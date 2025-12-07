Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 07 Aralık 2025 23:01:13









Einstein'ın kapalı zaman benzeri eğrileri

Classical and Quantum Gravity’de yayınlanan teorik fizik makalesinde iki bilim insanı, zaman yolculuğunun bilinen en büyük mantıksal açmazlarından birine matematiksel bir çözüm getirdiklerini ifade etti. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi’nden iki bilim insanı, belirli bir tür zaman yolculuğunun fiziksel açıdan mümkün olduğunu ve bunu matematiksel olarak da kanıtladıklarını öne sürdü. Hakemli dergi Classical and Quantum Gravity’de yayımlanan teorik fizik makalesinde Germain Tobar ve Fabio Costa, zaman yolculuğunun bilinen en büyük mantıksal açmazlarından birine matematiksel bir çözüm getirdiklerini ifade etti.Zaman yolculuğu tartışmalarının temelinde Albert Einstein’ın ortaya koyduğu kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) kavramı yer alıyor. Bu yapılar, teoride bir kişinin veya nesnenin zaman içinde geriye gidip, aynı uzay-zaman noktasına geri dönebilmesini mümkün kılıyor. Tobar ve Costa’ya göre, bir CTC içinde geçen senaryonun yalnızca iki unsuru korunduğu sürece, geri kalan her şey "yerel özgür iradeye" bırakılabiliyor.COVID-19 örneği ve paradoksFabio Costa, zaman yolculuğu söz konusu olduğunda gündeme gelen paradoksu bir örnekle açıklıyor:“Diyelim ki COVID-19’a yakalanan ilk hastayı buldunuz. Virüse maruziyeti engellemek için zamanda geriye gittiniz. Eğer o kişinin enfekte olmasını başarıyla önlerseniz, pandemiyi durdurma motivasyonunuz da ortadan kalkar. Bu bir paradokstur ve birçok insan bu yüzden zaman yolculuğunun evrende mümkün olamayacağını düşünür.”'Evren kendini düzeltecek yol bulur'Teorik fizikçiler, bu paradoks karşısında evrenin kendini düzeltecek ve "işleri tekrar yoluna koyacak" bir yol bulabileceği görüşünde. Tobar ve Fabio Costa bu görüşün matematiksel açıdan kanıtlanabilir olduğunu iddia ediyor.Makalede bu mantık şöyle açıklanıyor: “Sıfırıncı hastayı durdurmaya çalışabilirsiniz ama bunu yaparken virüsü kendiniz kapıp yeni sıfırıncı hasta olabilirsiniz. Ya da başka biri olur. Ne yaparsanız yapın, olaylar tutarsızlığa izin vermeyecek şekilde kendini yeniden düzenler. Bir paradoks yaratmaya çalışsanız bile olay örgüsü daima ayarlanır.”Bilimsel bulgularla uyumlu mu?Araştırma kısaca şunu ima ediyor: Bir gün gerçek anlamda zaman yolculuğu geliştirilirse, bunu yapan kişiler evreni anında kaosa sürükleme korkusu olmadan deneyler yapabilir. Çünkü matematiksel olarak, evren kendi içinde paradoksları engelleyecek şekilde kendini yeniden düzenleme eğiliminde.Bu teori, zamanda geri dönüp büyük bir felaketi engellemek isteyen biri için sinir bozucu olabilir; ancak matematikçiler için zaman anlayışındaki büyük bir mantık sorununu yumuşatıyor.Popular Mechanics'e göre bu yaklaşım, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndaki bazı kuantum deneyleri ve bir ve iki boyutlu rastgele yürüyüş matematiği gibi diğer bilimsel bulgularla da uyumlu.