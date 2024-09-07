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Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Kategori Kategori: Çevre | Yorumlar 0 Yorum | 07 Eylül 2024 21:03:51

Böcek yiyen yarasa popülasyonun azalması, çiftçileri ekinlerini korumak için böcek ilacı kullanmaya teşvik ediyor. Yeni bir araştırmaya göre bu da bebek ölümlerinde artışa yol açıyor. Journal Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yarasa popülasyonlarının azaldığı tarım bölgelerinde çiftçiler böcek ilacı kullanımını yüzde 31 oranında artırdı. Buna bağlı olarak ise bu bölgelerde bebek ölümlerinin tahmini olarak yüzde 8 oranında arttığı ortaya çıktı.



Chicago Üniversitesi'nde çevre ekonomisti olan yazar Dr. Eyal Frank tarafından hazırlanan araştırmaya dair Harvard'da üreme epidemiyoloğu olan ve araştırmada yer almayan Carmen Messerlian, “Bu ufuk açıcı bir çalışma. Hatta çığır açıcı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yeni çalışma, artışa başka bir şeyin neden olup olamayacağını görmek için, işsizlik ya da aşırı dozda uyuşturucu kullanımı gibi çeşitli alternatifleri test etti. Ancak bu duruma neden olabilecek başka bir sonuç bulunamadı.

Dr. Frank, 2006'dan 2017'ye kadar beyaz burun sendromundan etkilenen 245 kasabada bebek ölümlerinin sayısının 1.334 olduğunu tahmin ediyor.

Çevre şartlarının doğurganlık, hamilelik ve çocuk sağlığını nasıl etkilediğini inceleyen Dr. Messerlian, "bilim insanları nedensel bağlantılara parmak basamasalar bile," çevremizdeki toksik kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerini gösteren araştırmaların giderek arttığını söyledi.

Dr. Messerlian “Bugün nüfus düzeyinde [toksik kimyasallara] maruz kalmayı azaltmış olsaydık, [birçok] hayat kurtarırdık. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Yeni çalışma, ekosistemlerin dengesi bozulduğunda insanlar için korkunç sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.

Dr. Frank'in çalışmasında yer almayan çevre ekonomisti Yale Üniversitesi'nden Eli Fenichel, Dr. Frank'in metodolojisini ve böcek ilaçları ile bebek ölümlerindeki artışa farklı bir açıklama getirmek için gösterdiği çabadan övgüyle bahsetti.

Dr. Fenichel, “Basit istatistiksel yöntemlerden en ileri tekniklere kadar her şeyi kullanıyor ve vardığı sonuç aynı. Mantar hastalığı yarasaları öldürdü, yarasalar yeterince böcek yemeyi bıraktı, çiftçiler kârı maksimize etmek ve gıdayı bol ve ucuz tutmak için daha fazla böcek ilacı uyguladı, ekstra böcek ilacı kullanımı daha fazla bebeğin ölmesine neden oldu. Bu çok üzücü bir sonuç" ifadelerini kullandı.

Chicago Üniversitesi'nden Dr. Eyal Frank tarafından yapılan başka bir araştırma, Hindistan'da akbabaların ölmesinin, su kaynaklı hastalıkların ve kuduzun yayılmasına neden olduğunu ortaya koymuştu.

Bu araştırma, çürüyen hayvan leşlerinin suyu kirletmesi ve yabani köpeklerin artması sebebiyle su kaynaklı hastalıkların ve kuduzun yayılmasından dolayı yarım milyondan fazla insanın öldüğünü göstermişti.

Dr. Frank, “Genellikle türlerin tamamen yok olduğu 'küresel yok oluş'lara çok dikkat ediyoruz. Ancak kayıp ve hasarları bundan çok daha önce yaşamaya başlıyoruz,” dedi.

Dr. Frank, bulgularına ulaşmak için yarasalarda beyaz burun sendromu tespitine, çiftçilerin böcek ilacı kullanımına ve bebek ölümleri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık göstergelerine ilişkin kasaba düzeyindeki verileri analiz etti.

Dr. Frank, 2006'dan 2017'ye kadar beyaz burun sendromundan etkilenen 245 kasabada bebek ölümlerinin sayısının 1.334 olduğunu tahmin ediyor.

Kuzey Amerika'daki üç yarasa türü, kış uykusu sırasında hayvanlara saldıran bir mantarın neden olduğu bir hastalık olan beyaz burun sendromu nedeniyle yok oldu.

Araştırmacılar ilk olarak 2000'li yılların ortalarında Kuzeydoğu'da burunlarında, kulaklarında ve kanatlarında beyaz tüyler olan hasta ve ölmekte olan yarasaları keşfetti.

Beyaz burun sendromuna sebep olan mantar, giysiler, ayakkabılar ve eşyalar üzerinde yaşayabiliyor, bilim insanları da Kuzey Amerika'ya Avrupa'dan bu şekilde geldiğini düşünüyor.

O zamandan bu yana 40 eyalette ve dokuz Kanada eyaletinde beyaz burun sendromlu yarasaların varlığı teyit edildi. Araştırmacılar yarasaların hastalıktan kurtulmasına yardımcı olacak yollar arıyorlar.

Kâr amacı gütmeyen bir grup olan Bat Conservation International'ın (Uluslararası Yarasaları Koruma Derneği) baş bilim insanı Winifred Frick, Kuzey Amerika'daki yarasa türlerinin yüzde 52'sinin, habitat kaybı, iklim değişikliği ve rüzgar türbinleriyle çarpışma gibi çeşitli nedenlerle önümüzdeki 15 yıl içinde ciddi riski altında olduğunu söyledi.

Biyologlar, bu hayvanların zararlı böcekleri yiyerek ekosistemde önemli bir yer tuttuğunu uzun zamandır biliyorlar. Ancak Dr. Frick, yarasaların halk tarafından iyi karşılanmadığını söyledi.

“[Ekosistemimize] Bu hizmetlerini hafife alıyoruz çünkü faydalarını genellikle ölçemiyoruz” dedi.

Daha önce yapılan bir tahmine göre yarasaların tarımsal değeri yılda milyarlarca dolara tekabül ediyor. Başka bir çalışma ise beyaz burun sendromunun vurduğu kasabalarda arazi kiralama oranlarının düştüğünü ortaya koydu.


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