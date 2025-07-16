A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | 16 Temmuz 2025 00:37:09

İspanya birinci oldu, Avustralya 7.inci Türkiye ise 15. sırada… Kuzey yarımküreye yaz geldi ve güneş gözlüğünü takanlar nereye gideceğini düşünmeye başladı. Dünyanın en eğlenceli 40 yerini sıralayan U.S. News & World Report küresel algı anketi bu konuda ipuçları verebilir. Bu liste, dünyanın farklı yerlerindeki 17 bin katılımcıya anket yapılarak hazırlandı. Onlara ülke grupları rastgele sunularak bunları sıralamaları istendi.



İlk sırada İspanya var. Domates Festivali'yle renkli görüntülere sahne olan bu ülke, eğlence arayanların ilk tercihi olabilir. Barcelona'da kültür ve sanata, İbiza gibi yerlerdeyse gece hayatına doyabilirsiniz. En ucuz Batı Avrupa kentlerinden biri olması da İspanya'nın popülerliğini artırıyor.

Rio Karnavalı'nın memleketi Brezilya ise ikinci sırada. Anket katılımcıları, Güney Amerika devini dünyadaki en seksi ülke seçti.

Tayland da Ko Pha Ngan adasındaki Dolunay Partileri'yle üçüncü sıraya geçti. Dijital göçebelerin tercihi, ilk 10'da yer alan tek Asya ülkesi.



İlk 20'deki diğer ülkeler ve dikkat çekici etkinlikleri şöyle sıralandı:
4. İtalya: Venedik Karnavalı
5. Meksika: Cancún plajları
6. Yunanistan: Mikonos plajları
7. Avustralya: Bondi Plajı
8. Portekiz: Lizbon'un gece hayatı
9. Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor
10. Fransa: Nice Karnavalı
11. Hollanda: Kral Günü
12. Arjantin: Buenos Aires'teki tango şovları
13. İrlanda: Dublin'deki barlar sokağı Temple Bar
14. Singapur: Sentosa Adası
15. Türkiye: Kapalıçarşı
16. ABD: Las Vegas Strip
17. Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali
18. Kosta Rika: Tamarindo'da sörf
19. İzlanda: Mavi Lagün
20. Malezya: Langkawi plajları

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
11 milyon mülteci insani yardıma erişemeyecek.
Suriye'de neler oluyor?
Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti…
Güney Çin Denizi: Süregelen Rekabetin Arenası
Trump’ın yardım kesintileri 14 milyon kişiyi öldürecek.

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!

BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
Post-truth dünyada adalet nedir?
LOZAN (Lousanne)
KORE...
DOĞUM ORANI
İKNA YETENEĞİ
ATMA RECEP

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 