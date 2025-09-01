A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 01 Eylül 2025 07:27:05

Eurostat'ın 2024 raporuna göre, Türkiye'deki üniversite mezunlarının yıllık net geliri 7 bin 542 Euro ile Avrupa'da son sırada yer alıyor. Bu rakam, AB ortalaması olan 29 bin 490 Euro'nun dörtte birinden bile aza tekabül ediyor. Bu çarpıcı fark, Türkiye'deki üniversite mezunlarının ortalama aylık gelirinin 628 Euro, AB'deki meslektaşlarının ise 2 bin 458 Euro düzeyinde olduğunu gösteriyor.

Finansal analist İnan Mutlu’nun Eurostat verileriyle hazırladığı grafiğe göre, Türkiye’de üniversite mezunlarının yıllık eşdeğerleştirilmiş medyan net geliri 2024’te 7 bin 542 Euro. Bu rakam AB ortalamasının (29.490 Euro) yaklaşık dörtte biri. Başka bir ifadeyle Türkiye’de bir üniversite mezununun aylık medyan geliri yaklaşık 628 Euro, AB’de ise 2.458 Euro düzeyinde.



Avrupa sıralaması: Türkiye son sırada

Listede Lüksemburg (63 bin 726 Euro) ve İsviçre (63 bin 193 Euro) zirvede yer alırken; Norveç, Danimarka, İrlanda, Avusturya ve Hollanda 39–45 bin Euro bandında.

Almanya 37 bin 497, Fransa 33 bin 65 Euro. AB ortalamasının altında kalan ülkeler arasında İtalya (28 bin 7), İspanya (25 bin 212) ve Portekiz (18 bin 46) bulunuyor. Türkiye’nin hemen üzerinde Sırbistan 8 bin 598, Macaristan 11 bin 580, Romanya 12 bin 463 ve Bulgaristan 12 bin 569 Euro ile sıralanıyor. Grafikte Türkiye’den daha düşük bir ülke yer almıyor.



Bu gösterge neyi ifade ediyor?

Eurostat’ın kullandığı “eşdeğerleştirilmiş medyan net gelir”, hane halkı gelirinin kişi başına vergiler sonrası dağılımındaki ortanca noktayı gösteriyor.

Satın alma gücü paritesi (SGP) yerine nominal Euro ile hesaplandığı için ülkeler arası fiyat düzeyi farklarını yansıtmıyor; buna karşın gelirin Euro cinsinden seviyesi ve mezunların Avrupa içindeki göreli konumunu net biçimde ortaya koyuyor.
Türkiye neden bu kadar geride?

Uzmanlara göre farkın başlıca nedenleri şöyle özetleniyor:
→ Kur şokları ve yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin Euro cinsinden erimesi,
→ Ücret skalasının sıkışması: asgari ücretle nitelikli istihdam arasındaki makasın daralması,
→ Verimlilik ve sektör kompozisyonu: yüksek katma değerli alanlarda istihdam payının sınırlı kalması,
→ Kayıt dışılık ve sendikalaşma oranlarının düşüklüğü,
→ Beceri uyumsuzluğu: Diploma sayısı artsa da işgücü piyasasının talep ettiği yetkinliklerle eğitim çıktıları arasındaki fark.

Gelir farkının bu ölçekte sürmesi, genç ve nitelikli işgücünün yurt dışına yönelmesini hızlandırıyor.

Politika cephesinde ücretlerin verimlilikle birlikte artacağı bir sanayi-teknoloji rotası, mesleki/uygulamalı eğitimle beceri uyumunun güçlendirilmesi ve yüksek katma değerli alanlarda istihdamı artıracak teşviklerin öne çıkması gerektiği vurgulanıyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
ABD’nin Venezuela hedefi ne?
Avustralya İran'ı antisemit saldırılar düzenlemekle suçlayarak büyükelçisini sınır dışı etti.
Kanada'ya sığınma başvurusu yapan Amerikalı sayısında patlama…
İsrail Gazze planı için 50 bin yedeği göreve çağırıyor.
Avustralya Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
ABD'de gümrük gelirlerindeki artış, Temmuz'da rekor harcamalarla yükselen bütçe açığını frenleyemedi…
Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

KISA KESİLMİŞLER, AĞUSTOS 2025
ÖZERK, FEDERAL, KONFEDERAL
MÜNİH, 30 EYLÜL
DİL DEMİŞKEN
BABAM
AMEN...
BASTİLLE
DİPLOMA
Güzel Sözler
YANGIN

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 