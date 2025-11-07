A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

İki Keman, İki Kardeş, İki Yoldaş: Moşe, Aaron, Marx ve Engels Üzerine Bir Akşam Düşüncesi

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 07 Kasım 2025 04:29:24

Göztepe’de, Sokuttan bir önceki akşam. Pencereden sızan rüzgâr perdenin ucunu hafifçe titretiyor, lambanın sarı ışığı kitap sayfasına düşüyordu. Elimde bir kitap vardı. İçinde J. S. Bach’ın İki Keman İçin Re Minör Konçertosu üzerine bir yazı vardı. Cümleler arasında gezinirken, yazının derinliklerinden bir düşünce doğdu. Bu iki keman… bir şekilde Moşe ve Aaron’a benziyor. Bir süre sessiz kaldım. Müzik yükseldi zihnimde, biri şelale gibi, diğeri ise derin bir nehir gibi akıyordu.

Sonra birden başka bir ikili geldi aklıma Marx ve Engels.



Nasıl ki Moşe vahyin ateşini almış, Aaron o ateşi halkın yüreğine tercüme etmişse, Marx da düşüncenin kıvılcımını çakmış, Engels o kıvılcımı emeğin dünyasına taşımıştı.

Biri teorinin keskin kalemiydi, diğeri pratiğin demir işçisiydi.
Biri sesini T-nrı’dan, öteki halktan alıyordu.
Ama hepsi, aynı ezginin farklı tonlarıydı. Adaletin, dayanışmanın ve özgürlüğün ezgisiydi.

Kutsal metinlerde Moşe “sudan çıkarılmış” demektir ve kurtuluşun simgesidir.
Aaron ise “dağın gücü” direnişin, sarsılmazlığın adıdır.
Bu iki isim, tıpkı Bach’ın iki kemanı gibi, insanlık tarihinin derinlerinde yankılanmaya devam eder.

Şimdi, Türkiye’nin sokaklarında, fabrikalarında, üniversitelerinde, pazar yerlerinde bu iki ses yeniden yankılanıyor.
Bir ses, umudu çağırıyor.
Diğeri, mücadeleyi.

Bugünün Göztepe’sinde ya da Bayrampaşa’sında, biri sabret diyor, diğeri ayağa kalk.
Biri göğe bak, diğeri ellerini toprağa koy.
İşte o zaman anlıyoruz.

 Moşe ve Aaron’un hikayesi sadece bir Tora’dan bir tarihi olay değildir. Halkın kendi içindeki iki yönün, iki arayışın, iki sesin hikayesidir.
Ve Marx ile Engels’in dostluğu da bu kadim kardeşliğin modern yankısıdır.

Marx, Londra’nın sisli sokaklarında, açlıkla boğuşan halkın çığlığını duyduğunda, tıpkı Moşe gibi bir mesaj aldı ama bu kez ilahi değil, insani bir mesajdı.
Dünya, onu değiştirmeye cesaret edenlerin ellerindedir.
Engels ise bu mesajın sözcüsü oldu.
Fabrikaların içinden, işçilerin alın terinden, yoldaşlarının gözlerinden konuştu.
Biri düşüncenin kemanıydı, diğeri eylemin kemanıydı.
Birlikte, Bach’ın iki kemanı gibi tartıştılar, tamamladılar, yükseldiler ve insanlığın özgürlük konçertosunu yazdılar.

Türkiye bugün o konçertonun ara cümlesinde.
Kimi zaman susturulmuş kemanların ülkesiyiz. Emeğin sesi kısılmış, gençliğin umudu bastırılmış.
Her susturulan ezgi, bir yerden yeniden doğar.
Göztepe’nin rüzgarı bile, perdeyi titrettiğinde sanki şunu fısıldıyor:
Her çağın Moşe’si, Aaron’u, Marx’ı, Engels’i vardır.
Kimi bir işçinin nasırlı elinde, kimi bir öğrencinin kaleminde, kimi bir kadının direnişinde vücut bulur.

Belki de Bach’ın iki kemanı, bugün Kadıköy vapurunda, bir çay kokusunun içinde, bir meydan konuşmasında, bir işçinin sloganında çalıyor.
Biri adalet diyor, diğeri eşitlik diyor.
Biri sevgi, diğeri dayanışma diyor.
Bu iki kelime birleştiğinde, insanın en derin özlemi yankılanıyor.
İnsanca bir hayat.

Rüzgar hala esiyor dışarıda.
Kitabın sayfasını kapatıyorum ama içimdeki müzik susmuyor.
Marx’ın dünyayı yorumlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir sözü, Bach’ın notasına karışıyor.
Ve o an, anlıyorum. Her biri aynı çağrının yankısıdır. İnsanın kendini, kardeşini, yoldaşını ve dünyayı yeniden yaratma arzusudur.
Belki bir gün, bu ülkenin bütün kemanları aynı anda çalacak.
Biri Moşe’nin sesiyle, biri Aaron’un sesiyle, biri Marx’ın sesiyle, biri Engels’in sesiyle…
İşteo gün, Türkiye’nin sokakları yeniden bir senfoniye dönüşecektir.
Eşitliğin, kardeşliğin, dayanışmanın senfonisine.

Şalom ve selamla, sevgili okuyucum, kardeşim, yoldaşım.
Bir sonraki akşam, belki sen de kendi iki kemanını duyarsın.
Biri yüreğinde devrimi, diğeri insanda umudu çalan…
Göztepe, bir Ekim akşamı.

Kaynakça 
•    Aktan, C. C., & Yalçın, N. (2023). Türkiye’de sosyal ve politik hareketler. İstanbul: İletişim Yayınları.
•    Bach, J. S. (1720). Concerto for Two Violins in D minor, BWV 1043. Leipzig.
•    Boyd, M. (1999). Bach. Oxford University Press.
•    Çıkış 2:10, Tevrat.
•    Draper, H. (1977). The Marx-Engels Reader. New York: Norton.
•    Eagleton, T. (2011). Why Marx Was Right. New Haven: Yale University Press.
•    Hobsbawm, E. J. (1994). The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Abacus.
•    Klein, E. (1987). A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language. Jerusalem: Carta.
•    McLellan, D. (2000). Karl Marx: A Biography. London: Palgrave.
•    Marx, K., & Engels, F. (1848). Manifest der Kommunistischen Partei. Leipzig: Verlag.
•    Schulenberg, D. (2006). The Keyboard Music of J.S. Bach. New York: Routledge.
•    Wheen, F. (1999). Karl Marx: A Life. London: Norton.
•    Zürcher, E. J. (2004). Turkey: A Modern History. London: I.B. Tauris.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






BİZİM RADYO
radyo.ayorum.com'a HOŞ GELDİNİZ
Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
2025 New York Belediye Başkanı Seçimlerinin Ortaya Çıkardığı 5 Şaşırtıcı Gerçek
679 Günlük Cehennem: Ukraynalı Kahraman Vladıslav Zadorin’in Esaret Günlüğü
Kırım’dan Evrensel Direnişe Musar, Anarşizm ve İçsel Devrim Manifestosu
Hayatta kalma mücadelesinden kesintisiz şiddetin itici gücüne.
Demokrasi Krizde mi? Gözden Kaçırmamanız Gereken 5 Sarsıcı Gerçek

Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Karlı Kayın Ormanında Ruhun Yolculuğu
HAZAR’IN ONURU
İki Keman, İki Kardeş, İki Yoldaş: Moşe, Aaron, Marx ve Engels Üzerine Bir Akşam Düşüncesi
BULUT ATLASI – BAĞ-LAN-TI
ANKARA CEBECİ, 30 EYLÜL
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 