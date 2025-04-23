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Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 23 Nisan 2025 15:56:31
İşte deprem uyarılarını açma yolu… Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’da değil, Marmara Bölgesi’nin birçok noktasında hissedildi. Deprem sırasında milyonlarca vatandaş büyük panik yaşarken, Android telefon kullanıcılarının bir kısmı, sarsıntıdan saniyeler önce gelen uyarı bildirimleri dikkat çekti. İstanbul, 23 Nisan’da arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.49’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.
YER YER 30 SANİYE ÖNCE BİLDİRİM GÖNDERDİ
Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre, Android işletim sistemine entegre edilen deprem uyarı sistemi, özellikle 6.2 büyüklüğündeki ana sarsıntıyı bazı kullanıcılara 30 saniyeye kadar önceden bildirdi. Uyarının süresi, kullanıcının deprem merkez üssüne olan yakınlığına göre 10 ila 30 saniye arasında değişiklik gösterdi.
Android'de Deprem Uyarısı Nasıl Aktif Edilir?
Android kullanıcıları, cihazlarında deprem uyarı sistemini aktif etmek için şu adımları takip edebilir:
Bu ayarlar sayesinde, olası bir deprem durumunda Android cihazlar saniyeler öncesinden uyarı göndererek kullanıcıyı hazırlıklı hale getiriyor.
iPhone'da Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?
iPhone kullanıcıları da deprem uyarı bildirimlerini şu adımlarla aktif edebilir:
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