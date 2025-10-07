Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 07 Ekim 2025 10:05:09









Dinledikçe anlatanların seslerini duyuyoruz, olayları, öyküleri yaşayanların heyecanlarını, coşkularını duyumsuyoruz ve "havaya giriyoruz". Çocuk, kadın, erkek işçilerle birlikte yürüyoruz. Edebiyat, siyaset, sanat, bihassa resim sanatı, şiir ve roman yaratanları, yaşam öyküleri, yaptıkları ve yapamadıklarıyla yakından izleyebiliyoruz. Coşkumuza coşku katıyorlar. Evet biz de iyi yazarlarımız, resamlaımız, şairlerimiz, sinema ustalarımız, radyo sunucularımız, kadın, erkek, genç ve daha az gençlerimizle coşuyoruz.

ayorum.com yazarlarımızın, dost şair ve sanatçılarımızın işte Deniz Günal, Aykut Yazgan, Saba Öymen, Nihat Ziyalan, Mustafa Alagöz, Hasan Meyzinoğlu, Ferruh Dinçkal, Gündoğdu Gencer'in ve daha nicemizin ekitapları ve kitapları taranmış, incelenmiş, özetlenmiş, kotarılmış, iki edebiyat ve sanat meraklısınca özüyle sunulmuş. Binbir teşekkür. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık.





Sunulan metinler, ağırlıklı olarak Türk şiiri ve İkinci Yeni hareketi üzerine odaklanmaktadır. Bir akademik makale, İkinci Yeni akımının Türkçe dil kurallarına karşı duruşunu ve şiirdeki biçimsel, dilbilgisel sapmaları ayrıntılı örneklerle incelemektedir. Diğer bir röportaj ve inceleme metni ise, ilk şiirlerinde İkinci Yeni ile ilişkilendirilen ancak zamanla kendine özgü bir sese ulaşan şair ve sinema oyuncusu Nihat Ziyalan'ın hayatını, eserlerini ve şiir anlayışını ele almaktadır. Ayrıca, bir edebiyat dergisi olan Akatalpa’nın kurucularından Melih Elal ve kültür insanı Ali Özçelebi’yi anma etkinliğine dair bilgiler ve çeşitli şiir kitapları hakkındaki eleştirel değerlendirmeler sunulmaktadır. Bir görselde de Melih Elal’ın anıt mezarındaki yazıt görülmektedir.





