HAFIZA-İ BEŞER

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 06 Eylül 2025 14:24:05

Muhalefetin 2014’ten bugüne TBMM’ye verdiği ama AKP tarafından reddedilen araştırma önergelerinin bazılarını okumanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Hani biz okuruz, ekranlardan izleriz ve sonra unuturuz ya… İşte bunların bazıları unutulmamalı. En çok ne ağırıma gidiyor biliyor musunuz? Bizleri aptal yerine koymaları. Çek tabancayı vur beni! Tıpkı Nadira Kadirova’nın bir vekil tarafından tabanca ile öldürülmesi gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında, muhalefetin kamuoyunda tartışılan pek çok konu için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına verdiği bütün önergeler reddedildi. İktidar tarafından verilmediyse külliyen ret! Nasıl bir anlayış bu?

En dikkat çekici örneklerden biri, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası. İYİ Parti bu facia hakkında araştırma önergesi verdi. 24 Temmuz’da TBMM gündemine geldi ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çünkü yolu yapan şirket, malum “beşli çete”dendi.



CHP Manisa Milletvekili, bugünün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Soma faciasından sadece 15 gün önce maden ölümlerinin araştırılması için verdiği önergeye CHP, MHP ve BDP destek verdi. Ama yine AKP oylarıyla reddedildi.

Dönemin HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in Suruç, Diyarbakır ve Ankara Gar katliamlarıyla ilgili adli-idari ihmallerin, açıkların ve varsa kasıtların araştırılması için verdiği önerge de AKP oylarıyla reddedildi.

IŞİD’in Atatürk Havalimanı saldırısından sonra CHP, “yanlış politikaların tespiti ve güvenlik açıklarının nedenleri” için önerge sundu. HDP de Gaziantep’teki IŞİD faaliyetlerinin araştırılmasını istedi. İkisi de AKP oylarıyla reddedildi.

Manisa’da askerlerin zehirlenmesi (Haziran 2017)… Yüzlerce asker yemeklerden sonra hastanelik oldu. CHP, ihaleler ve hijyen şartlarının araştırılması için önerge verdi. Yine reddedildi.

Kobani olayları hakkında 26 Temmuz 2017’de önerge verildi. Sorumluların tespiti isteniyordu. AKP tarafından reddedildi.

“Vergi cennetlerindeki servetler” hakkında Kasım 2017’de verilen önerge… Binali Yıldırım’ın oğulları ve yakınları da dahil olmak üzere siyasetçilerin yurt dışı servetlerinin araştırılması talep edildi. MHP destek verdi ama AKP reddetti.

“Man Adası belgeleri” Kasım 2017’de gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı para transferleri belgeleri için önerge verildi. “Halkın aydınlatılması zorunludur” denildi. MHP çekimser kaldı, AKP reddetti.

İYİ Parti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ’nün siyasi ayağının” araştırılması için önerge verdi. AKP ve MHP reddetti.

Yakın geçmişte 12 askerimizin şehit olduğu “metan gazı zehirlenmesi” vakasında da verilen önerge reddedildi.

Narin Güran cinayeti araştırılsın dendi, yine reddedildi.

TUSAŞ’a yapılan saldırı Meclis tarafından incelensin denildi, reddedildi.

Uyuşturucu ticareti gibi dünyanın en önemli gündemlerinden biri için araştırma önergesi verildi, “baronların desteği” ile reddedildi.

Kendi bakanlığına kendi dezenfektanını satan bakan hakkında önerge verildi, reddedildi.

Filistin konusunda hassasiyet iddiasına rağmen, İsrail’le ticaretin araştırılması istenince önerge reddedildi.

Yeni doğan çetesi – bebekler üzerinden kazanç sağlayan, ölümlerine neden olan çetenin araştırılması istendi, reddedildi.

Çocuk istismarları hakkında verilen önerge reddedildi. Çocuklarımızın geleceği söz konusuydu. Ne denebilir ki?

Sonuçta, onlarca Meclis araştırma önergesinin reddedilmesi unutulmaması gereken bir durumdur.

Hani derler ya, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür”, durum o durum diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

