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Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 16 Temmuz 2025 00:37:09
İspanya birinci oldu, Avustralya 7.inci Türkiye ise 15. sırada… Kuzey yarımküreye yaz geldi ve güneş gözlüğünü takanlar nereye gideceğini düşünmeye başladı. Dünyanın en eğlenceli 40 yerini sıralayan U.S. News & World Report küresel algı anketi bu konuda ipuçları verebilir. Bu liste, dünyanın farklı yerlerindeki 17 bin katılımcıya anket yapılarak hazırlandı. Onlara ülke grupları rastgele sunularak bunları sıralamaları istendi.
İlk sırada İspanya var. Domates Festivali'yle renkli görüntülere sahne olan bu ülke, eğlence arayanların ilk tercihi olabilir. Barcelona'da kültür ve sanata, İbiza gibi yerlerdeyse gece hayatına doyabilirsiniz. En ucuz Batı Avrupa kentlerinden biri olması da İspanya'nın popülerliğini artırıyor.
Rio Karnavalı'nın memleketi Brezilya ise ikinci sırada. Anket katılımcıları, Güney Amerika devini dünyadaki en seksi ülke seçti.
Tayland da Ko Pha Ngan adasındaki Dolunay Partileri'yle üçüncü sıraya geçti. Dijital göçebelerin tercihi, ilk 10'da yer alan tek Asya ülkesi.
İlk 20'deki diğer ülkeler ve dikkat çekici etkinlikleri şöyle sıralandı:
4. İtalya: Venedik Karnavalı
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