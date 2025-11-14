Büyük uyuşturucu bahanesi: Trump, Venezuela'da rejim değişikliğine hazırlanıyor.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 14 Kasım 2025 06:59:20









Ekim ayı başlarında, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bu tür saldırılarda öldürülenleri "yasadışı savaşçılar" olarak nitelendiren bir başkanlık bildirisi yayınlandı . Kongre'ye gönderilen bildiride, tutuklama yerine cinayeti meşrulaştırmak için yetersiz bir bahane öne sürülüyordu ; bu, yönetimlerin yürütmenin savaş yetkilerini genişletmek için kullandıkları önceki, esnek gerekçelerin bir yankısıydı: "Bu düşmanca eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına ve çıkarlarına ve dost yabancı uluslara yönelik kümülatif etkilerine dayanarak, Başkan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu belirlenmiş terör örgütleriyle uluslararası olmayan bir silahlı çatışma içinde olduğuna karar verdi." ABD, "bu belirlenmiş terör örgütlerinin devam eden saldırılarına karşı kendimizi ve başkalarını savunmak için güç kullanmamız gereken kritik bir noktaya ulaşmıştı."













Eylül ayının başından bu yana Trump yönetimi, Venezuela ve muhtemelen Kolombiya sularından kaynaklanan uluslararası sulardaki tekneleri vurmakla meşgul. Ölümcül suçları ise, iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilere yönelik uyuşturucu kargosu taşımaktı. 2 Eylül'deki ilk saldırıdan birkaç gün sonra, Başkan Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği Savaş Yetkileri Kararı bildirisinde, eylemin "bölgedeki bazı devletlerin, kendi topraklarından kaynaklanan Amerika Birleşik Devletleri şahıslarına ve çıkarlarına yönelik devam eden tehdidi ele alma konusundaki yetersizlikleri veya isteksizlikleri" nedeniyle "meşru müdafaa" amaçlı olduğunu belirtti .Belge, uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmek için olağanüstü savaş yetkilerinin gasp edilmesi anlamına geliyordu ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığını ABD vatandaşlarına yönelik silahlı saldırı olarak değerlendiriyordu. Eski bir hakim savcısı başsavcısı olan Geoffrey S. Corn, uyuşturucu kartellerinin "düşmanlık" içinde olmadığı göz önüne alındığında, bunun son derece maceracı bir hamle olduğunu düşünüyordu. The New York Times'a verdiği demeçte, "Bu, sınırları zorlamak değil," dedi . "Bu, onu parçalamak. Bu, onu parçalamak."Alternatif hukuki gerçekliklerin krallığında, Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly bir e-postada bu pozisyonu şöyle dile getirdi : "Başkan, ülkemizi kıyılarımıza ölümcül zehir getirmeye çalışanlardan korumak için silahlı çatışma yasasına uygun hareket etti ve kartellerle mücadele edip daha fazla Amerikalıyı öldürmekten kaynaklanan bu ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırma sözünü yerine getiriyor."Olası uluslararası hukuk ihlallerinin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Michael Schmitt, Just Security adlı kitabında bunlardan birkaçını sıralıyor . En bariz olanı, bir devletin egemenliğinin fiziksel olarak ihlal edilmesidir; bu ihlal, kolluk kuvvetleri gibi konuları kapsayan "doğası gereği hükümet işlevlerine" müdahale yoluyla gerçekleşebilir. Başka bir devletin topraklarında kinetik operasyonlara izin vermek de, o devletin uluslararası ilişkilerine haksız müdahale anlamına gelebilir. Son olarak, ancak en az diğerleri kadar önemli olan bir nokta da, bu bağlamda güç kullanmanın hukuka aykırı olabileceği ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2(4). Maddesi ve örf ve adet hukukunu ihlal edebileceğidir.Bu uyduruk planda hiçbir şey tutmuyor. Eğer amaç ABD topraklarında uyuşturucu kullanımından kaynaklanan aşırı doz vakalarını azaltmaksa, bu uygulamanın amacı fentanil akışı olacaktır. Ancak fentanil Güney Amerika'dan değil, Meksika'dan geliyor. Daha geniş kapsamlı gündem ise daha geleneksel: Washington'ın çıkarlarına düşman görülen rejimleri ortadan kaldırarak, imparatorluğun Amerika kıtasındaki ülkeler üzerindeki kontrolünün iddia edilmesi. Uyuşturucu, Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığı örgütü Cartel of the Suns'ın (Cartel de los Soles) lideri olmakla suçlamasıyla birlikte, nabız gibi atan bir bahane haline geldi. Ayrıca, istihbarat topluluğunun çetenin Maduro'nun kontrolü altında olmadığı yönündeki iddialarına rağmen, Tren de Aragua hapishane çetesinin karanlık ofislerini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı "düzensiz savaş" yürütmek için kullanmakla suçlanıyor . Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından yapılan ilk istihbarat değerlendirmesinin yeniden doğrulanması , geçici direktörü Michael Collins'in görevden alınmasına yol açtı.2020'de, ilk Trump yönetimi Maduro'nun tutuklanıp mahkûm edilmesine yol açacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti. Ödül miktarında iki artış daha yapıldı; sonuncusu, Hazine Bakanlığı'nın Cartel of the Suns'ı Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak onaylamasının ardından 7 Ağustos'ta 50 milyon dolardı. Dışişleri Bakanlığı ödül duyurusunda , "Cartel of the Suns'ın lideri olarak Maduro, Narkotik Ödül Programı tarihinde 25 milyon doları aşan bir ödül teklifiyle ilk hedef haline geldi." ifadelerini kullandı.Trump, keskin bir samimiyet sergilediği anlardan birinde, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Venezuela topraklarında ve daha geniş bir alanda Karayipler'de gizli ölümcül operasyonlar yürütme yetkisine sahip olduğunu başkanlık kararıyla kabul etti. Gizli yetkilendirmenin ortaya çıkmasından saatler sonra gazetecilere, "Şu anda kesinlikle karaya bakıyoruz, çünkü denizi kontrolümüz altında tutuyoruz," dedi .Trump, uyduruk gerekçelerini açıklarken Venezuela'nın "hapishanelerini Amerika Birleşik Devletleri'ne boşaltmasını" ve uyuşturucu sorununu örnek gösterdi . "Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor ve Venezuela uyuşturucularının çoğu deniz yoluyla geliyor, yani bunu görüyorsunuz, ama onları karadan da durduracağız."Bulgulara, bölgede artan bir askeri varlık da eklenebilir: Karayipler'de sekiz su üstü savaş gemisi ve bir denizaltı, büyük ölçüde Porto Riko'daki üslerde konuşlanmış 10.000 ABD askeri ve amfibi hücum botlarıyla donatılmış bir Deniz Piyadeleri birliği. Bu arada, Nobel Barış Ödülü'nün yakın zamanda kazananı olan Venezuelalı muhalif isim María Corina Machado , Washington'ın güçlü müdahalesiyle rejim değişikliği ihtimaline ağzının suyu akarak bakıyor. Taşlar yerine oturuyor ve Beyaz Saray'daki kendini barış elçisi ilan eden Machado savaşa hazırlanıyor.Kaynak : intpolicydigest.org