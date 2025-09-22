A Yorum
İngiltere, Avustralya ve Kanada, BM Genel Kurulu öncesi tarihi adımla Filistin’i tanıdı.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 22 Eylül 2025 07:25:08

Bu hamle, Gazze’de yaşanan insani kriz sürerken İsrail hükümeti üzerinde baskı oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. İngiltere, Avustralya ve Kanada, BM Genel Kurulu’nun Üst Düzey hafta toplantısından sadece birkaç gün önce tarihi bir diplomatik adımla Filistin Devleti’ni tanıdı. Filistin Devleti'nin varlığı, çoğunluğu on yıllar önce olmak üzere, 193 BM üyesinin yaklaşık 150'si tarafından kabul edilmiş durumda. Bu ülkelerin çoğu Küresel Güney’de yer alıyor.



Ancak Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yalnızca az bir kısmı Filistin’i tanıyor. Bu ülkelerin çoğu Romanya ve Bulgaristan gibi eski Komünist ülkeler. ABD ve diğer Batılı ülkeler, uzun süredir devam eden Orta Doğu ihtilafını çözüme kavuşturacak nihai bir anlaşmanın İsrail ve Filistin’in karşılıklı anlaşmaya varması sonucunda gerçekleşmesi gerektiğini savunarak bundan kaçındı.

İspanya hükümeti, özellikle de Başbakan Pedro Sanchez, 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki militanların İsrail’in güneyine düzenlediği ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişiyi öldürdüğü saldırıyla Gazze'de yeniden alevlenen savaşın en açık sözlü eleştirmenleri arasında yer alıyor.

Portekiz ise geçen yıl Filistin’i tanıyan komşusu İspanya’dan farklı olarak, önce ortak bir Avrupa Birliği tutumu oluşturmak istediğini belirtmişti.

İrlanda ve Norveç, 2024 yılında İspanya ile aynı dönemde Filistin devletini tanımıştı. Lizbon’dan gelen açıklama, Filistin’in statüsüne ilişkin bir dizi diplomatik gelişmenin ardından yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımayı planladığını söyledi. Bu durum Fransa’yı bunu yapacak ilk büyük Batılı ülke konumuna getirecek.

Bu açıklamanın ardından İngiltere, Kanada ve Malta da benzer yönde açıklamalar yaptı, ancak bu tanıma belirli koşullara bağlandı. Bu gelişmeler, İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü savaşa ilişkin küresel tepkilerin arttığı bir döneme denk geldi.

Filistin devletini tanıma yönündeki açıklamalar, İsrail’in tepkisini çekti. İsrail bu ülkeleri "terörü ödüllendirmekle" ve Gazze’de hala rehin tutulan kişilerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabaları "baltalamakla" suçladı.




