A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 03 Ocak 2026 04:38:22

Batı Duvar Meydanı’nın alt katmanlarında ortaya çıkarılan mikve (ritüel arınma havuzu), yalnızca Geç İkinci Tapınak Dönemi’nin gündelik dindarlığını temsil eden bir yapı olmaktan öte, M.S. 70 yılı Roma kuşatmasının yıkıcı sonuçlarına ilişkin somut ve doğrudan bir arkeolojik veri seti sunmaktadır. Yapının, küllerle, kırık seramik parçalarıyla, taş kaplarla ve yıkım tabakasıyla birlikte korunmuş biçimde ele geçmiş olması, keşfi hem ritüel mimarlık hem de travmatik kent hafızası açısından özgün kılmaktadır.



Mikvenin ölçüleri, basamak düzeni ve suya iniş geometrisi, dönemin arınma pratiklerine dair bilinen tipolojiyle uyumludur. Bununla birlikte, yapının kullanımının ani bir kesintiyle sona erdiği, üzerine çöken yanık ve yıkım dolgusu sayesinde açık biçimde izlenebilmektedir. Bu özellik, mimariyi yalnızca bir ibadet altyapısı olarak değil, tarihsel bir kırılma anının stratigrafik kaydı olarak da değerlendirmeyi mümkün kılar.

Kazı sırasında ele geçen taş kaplar, ritüel saflık normlarına yönelik hassasiyetin maddi kültürdeki karşılığını göstermekte, Roma dönemine tarihlenebilen buluntular ise, mikvenin yıkım esnasında işlevini sürdürmekte olan bir kentsel ve toplumsal çevreye ait olduğunu düşündürmektedir. Böylece söz konusu yapı, dini pratik ile politik askeri şiddet arasındaki eşzamanlı kesişim noktasını temsil eden bir kanıt niteliği kazanır.

Bu keşif, Kudüs’te kutsal mekan ve gündelik yaşam ilişkisini yeniden düşünmeye imkan tanır. Mikve, yalnızca bireysel arınma ritüeline hizmet eden işlevsel bir unsur değil, aynı zamanda topluluk kimliğinin, kutsal alanla kurulan ontolojik bağın ve kolektif belleğin mekansal taşıyıcısıdır. Yıkım tabakası altında muhafaza edilmiş olması, bu mekanı yerleşim sürekliliğinin değil, kopuşun ve travmatik tarihin arkeolojik belgesi haline getirir.

Batı Duvar altındaki mikve, İkinci Tapınak Dönemi’nin ritüel topografyasına yeni bir katman eklemekle kalmamakta, aynı zamanda yıkım, bellek ve dini pratik arasındaki ilişkinin maddi kültür üzerinden disiplinlerarası olarak incelenmesine güçlü bir katkı sunmaktadır. Bu buluntu, Kudüs arkeolojisinin yalnızca kutsal bir kentin tarihini değil, yıkım karşısında direnen kültürel ve sembolik sürekliliği de belgeleme kapasitesini gözler önüne sermektedir.
Bu bulgunun bilimsel değeri yalnızca stratigrafik kanıtlarla sınırlı değildir. Mikvenin bulunduğu bağlam, dini ritüelin savaş koşullarında dahi devam ettiğine işaret eder. Arkeologlar, yapının kullanımının ani bir kesintiyle sonlandığını, bunun da Roma kuşatmasının kent yaşamını ne denli beklenmedik ve yıkıcı biçimde parçaladığını gösterdiğini vurgulamaktadır. Küllerle dolu basamaklar, sanki yarım kalmış bir ibadetin sessiz hatırasıdır, ritüel suya hiç ulaşamamış adımların yankısı hala taşların arasında dolaşmaktadır.

Kazı ekibi tarafından belgelenen madeni para ve seramik parçaları, mikvenin yıkım anına kadar aktif biçimde kullanılan bir kamusal dini mekan olduğunu göstermektedir. Bu durum, arkeolojik bağlamı yalnızca maddi kültür üzerinden değil, insani deneyim üzerinden de anlamlandırmamıza imkan tanır. Bu mekan, gündelik hayat ile kutsal pratik arasındaki eşik noktasında durmakta, yıkımın insani boyutunu bilimsel gözle görünür kılmaktadır.

Bu keşif aynı zamanda kentsel hafızanın sürekliliği ve katmanlılığı açısından da önemli bir örnek teşkil eder. Yüzyıllar boyunca yeni yapılar, eski duvarların ve ritüel mekanların üzerine inşa edildi, fakat hiçbir şey tamamen kaybolmadı. Zaman, bu yapıyı toprağın altına gömmekle yetindi, onu silmedi. Bugün ortaya çıkarılan mikve, geçmiş ile bugün arasında kurulan sessiz bir köprü niteliğindedir.

Bu bağlamda mikve, yalnızca bir arkeolojik kalıntı değil, kolektif hafızanın maddi bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Onu çevreleyen kül tabakası, tarihsel bir felaketin izini korurken, taş basamakları, yıkımın ötesinde bile devam eden kültürel sürekliliğin ifadesi haline gelir. Bu yapı, bir medeniyetin yalnızca yıkıldığını değil, aynı zamanda hatırlandığını ve yeniden anlamlandırıldığını kanıtlar.

