İsrail Gazze planı için 50 bin yedeği göreve çağırıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, silah altına alınacak olan yedek askerlere ilgili celp emirlerinin önümüzdeki günlerde gönderileceğini ve söz konusu askerlerin Eylül ayında göreve başlamasının planlandığı bildirildi. Ordu açıklamasında ayrıca, Gazze kentine yönelik operasyonun büyük oranda şu an silah altında olan askerlerle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gözlemciler, İsrail'in daha önce aldığı Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişletme kararının, Hamas'ı yeniden müzakere masasına çekmek ve kendini esnek göstermek için yapılmış bir hamle olabileceğini dile getiriyordu.









Gazze kentini tamamen ele geçirmeyi hedefleyen İsrail ordusu, 50 bin yedek askeri daha göreve çağırmaya hazırlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz da Gazze operasyonuna onay verdi. Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişletme kararını daha önce alan İsrail, bu kapsamda tamamen ele işgal etmek istediği Gazze kentine yönelik operasyonu başlatmadan önce, ordu aracılığıyla 50 bin yedek askeri daha göreve çağırmaya hazırlanıyor. Times of Israel gazetesi ise göreve çağırılacak yedek asker sayısını 60 bin olarak aktardı.Bu arada İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamas'ın bir gün önce arabulucu ülke Mısır tarafından hazırlanan ateşkes planını kabul etmesine rağmen Gazze kentinin işgalini amaçlayan İsrail ordusu planını onayladı. İsrail'in, Hamas'ın ateşkes planını onaylamasına vereceği resmi tepkiyi hafta sonuna kadar duyurması bekleniyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre İsrail Güvenlik Kabinesi Perşembe günü bir araya gelecek.İsrail medyasına açıklamalarda bulunan üst düzey bir hükümet görevlisi, izledikleri siyasetin "sabit" olduğunu ve politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirtti. Ülkesinin Hamas'tan sayısının 50 olduğu tahmin edilen, sağ ve ölü tüm rehinelerin İsrail'e gönderilmesini talep ettiğini aktaran yetkili, bunun "savaşın sona ermesi için güvenlik kabinesi tarafından saptanmış bir ilke" olduğunu vurguladı. Yetkili ayrıca, "Biz Hamas'la ilgili kararımızın son aşamasındayız ve bir tane bile rehineyi orada bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. İsrail, savaşın sona ermesi için rehinelerin serbest bırakılmasının yanı sıra Hamas'ın ve Gazze Şeridi'nin tamamen silahsızlandırılmasını, İsrail'in bölgede güvenliği kontrol etmesini ve gerek Hamas'la gerekse Filistin Özerk Yönetimi ile bir bağı bulunmayan alternatif bir sivil idare kurulmasını şart koşuyor.İsrail medyasının aktardığı bir başka habere göre İsrail ordusu, Gazze kentini ele geçirme operasyonuna başlamadan önce şehirdeki sivilleri tahliye etmek istiyor. Haber portalı ynet'in aktardığına göre Savunma Bakanı Katz, kentte yaşayan yaklaşık bir milyon kişinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir noktada toplanması planına onay verdi. Plan, toplanacakları bu yerde Gazzelilere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını öngörüyor.İsrail'in hazırlandığı operasyonun hayata geçmesi halinde, bölgede hayatta kalma mücadelesi veren sivil halkın içinde bulunduğu felaket boyutundaki durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediliyor. Yaklaşık iki yıl önce başlayan Gazze Savaşı süresince, Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyon kişinin neredeyse tamamı yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.Uydu görüntülerini değerlendiren yardım kuruluşlarının aktardığına göre, bölgedeki binaların yüzde 70'i ya tamamen yıkılmış ya da büyük hasar görmüş durumda. Bu oran bazı kesimlerde yüzde 80, 90'lara kadar çıkıyor.İsrail'in savaşı sürdürüş tarzı da uluslararası toplum tarafından her geçen gün daha da sert eleştiriliyor. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bini geçmiş durumda. Bunların arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.