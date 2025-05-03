Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 03 Mayıs 2025 13:02:31









8K, 4K'nın dört katı piksel sayısına ve 1080p çözünürlükten 16 kat daha fazla piksele sahip olduğundan, GPMI'nin diğer mevcut standartlardan çok daha fazla veri taşımak için üretildiği anlamına gelir. Elbette, renk derinliği ve yenileme hızı gibi gerekli bant genişliğini etkileyebilecek başka değişkenler de vardır. GPMI Type-C konektörü, 96 Gbps'lik maksimum bant genişliğine sahip olacak ve 240 watt güç sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, USB4 ve Thunderbolt 4'ün 40 Gbps veri sınırının iki katından fazladır ve kabloda daha fazla veri iletmenize olanak tanır. Ancak, Genişletilmiş Güç Aralığı (EPR) standardını kullanan en son USB Type-C konektörüyle aynı güç sınırına sahiptir.





GPMI, 192 Gbps'ye kadar bant genişliği ve 480 W güç dağıtımı sunuyor. Bu kablo yüksek yenileme hızında 8K oyun oynamanın kilidini açacak mı? 50'den fazla Çinli şirketten oluşan bir grup olan Shenzhen 8K UHD Video Endüstrisi İşbirliği İttifakı, Genel Amaçlı Medya Arayüzü veya GPMI adı verilen yeni bir kablolu medya iletişim standardı yayınladı. Bu standart, 8K'yı desteklemek ve bir cihazdan diğerine veri ve güç akışı için gereken kablo sayısını azaltmak için geliştirildi. HKEPC'ye göre , GPMI kablosu iki çeşitte geliyor: tescilli bir konektöre sahip gibi görünen bir Tip-B ve USB-C standardıyla uyumlu bir Tip-C.GPMI Type-B, 192 Gbps'lik maksimum bant genişliği ve 480 watt'a kadar güç iletimiyle diğer tüm kabloları geride bırakıyor. Hala 8K monitörünüz aracılığıyla RTX 5090 oyun bilgisayarınıza güç sağlamak için kullanabileceğiniz bir seviyede olmasa da, üst düzey ayrık grafiklere sahip birçok oyun dizüstü bilgisayarı için fazlasıyla yeterli. Bu, hem güç hem de veri için tek bir kablo kullanabildiğinizden, taşınabilir bir oyun bilgisayarı tercih eden kişilerin masa kurulumunu basitleştirecektir. Bunun dışında, standart HDMI-CEC gibi evrensel bir kontrol standardını da destekler, yani GPMI aracılığıyla bağlanan ve bu özelliği kullanan tüm cihazlar için tek bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.Şu anda güç de sağlayan yaygın olarak kullanılan tek video iletim standartları USB Type-C (Alt DP/Alt HDMI) ve Thunderbolt bağlantılarıdır. Ancak, bu çoğunlukla monitörlerle sınırlıdır ve birçok TV hala HDMI kullanmaktadır. GPMI yaygın olarak kullanılabilir hale gelirse, yakında TV'mizi ve yayın kurulumumuzu oluşturmak için yalnızca bir kablo kullanabileceğiz ve bu da işleri çok daha basit hale getirecek.Kaynak : tomshardware.com