Bugün, Batı Duvarı’nın altında sessizce duran bu mikve, tarihe bakan herkes için güçlü bir çağrıdır. Kayıp olanın izi vardır. Sessizlik konuşur. Taşlar hatırlar. Ve insanlık, acının ardından bile ritüelini, inancını ve anlam arayışını sürdürür. İşte bu yüzden, bu keşif yalnızca arkeoloji literatürüne yeni bir kayıt eklemekle kalmaz, aynı zamanda insanın zamana, yıkıma ve unutulmaya karşı verdiği varoluşsal mücadelenin sembolik bir belgesi olarak tarih içinde yerini alır.

Kaynakça
1.    Milligan, M. Ancient purification bath found beneath Western Wall Plaza. HeritageDaily – Archaeology News. Mikvenin Roma’nın Kudüs Kuşatması’ndan kalan küller altında bulunduğunu ve ritüel arınma pratiği bağlamında değerlendirildiğini bildirir. HeritageDaily - Archaeology News

2.    Silow-Carroll, A. Mikveh unearthed beneath Western Wall plaza shows evidence of Temple’s destruction. Jewish Telegraphic Agency (JTA). Batı Duvar Meydanı altında bulunan mikvenin M.S. 70 yılına tarihlenen yıkım tabakasıyla örtülü olduğunu ve arkeolojik bağlamı detaylandırır. Jewish Telegraphic Agency

3.    2,000-year-old Jewish ritual bath discovered under Western Wall Plaza in Jerusalem. JNS.org. Mikvenin ölçüleri, buluntu bağlamı ve arkeolojik bulgulara ilişkin teknik ayrıntıları sunar. JNS.org

4.    Mikveh from Second Temple Period discovered under Western Wall Plaza. Israel National News. Arkeoloji çalışmalarının sonuçlarını ve ritüel banyoya dair ayrıntıları aktaran haber. Israel National News

5.    Second Temple-era mikveh discovered near the Western Wall. World Israel News. Mikvenin mimari özellikleri ve dönemin dini yaşamı bağlamındaki rolü üzerine bulguları açıklar. World Israel News

6.    Second-Era Mikveh Bath Found at Western Wall Plaza. Stand for Israel / IFCJ. Arkeolojik sürece dair ek bulgular ve Potansiyel ritüel kullanım bağlamını aktarır. IFCJ

7.    Ritual Bath from the Second Temple Period Found Sealed by the Destruction of 70 CE beneath the Western Wall Plaza in Jerusalem. LaBrujulaVerde.com. Kazı bağlamı, stratigrafik kontekst ve buluntu stratejisini ayrıntılı biçimde sunar. La Brújula Verde

8.    Second Temple-era Jewish ritual bath uncovered beneath Western Wall Plaza in Jerusalem. Ynet News. Arkeoloji bulgularını, ölçüleri ve ritüel kullanım bağlamını aktaran yerel haber raporu. ynetglobal

9.    Top Three Reports in Biblical Archaeology – December 2025. Bible Archaeology Report. Mikvenin keşfinin arkeolojik bağlamda genel bir değerlendirmesini verir. Bible Archaeology Report


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Hoş geldin zam!!!
Bir Tez Doğrulandı: Epstein, Dershowitz ve İsrail Lobisi
Rusya, Kuzey Kore ve Ukrayna’nın Çalınan Nesli
Düşen İHA’lar, Yükselen Gölge Savaş: Türkiye Semalarında Rus İstihbaratının Sessiz İşgali ve Egemenlik Krizi
Yağmurlu Bir Bayrampaşa Sabahında Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya Uzanan Bir Hat
Litvanya Parlamentosu’nda Çerkes Soykırımı Tartışmaları: Tarih, Hafıza ve Uluslararası Sorumluluk
Körfez Bölgesinin Küresel Güç Merkezi Olma Yarışının İç Yüzü
Trump'ın Ulusal Güvenlik Stratejisi: Tepki ve Gerçekleşme
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti güvenlik işbirliğini derinleştiriyor.
Narva’da Sessiz İhlal, Rus Sınır Muhafızları Estonya Toprağında, Dünya Yine Seyirci

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Balın Ruhu, Üst Galile’de Bir Distilatörün Eski Yahudi Geleneğini Koruma ve Balı Cine Dönüştürme Serüveni
Mercedes-Benz Places by Binghatti Gökdelen Kapitalizmi ve Küresel Hegemonya
Masumiyet Pazarlanıyor mu Baby Dove’un Türkiye’ye Girişi, Bebek Bakımında Güven Söylemi ve Kapitalizmin En Hassas Alanı
Düşünmektan uyuyamayanlar ve uyumaktan düşünmeyenler : Türkiye çelişkisi
Seul’den Pulpit’e, Rabi (Haham) Angela Buchdahl’in Olağanüstü Hikayesi — Kimlik, Dahil Etme ve Bölünmüş Dünyada Yahudi Liderliği
İCMAL
PALAVRA
YARGI ÜLKESİ
BÜTÇE
UTANMA

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 