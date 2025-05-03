A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 03 Mayıs 2025 13:02:31

GPMI, 192 Gbps'ye kadar bant genişliği ve 480 W güç dağıtımı sunuyor. Bu kablo yüksek yenileme hızında 8K oyun oynamanın kilidini açacak mı? 50'den fazla Çinli şirketten oluşan bir grup olan Shenzhen 8K UHD Video Endüstrisi İşbirliği İttifakı, Genel Amaçlı Medya Arayüzü veya GPMI adı verilen yeni bir kablolu medya iletişim standardı yayınladı. Bu standart, 8K'yı desteklemek ve bir cihazdan diğerine veri ve güç akışı için gereken kablo sayısını azaltmak için geliştirildi. HKEPC'ye göre , GPMI kablosu iki çeşitte geliyor: tescilli bir konektöre sahip gibi görünen bir Tip-B ve USB-C standardıyla uyumlu bir Tip-C.



8K, 4K'nın dört katı piksel sayısına ve 1080p çözünürlükten 16 kat daha fazla piksele sahip olduğundan, GPMI'nin diğer mevcut standartlardan çok daha fazla veri taşımak için üretildiği anlamına gelir. Elbette, renk derinliği ve yenileme hızı gibi gerekli bant genişliğini etkileyebilecek başka değişkenler de vardır. GPMI Type-C konektörü, 96 Gbps'lik maksimum bant genişliğine sahip olacak ve 240 watt güç sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, USB4 ve Thunderbolt 4'ün 40 Gbps veri sınırının iki katından fazladır ve kabloda daha fazla veri iletmenize olanak tanır. Ancak, Genişletilmiş Güç Aralığı (EPR) standardını kullanan en son USB Type-C konektörüyle aynı güç sınırına sahiptir.



GPMI Type-B, 192 Gbps'lik maksimum bant genişliği ve 480 watt'a kadar güç iletimiyle diğer tüm kabloları geride bırakıyor. Hala 8K monitörünüz aracılığıyla RTX 5090 oyun bilgisayarınıza güç sağlamak için kullanabileceğiniz bir seviyede olmasa da, üst düzey ayrık grafiklere sahip birçok oyun dizüstü bilgisayarı için fazlasıyla yeterli. Bu, hem güç hem de veri için tek bir kablo kullanabildiğinizden, taşınabilir bir oyun bilgisayarı tercih eden kişilerin masa kurulumunu basitleştirecektir. Bunun dışında, standart HDMI-CEC gibi evrensel bir kontrol standardını da destekler, yani GPMI aracılığıyla bağlanan ve bu özelliği kullanan tüm cihazlar için tek bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.

Şu anda güç de sağlayan yaygın olarak kullanılan tek video iletim standartları USB Type-C (Alt DP/Alt HDMI) ve Thunderbolt bağlantılarıdır. Ancak, bu çoğunlukla monitörlerle sınırlıdır ve birçok TV hala HDMI kullanmaktadır. GPMI yaygın olarak kullanılabilir hale gelirse, yakında TV'mizi ve yayın kurulumumuzu oluşturmak için yalnızca bir kablo kullanabileceğiz ve bu da işleri çok daha basit hale getirecek.

Kaynak : tomshardware.com

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'den Avrupa'ya İmamoğlu ile dayanışma çağrısı
Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
Avrupa'da İmamoğlu çıkmazı: Çıkarlar mı değerler mi?
Hindistan - Yeni Zelanda: Sessiz ama Kritik Bir Ortaklık
Gazze'de gıda stokları tükendi: Açlık krizi derinleşiyor
Suriye nasıl kutsallaştırıldı? Suriyeliler umutlu olabilir mi?
Penguen ve foklara da vergi uygulaması…
Trump'ın politikaları ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor.

Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Avrupa’nın en az et yiyen ülkesi Türkiye: Fiyatlar 5 yılda % 1230 arttı!
Türkiye'de ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde
ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü

JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.

Post-truth dünyada adalet nedir?
1919-1922'de Bir Mayıs’lar, Gösteriler, Yürüyüşler
Türkiye halkı otokrasiye direniyor. Sessizlikten daha fazlasını hak ediyorlar.
Kakao Endüstrisinde Çocuk İşçiliği: Tadı Kadar Tatlı Değil
Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
KURBANIM BUGÜN
KAZ DAĞI
GÜNÜN HABERİ
NE İSEN O
KILAVUZ KARGA

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 