Rapor, temel bulgularında temkinli bir şekilde , "Novetta, Axiom örgütünün Çin İstihbarat Teşkilatı'nın bir parçası olduğuna dair orta ila yüksek bir güvene sahip. Bu inanç, FBI'ın Infragard'a yakın zamanda gönderdiği ve aktörlerin Çin hükümetiyle bağlantılı olduğunu belirten bir bilgi notuyla kısmen doğrulandı," diyor . Dolaylı kanıtlar (örneğin, Axiom hedeflerinin analizi), Çin devlet güvenlik teşkilatının Axiom faaliyetlerine neredeyse kesinlikle dahil olduğuna dair güçlü bir kanıt sunuyor.

Çinli siber casusluk grubu Axiom hakkındaki son ifşaatlar, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasında siber alanda artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. ABD merkezli bir siber güvenlik firması olan Novetta Solutions liderliğindeki bir grup siber güvenlik araştırmacısının yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre , Axiom hackerları Çin'den bugüne kadar çıkmış en gelişmiş siber casusluk taktiklerinden bazılarını sergiledi. Hacker grubu, dört yıldan uzun bir süre içinde dünya çapında yaklaşık 43.000 bilgisayara sızarak bireylerden şirketlere ve devlet kurumlarına kadar çok çeşitli hedefleri etkiledi.Washington DC'deki Çin Büyükelçiliği, siber casusluk suçlamaları söz konusu olduğunda artık bilinen senaryosuna sadık kaldı ve herhangi bir dahli olduğunu ısrarla reddederek , "Geçmiş deneyimlere bakıldığında, bu tür rapor veya iddiaların genellikle hayal ürünü olduğunu" vurguladı.Çin'in devlet gazetelerinde yer alan diğer resmi açıklamalar ve yorumlar da aynı yöndeydi; Çin'in herhangi bir yanlış yapmadığı iddia ediliyor ve çoğu zaman tek bir isimle özetlenen karşı iddialara sığınılıyordu: Edward Snowden.ABD özel sektörü, Obama yönetiminin Çin siber saldırılarına verdiği yavaş tepkiden duyduğu hoşnutsuzluğu defalarca dile getirdi. Bir ABD özel sektör temsilcisi, "Beyaz Saray'ın bu kötü davranışı ortaya çıkarmak için diplomatik ve diğer alanlarda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum," diye vurguluyor . Ancak geçmiş, Çinli saldırganların "ifşa edilip ifşa edilmesinin" davranışlarını değiştirmediğini gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı'nın Mayıs 2014'te beş PLA görevlisini siber casusluk suçlamasıyla suçlamasının ardından, Çin -2014 Mandiant Raporu'na göre- siber operasyonlarının kapsamını daha da genişletti.Açık kaynaklı istihbarata göre, Novetta raporu, ABD'nin Çin'e karşı yürüttüğü "ifşa ve rezil etme" kampanyasının dolaylı bir parçası gibi görünüyor. Raporun, Çin'e siber uzaydaki yoğun casusluk faaliyetlerini yavaşlatması için bir sinyal göndermesi amaçlanıyor. Çin kamuoyunun tepkisi tahmin edilebilir olsa da, ifşalar, yakın gelecekte hem Çin hem de ABD'nin siber güvenlik konularını eşit şartlarda müzakere edebilmesi için geçici bir diplomatik zemin yaratmış olabilir.Novetta raporunun ifşa edilmesinden önce, Çin Devlet Danışmanı Yang Jiechi , "Siber güvenlik alanında Çin ve ABD arasındaki diyalog ve iş birliği, Amerikan tarafının yanlış eylemleri nedeniyle zorlukla karşı karşıyadır. Amerikan tarafı, iki ülke arasında siber güvenlik alanında diyalog ve iş birliğinin yeniden başlaması için koşullar yaratmak amacıyla olumlu adımlar atmalıdır." vurgusunu yapmıştı. Ancak, raporun yayınlanmasının ardından Devlet İnternet Bilgi Ofisi Başkanı Lu Wei, ABD ile Çin arasında siber güvenlik konusundaki diyaloğu "engellenmemiş" olarak nitelendirdi ve ayrıca her iki ülkenin "farklılıklar ama aynı zamanda ortak noktalar" olduğunu savundu. Sonuç olarak, Axiom ifşalarının ÇHC'nin siber casusluk konusunda ABD'ye karşı tavizsiz söylemini bir nebze olsun yumuşatmasına neden olduğunu değerlendirmek adildir.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Barack Obama, Kasım 2014'te acil ikili meseleleri görüşmek üzere gayriresmî bir görüşme yapmayı planlıyor . Bu görüşme, Haziran 2013'te düzenlenen Sunnylands zirvesinin devamı niteliğinde olacak. Siber güvenlik, 2013 zirvesinin en tartışmalı konularından biriydi. O dönemde, Başkan Şi Cinping siber güvenlik konusundaki endişeleri "pragmatik bir şekilde" çözme sözü vermiş ve her iki ülke de siber uzaydaki norm ve yasaları içeren hukuki konularda daha yakın iş birliği yapmayı kabul etmişti. Ancak o zamandan beri pek bir gelişme olmadı ve ikili ilişkiler, özellikle Snowden sızıntıları nedeniyle, son birkaç aydır siber güvenlik konularındaki etkileşim eksikliğinden önemli ölçüde zarar gördü.Novetta raporunun ABD sistemlerini Çin saldırılarına karşı daha güvenli hale getirme konusundaki gerçek etkisi uzun vadede diplomatik alanda önemsiz olsa da, son Axiom ifşaları ABD hükümetinin tartışmalı siber güvenlik konularında Çin tarafına daha fazla baskı yapmasına olanak tanıyacak.Daha önce de yazdığım gibi (" Harekete Geçme Sırası Çin'de! "), Amerika Birleşik Devletleri, Washington'ın siber uzaydaki gerginliği azaltmakla ilgilendiğini açıkça belirtti. Ancak, bu yaklaşım, büyük ölçüde NSA skandalının yol açtığı diplomatik kriz nedeniyle şimdiye kadar pek ilgi görmedi.Bu anlamda, raporun zamanlaması daha uygun olamazdı; zira Novetta bulgularının açıkça suçlayıcı niteliğine rağmen, rapor -yukarıda belirtildiği gibi diplomatik oyun alanını eşitleyerek- aslında ters etki yaratabilir ve her iki tarafı da önümüzdeki haftalarda siber uzayda işbirliğine daha açık hale getirebilir.