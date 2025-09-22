Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 22 Eylül 2025 07:42:44









Bulgaristan’da ‘yabancılar yasası’ gereğince ülkeye ekonomik yük oluşturmayan, düzenli gelire sahip yabancılar oturma izni alabiliyor. Bu uygulama, 2024 yılının son aylarında da Türk emekliler için başladı.













Bulgaristan maaşı yaklaşık 25 bin lira olan Türk emeklilere kapıyı açınca, yüzlerce emekli bu ülkede yaşamak için sıraya girdi. Türkiye’de emeklilerin büyük bölümü düşük maaşlarla açlık sınırının altında hayat mücadelesi verirken, daha varlıklı emekliler ise yurt dışında yaşamayı seçiyor. Emeklilerin son dönemde en çok tercih ettiği ülke ise komşu Bulgaristan oldu. Son bir yılda yüzlerce emekli, Bulgaristan’dan oturum izini alırken, yüzlercesi de bu ülkeye yerleşmek için yasal işlemlere başladı.Uygulamaya göre, en az 500 Euro (yaklaşık 25 bin lira) emekli maaşı olan ve bankada en az 6 bin Euro bulunan emekliler önce D vizesi alıp, Bulgaristan’a gidiyor ve orada bir bankada hesap açtırıyor, maaşını bu bankaya transfer ediyor ve ev kiralıyor. Bu işlemin ardından oturum için başvuru yapılıyor. Başvurunun onaylanması halinde bir yıl oturum izni veriliyor. 5 yıl sonra da kalıcı olarak oturum iznine sahip olunuyor.İSPANYA DA CAZİPBulgaristan dışında İspanya, Portekiz, İtalya, Arjantin gibi ülkeler de emeklilere oturum izni veriyor. İspanya’da ‘çalışmayan oturum vizesi’ kapsamında, emekliler oturum izni alabiliyor. Emeklilik geliri olduğunu ve finansal yeterliliğini kanıtlayan biri, İspanya’da bir ev kiralaması halinde emeklilik vizesi için başvuruda bulunabiliyor. Portekiz de emekliler için cazip olan bir başka ülke. Portekiz, iki farklı emeklilik vizesi veriyor. Bunlardan bir tanesi, Portekiz’de çalışmadan yaşayabilecek finansal duruma sahip emeklilere sunulan program. Bir diğeri ise ‘Altın Emeklilik Vizesi’ olarak adlandırılan ve yatırım şartıyla verilen vize programı.İtalya yüzde 7 vergi avantajı sunuyorİtalya Emeklilik Vizesi de düzenli pasif gelire sahip kişilere Avrupa’da uzun vadeli yaşama hakkı tanıyor. Tek kişilik başvurularda en az 31 bin Euro net yıllık gelir şartı aranırken, eş ve çocuklarla birlikte yapılacak başvurularda bu rakam artıyor. Sağlık sigortası, ikamet edilecek yerin kanıtı ve mali yeterlilik gibi kriterler tamamlandığında, İtalya’da yeni bir yaşam mümkün hale geliyor. En cazip avantajlardan biri ise, özellikle güney bölgelerine taşınan yabancı emekliler için geçerli olan 10 yıl boyunca yüzde 7 vergi fırsatı.