor. Amaç, Japonya'yı sadece bir yorumdan değil, bir doktrinden de vazgeçmeye zorlamak ve aynı zamanda diğer Hint-Pasifik ülkelerini Tayvan senaryosunda gelecekte herhangi bir rol üstlenmemeleri konusunda uyarmak gibi görünüyor. Bu, kamuoyu önünde sahnelenen bir irade sınavı.Amerikan Zayıflığı, Çin SaldırganlığıPekin'in gerilimi bu kadar agresif bir şekilde tırmandırma isteği, boşlukta ortaya çıkmadı. Çinli liderler, özellikle Beyaz Saray'dan gelen uzlaşma ve tereddüt sinyalleri olmak üzere, Washington'ın son davranışlarından birtakım sonuçlar çıkarmış gibi görünüyor. 30 Ekim'de Busan'da düzenlenen Trump-Xi zirvesi kritik bir dönüm noktası oldu. Kritik tedarik zincirlerini güvence altına almadan gümrük vergilerini artıran ABD, Çin'in kapsamlı nadir toprak elementi ihracat kontrollerine karşı savunmasız kaldı ve ekonomik misilleme karşısında geri adım attı. Pekin'in gözünde bu, yalnızca taktiksel bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktasıydı: Çin'in yalnızca Amerikan baskısına dayanmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi şartlarıyla gerilimi azaltmayı da sağlayabileceğinin kanıtı.Başkan Trump'ın bu toplantıyı kamuoyuna bir "G2" zirvesi olarak sunması , iki gücün küresel meseleleri yönetirken geleneksel Amerikan ortaklarını kenara itebileceği yeni bir ABD-Çin ortaklığı izlenimini pekiştirdi . Bu birikimli etki, yükümlülüklerinden emin olmayan ve dünya görüşünde giderek daha fazla işlemselleşen, kararsız bir Amerika Birleşik Devletleri imajı yarattı.Bu algı, Başkan Trump'ın 10 Kasım'da Fox News'e verdiği röportajdaki yorumlarının ardından derinleşti . Laura Ingraham'ın Japonya'yı çevreleyen kriz hakkındaki sorusuna, Tokyo'ya destek vermeyi reddetti ve bunun yerine "müttefiklerimizin çoğu da dostumuz değil" dedi ve müttefiklerin ticarette ABD'yi "Çin'den daha fazla" kullandığını savunduktan sonra Başkan Xi ile ilişkisini övmeye başladı. Pekin'de tepki anında ve sevinçli oldu. Komünist Parti'ye ait Global Times, bu açıklamaları Çin'i örtülü bir şekilde savunmak olarak nitelendirdi . Weibo'da yorumcular Trump'ı " Çin yanlısı bir duruş benimseyen ", " Çin adına konuşan " ve " Takaichi'yi savunmayı reddeden " biri olarak nitelendirdi .Renmin Üniversitesi'nde önde gelen bir ABD-Çin uzmanı olan Jin Canrong, bir Tayvan krizinin Japonya'nın sorunu haline gelebileceğini, ancak Japonya'nın bir sorunun ille de bir Amerikan sorunu haline gelmeyebileceğini kamuoyuna açıkladı. Etkili bir kamuoyu platformu olan Guancha'da 11 Kasım'da yayınlanan bir yorumda ise, Trump'ın Takaichi'yi itibarsız Amerikan elitlerine "aptalca yaltaklanan" biri olarak gördüğü ve Tayvan'la hiç ilgilenmediği öne sürüldü.Beyaz Saray'ın ardından gelen sessizlik, bu yorumları daha da güçlendirdi. 20 Kasım'da Guancha, "Takaichi'nin kargaşa içinde olduğu, ABD'nin ise kayıp gittiği" bir durumu tarif ediyordu . Pekin'in aldığı mesaj incelikli değildi: baskı muhtemelen karşılıksız kalacaktı.Tokyo'yu Destekleyin, Taipei'yi GüçlendirinÇin'in Başbakan Takaichi'yi geri çekilmeye zorlamasına izin vermek, bölgesel caydırıcılığa kalıcı bir zarar verecektir. Japonya, hem ön saflarda yer alan bir devlet hem de kritik ABD askeri altyapısına ev sahipliği yapması nedeniyle, herhangi bir Tayvan ihtimalinin merkezinde yer almaktadır. Pekin, Tokyo'yu geri adım atmaya zorlamayı başarırsa, diğer Hint-Pasifik hükümetleri direnişin anlamsızlığı konusunda kendi çıkarımlarını yapacak ve buna göre önlem almaya başlayacak ve bölgenin kolektif güvenliğini içeriden aşındıracaktır.Washington'ın gidişatı değiştirmek için hâlâ zamanı var, ancak ancak kararlı bir şekilde hareket ederse. İlk adım aleni ve açıkça belirtilmelidir: Japonya'ya üst düzey bir destek, Takaichi'nin Tayvan hakkında açıkça konuşma hakkının savunulması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Senkaku Adaları'nın savunulması da dahil olmak üzere ABD-Japonya ittifakına sarsılmaz bağlılığının yenilenmiş bir beyanı. Pekin, zorlamanın ittifakı zayıflatmayacağı, aksine daha da güçlendireceği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmamalıdır.İkinci olarak, Amerika Birleşik Devletleri, ittifakın operasyonel odağını sessizce ama acilen Tayvan acil durum planlamasına kaydırmalıdır. Bu, kuvvet kullanımı konusunda gizli istişarelere başlamak , Japonya'da lojistik ve ön konumlandırmayı güçlendirmek ve istihbarat paylaşımı ve operasyonel planlama konusunda Tayvan ile üçlü iş birliğini genişletmek anlamına gelir. Washington, Japonya'yı iddialı savunma harcaması hedeflerine ulaşmaya teşvik ederken, Tokyo'nun bir alt güç olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'daki en yakın müttefiki ve değerli bir küresel ortak olarak görüldüğünü açıkça belirtmelidir.Son olarak, Tayvan'daki zorlu askeri gerçekler de aynı aciliyetle ele alınmalıdır. Washington, bekleyen silah teslimatlarının birikimini temizlemeli ve hava savunma sistemleri, gemi savar ve zırh delici füzeler ve kritik mühimmat stokları dahil olmak üzere asimetrik yeteneklere öncelik vermelidir. Tayvan'ın " T-Dome " füze savunma girişimine verilen destek, Japonya'nın teknik ve endüstriyel katkıları teşvik edilerek artırılmalıdır. Caydırıcılık artık söylemden ziyade görünür, somut kapasiteye dayanmaktadır.Pekin'in Tokyo'ya mesajı netti: Ya uyum sağlayacaksın ya da sonuçlarına katlanacaksın. Şimdi soru şu: Washington da aynı derecede net bir mesaj göndermeye hazır mı?Kaynak : intpolicydigest.org