Birkaç gün önce "radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ" başlıklı makalemi yazdıktan sonra Radyo programlarımıza yenileri eklendi. Otuziki programdan yetmişi aşan programa ulaştık. Bu da az şey değil hani. radyo.ayorum.com'u yeni programlarıyla da dinlemeliyiz. "radyo hazinemiz", ayorum.com'un düzenli yazarlarının ve yakın dostlarının kaleme aldığı, edebiyat, siyaset, çevre, bilim, teknoloji, sanat ve kitap inceleme takımı içinde yer alan programlarla biraz daha zenginleşti.Yaratıcılarımız edebiyata, sanata, siyasete ve geçmişle geleceğimize radyo.ayorum.com ile yeni bir ivme kazandırıyor. Evet kitap veya ekitap tanıtıcı radyo özüyle yepyeni bir yaratım. Programlarda ağırlık ekitaplarda ama arada sırada basılı kitaplardan da alıntılar eksik değil.Program sunucuları geniş genel kültürleri ve yararlı okumaları sayesinde dinleyiciyi aydınlatıyor. Dinleyiciye yol gösteriyor. Dinleyiciye yardımcı oluyor.Tadımlık olması umuduyla, genellikle herbiri ortalama yirmi dakikalık progamlardan birkaçını, kısaca sunulduğu biçimlerde aktarıyorum. Programları dinlemek için, belki ekitapları okumak için, bir fikir vermeleri ve sizi yaratıcı dinlemelere yolculuk yapmaya davet etmeleri arzusuyla. İyi dinlemeler:Süre: 00:20:24 | Tür : KitapBu kitap, Deniz Günal'ın "İstasyon şiirleri" başlıklı şiir koleksiyonundan alınan çeşitli alıntıları içermektedir. Şiirler, gündelik gözlemler, trenler, tramvaylar ve istasyonlar gibi ulaşım araçları ve mekanları etrafında dönmektedir. Şair, Melbourne gibi şehir yaşamından manzaralar, anıları, ilişkileri, yaşlanmayı ve duygusal halleri (özlem, yalnızlık, yorgunluk gibi) kişisel bir dille ele almaktadır. Şiirlerde detaylı betimlemeler ve derin iç konuşmalar öne çıkarken, zaman zaman çocukluk anılarına ve aile ilişkilerine de değinilmektedir.Deniz Günal şiirleriyle yaşanmış, tanık olunmuş öyküler aktarıyor. Nâzım Hikmet'in şiire kimi zaman "öykü" deyişini doğruluyor.Süre: 00:21:47 | Tür : KitapBu kaynak metinler, Mustafa Alagöz tarafından kaleme alınan ve 1970-1980 Türkiye deneyimi üzerinden ideolojik aklın serüvenini inceleyen bir eserin bölümlerini içermektedir. Metin, birey, kitle, inanç ve iktidar gibi temel kavramlardan yola çıkarak İdeolojinin kökeni, yapısı ve işlevini teorik olarak tartışmaktadır. Ayrıca, yazar Marksist düşüncenin temel özelliklerini, Leninist ideolojik süreci ve emperyalizm görüşlerini analiz ederek, bu ideolojilerin özellikle 1968-1980 öncesi Türkiye'deki Sol hareketler üzerindeki etkilerini, kesintisiz devrim tezi ve ulusal sorun gibi pratik tartışmalar üzerinden değerlendirmektedir. Metinde, Hegel, Marx, Engels, Lenin ve Kautsky gibi filozof ve düşünürlerin ideoloji, diyalektik materyalizm ve devlet gibi konulardaki görüşleri ele alınarak, Sol gruplar arasındaki teorik ayrılıklar ve ideolojik mücadeleler incelenmektedir. Son olarak, metin, 1970'lerde Türkiye'de artan siyasi şiddet ve Milliyetçi Cephe hükümetleri dönemindeki olaylara değinerek, Sol grupların eylem birliği ve reform-devrim ikilemine dair tartışmalarını somut olaylarla ilişkilendirmektedir.Süre: 00:13:52 | Tür : Kitap"KAZMA" başlıklı bu metin, Gündoğdu Gencer tarafından yazılmış ve 1970 TRT Yarışması'nda ödüllendirilmiş bir radyo oyunundan alıntıdır. Oyun, maden işçilerinin zorlu yaşam koşulları ve sınıf mücadelesi temalarını işlemektedir; özellikle Mustafa Beyaz adında grevde vurulan bir işçinin ve babası Ahmet Beyaz'ın on sekiz yıl önceki bir maden göçüğünde yaşadığı trajik olayları merkeze alır. Diyaloglar, göçük altında kalan Ahmet ve Hüsnü Dayı arasındaki çaresizlik, kurtarılma umudu ve hayatta kalma mücadelesine odaklanırken, bir gazetecinin anlatımıyla işçi ölümlerinin ardındaki yönetimsel ihmaller ve sistemsel adaletsizlikler eleştirilir. Oyun, işçi sınıfının sömürüsü ve hak arama mücadelesinin nesiller arası devamlılığını güçlü bir şekilde vurgular.Süre: 00:15:28 | Tür : KitapMetinler, yeri doldurulamazlardan Aykut Yazgan'ın "Duvarcı Ustaları" adlı kitabına ve masonluk deneyimlerine odaklanan bir dizi mektup, röportaj ve eleştirel yazışma içermektedir. Bu kaynaklar, Yazgan'ın 30. dereceden bir mason olarak örgüt içindeki deneyimlerini, masonluğun yapısına, ritüellerine ve üyelerinin davranışlarına yönelik eleştirilerini ortaya koymaktadır. Özellikle, masonluğun gizlilik prensibi, finansal yükümlülükler ve Anadolu kültüründen uzaklaşma gibi konular tartışılmaktadır. Yazışmalar, okuyucuların kitabına dair sorularına ve yorumlarına Yazgan'ın verdiği yanıtları gösterirken, masonluğun Batı kökenli oluşu ve Türkiye'deki uygulamaları üzerine derinlemesine düşünceler sunmaktadır. Aynı zamanda, medyada masonluk hakkında çıkan haberlere yönelik toplumsal ve bireysel tepkileri de içermektedir.Süre: 00:13:45 | Tür : SanatAdana'lı gençlik zamanlarını, Yılmaz Güney'le delikanlılık günlerini, Özdemir İnce ile şiiri ve yaşanılanları da dinlemek mümkün.İyi ve derin dinlemeler ve mutlaka yararlı okumalar,Sen de dinle ve oku Naci. İhmal etme sakın.