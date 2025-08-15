A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 15 Ağustos 2025 00:11:20

Yeni tarifelerle gümrük gelirleri dört katına çıksa da, sosyal yardımlar, sağlık hizmetleri ve borç faizi harcamalarındaki rekor artış, ABD tarihindeki en büyük aylık bütçe açığını getirdi. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında federal bütçe açığı 291 milyar dolar (yaklaşık 11 trilyon 859 milyar TL) olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19’luk bir artışa işaret ediyor ve son yıllardaki en büyük sıçramalardan biri olarak kayda geçti.

Bu, Temmuz ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek harcama toplamı olurken, COVID-19 teşviklerinin zirvede olduğu bazı diğer aylarda toplam harcamalar daha da yüksek gerçekleşmişti.



Ülkenin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirler artmış olsa da — gümrük gelirleri Temmuz 2024’te yaklaşık 7,1 milyar dolar (yaklaşık 289 milyar TL) seviyesinden bu yıl yaklaşık 27,7 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 128 milyar TL) seviyesine çıkarak dört katına ulaştı — bu artış, harcamalardaki keskin yükselişi telafi etmeye yetmedi.

ABD federal bütçe açığı neden artıyor?

Sosyal Güvenlik ödemelerinin artması, sağlık sigortaları Medicare ve Medicaid maliyetlerindeki yükseliş, ulusal borcun faiz ödemelerinin büyümesi ile savunma, eğitim ve sağlık programlarının daha pahalı hale gelmesi, Temmuz ayı bütçe açığını rekor seviyeye taşıdı. Temmuz rakamı, kısmen yeni ithalat vergileri ve mali takvimin getirdiği farklılıklar nedeniyle dalgalı seyreden federal hükümetin aylık bilanço döneminin ardından geldi.

Mayıs ayında bütçe açığı, yeni uygulanan ithalat vergilerinden elde edilen gümrük gelirlerinin erken bir kazanç sağlamasıyla 316 milyar dolara (yaklaşık 12 trilyon 877 milyar TL) geriledi; ödeme zamanlamasındaki farklılıklar hesaba katıldığında ise 219 milyar dolar (yaklaşık 8 trilyon 924 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Haziran ayı ilk bakışta nadir görülen bir bütçe fazlası vermiş gibi görünse de, ödeme tarihleri ayarlandığında aslında 71 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 895 milyar TL) açık verdi.

Temmuz ayında açığın yeniden derinleşmesi, daha geniş bir mali gerçeğin altını çiziyor: Son aylarda gümrük vergileri Hazine’ye onlarca milyar dolar kazandırmış olsa da, bu durum gelir ile gider arasındaki yapısal dengesizliği değiştirmedi.

Sağlam gümrük gelirlerine rağmen harcamalar, gelirleri aşmaya devam etti.

Haziran’daki kısa süreli fazla dışında, hükümetin açığı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Gümrük vergilerinden gelen tek seferlik gelir artışları, kalıcı ve yaygın harcama artışının etkilerini sınırlamakta yetersiz kalıyor.

Hazine verilerinin de gösterdiği gibi, rekor düzeyde gümrük geliri elde edilen aylarda bile bütçe açığının artış hızını yavaşlatmak mümkün olmadı.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avustralya Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgali kararına tepkiler büyüyor.
E-imza ile sahte diploma: Devleti kandıran ağ nasıl kuruldu?
On binlerce kişi Sidney Limanı Köprüsü'nde Filistin yanlısı yürüyüşe katıldı.
Üremeyi Kim Hak Ediyor? Koşullu refahın arkasındaki tehlikeli mantık...

ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"

MÜNİH, 30 EYLÜL
DİL DEMİŞKEN
BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
DİPLOMA
Güzel Sözler
YANGIN
DEVLET NEDİR
Kim Kimi Kandırmakta

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 