A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 07 Aralık 2025 23:01:13

Classical and Quantum Gravity’de yayınlanan teorik fizik makalesinde iki bilim insanı, zaman yolculuğunun bilinen en büyük mantıksal açmazlarından birine matematiksel bir çözüm getirdiklerini ifade etti. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi’nden iki bilim insanı, belirli bir tür zaman yolculuğunun fiziksel açıdan mümkün olduğunu ve bunu matematiksel olarak da kanıtladıklarını öne sürdü. Hakemli dergi Classical and Quantum Gravity’de yayımlanan teorik fizik makalesinde Germain Tobar ve Fabio Costa, zaman yolculuğunun bilinen en büyük mantıksal açmazlarından birine matematiksel bir çözüm getirdiklerini ifade etti.



Einstein'ın kapalı zaman benzeri eğrileri

Zaman yolculuğu tartışmalarının temelinde Albert Einstein’ın ortaya koyduğu kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) kavramı yer alıyor. Bu yapılar, teoride bir kişinin veya nesnenin zaman içinde geriye gidip, aynı uzay-zaman noktasına geri dönebilmesini mümkün kılıyor. Tobar ve Costa’ya göre, bir CTC içinde geçen senaryonun yalnızca iki unsuru korunduğu sürece, geri kalan her şey "yerel özgür iradeye" bırakılabiliyor.

COVID-19 örneği ve paradoks

Fabio Costa, zaman yolculuğu söz konusu olduğunda gündeme gelen paradoksu bir örnekle açıklıyor:

“Diyelim ki COVID-19’a yakalanan ilk hastayı buldunuz. Virüse maruziyeti engellemek için zamanda geriye gittiniz. Eğer o kişinin enfekte olmasını başarıyla önlerseniz, pandemiyi durdurma motivasyonunuz da ortadan kalkar. Bu bir paradokstur ve birçok insan bu yüzden zaman yolculuğunun evrende mümkün olamayacağını düşünür.”
'Evren kendini düzeltecek yol bulur'

Teorik fizikçiler, bu paradoks karşısında evrenin kendini düzeltecek ve "işleri tekrar yoluna koyacak" bir yol bulabileceği görüşünde. Tobar ve Fabio Costa bu görüşün matematiksel açıdan kanıtlanabilir olduğunu iddia ediyor.

Makalede bu mantık şöyle açıklanıyor: “Sıfırıncı hastayı durdurmaya çalışabilirsiniz ama bunu yaparken virüsü kendiniz kapıp yeni sıfırıncı hasta olabilirsiniz. Ya da başka biri olur. Ne yaparsanız yapın, olaylar tutarsızlığa izin vermeyecek şekilde kendini yeniden düzenler. Bir paradoks yaratmaya çalışsanız bile olay örgüsü daima ayarlanır.”

Bilimsel bulgularla uyumlu mu?

Araştırma kısaca şunu ima ediyor: Bir gün gerçek anlamda zaman yolculuğu geliştirilirse, bunu yapan kişiler evreni anında kaosa sürükleme korkusu olmadan deneyler yapabilir. Çünkü matematiksel olarak, evren kendi içinde paradoksları engelleyecek şekilde kendini yeniden düzenleme eğiliminde.

Bu teori, zamanda geri dönüp büyük bir felaketi engellemek isteyen biri için sinir bozucu olabilir; ancak matematikçiler için zaman anlayışındaki büyük bir mantık sorununu yumuşatıyor.

Popular Mechanics'e göre bu yaklaşım, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndaki bazı kuantum deneyleri ve bir ve iki boyutlu rastgele yürüyüş matematiği gibi diğer bilimsel bulgularla da uyumlu.





Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Ayakkabılar yapılmaz, yetiştirilir
Yazarlarımızdan Prof. Dr. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.
Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yükselen o çığlık
Türkiye’de Engelli İşçiler ve Sınıf Mücadelesi: 3 Aralık’ta Görünmez Kılınan Emek Gerçeğine Devrimci Bir Bakış
MESEM Gerçeği: Çocuk İşçiliği, İş Cinayetleri ve Gözaltılar Karşısında Devrimci İnsan Hakları Mücadelesi
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi
Çin Japonya'yı Test Ediyor ve Amerikan Kararlılığının Sınırları…
Emeklilerin Büyük Yürüyüşü Başlıyor: 17 Milyon Kişi Artık Sessiz Değil!
Çocuklar için bir öğün: bütçenin %1,5’inden başlayan dünya ölçeğinde bir adalet mücadelesi
Çin'in 'Salam Dilimleme' Stratejisi: Pekin, Güney Çin Denizi'nin Haritasını Nasıl Yeniden Çiziyor?

ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş
İŞGALİN KARANLIĞINDA BİR IŞIK: Veciye Kaşka’yı Unutmayalım
2025 Hazar Türk-Musevi Hakanlığı: Tarih Yeniden Yazılsaydı Dünya Nasıl Görünürdü?
Sürgün Devrim girdabında Isaac Deutscher ve Avraham İşcen
Eriyen Şövalyenin Gölgesinde Devrimci Moses Hess
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 