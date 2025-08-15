Kategori: Dünya | 0 Yorum | 15 Ağustos 2025 00:11:20

Bu, Temmuz ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek harcama toplamı olurken, COVID-19 teşviklerinin zirvede olduğu bazı diğer aylarda toplam harcamalar daha da yüksek gerçekleşmişti.









Yeni tarifelerle gümrük gelirleri dört katına çıksa da, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri ve borç faizi harcamalarındaki rekor artış, ABD tarihindeki en büyük aylık bütçe açığını getirdi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında federal bütçe açığı 291 milyar dolar (yaklaşık 11 trilyon 859 milyar TL) olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19’luk bir artışa işaret ediyor ve son yıllardaki en büyük sıçramalardan biri olarak kayda geçti.Ülkenin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirler artmış olsa da — gümrük gelirleri Temmuz 2024’te yaklaşık 7,1 milyar dolar (yaklaşık 289 milyar TL) seviyesinden bu yıl yaklaşık 27,7 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 128 milyar TL) seviyesine çıkarak dört katına ulaştı — bu artış, harcamalardaki keskin yükselişi telafi etmeye yetmedi.ABD federal bütçe açığı neden artıyor?Sosyal Güvenlik ödemelerinin artması, sağlık sigortaları Medicare ve Medicaid maliyetlerindeki yükseliş, ulusal borcun faiz ödemelerinin büyümesi ile savunma, eğitim ve sağlık programlarının daha pahalı hale gelmesi, Temmuz ayı bütçe açığını rekor seviyeye taşıdı. Temmuz rakamı, kısmen yeni ithalat vergileri ve mali takvimin getirdiği farklılıklar nedeniyle dalgalı seyreden federal hükümetin aylık bilanço döneminin ardından geldi.Mayıs ayında bütçe açığı, yeni uygulanan ithalat vergilerinden elde edilen gümrük gelirlerinin erken bir kazanç sağlamasıyla 316 milyar dolara (yaklaşık 12 trilyon 877 milyar TL) geriledi; ödeme zamanlamasındaki farklılıklar hesaba katıldığında ise 219 milyar dolar (yaklaşık 8 trilyon 924 milyar TL) olarak gerçekleşti.Haziran ayı ilk bakışta nadir görülen bir bütçe fazlası vermiş gibi görünse de, ödeme tarihleri ayarlandığında aslında 71 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 895 milyar TL) açık verdi.Temmuz ayında açığın yeniden derinleşmesi, daha geniş bir mali gerçeğin altını çiziyor: Son aylarda gümrük vergileri Hazine’ye onlarca milyar dolar kazandırmış olsa da, bu durum gelir ile gider arasındaki yapısal dengesizliği değiştirmedi.Sağlam gümrük gelirlerine rağmen harcamalar, gelirleri aşmaya devam etti.Haziran’daki kısa süreli fazla dışında, hükümetin açığı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Gümrük vergilerinden gelen tek seferlik gelir artışları, kalıcı ve yaygın harcama artışının etkilerini sınırlamakta yetersiz kalıyor.Hazine verilerinin de gösterdiği gibi, rekor düzeyde gümrük geliri elde edilen aylarda bile bütçe açığının artış hızını yavaşlatmak mümkün olmadı.