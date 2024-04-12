Kategori: Yaşam | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 12 Nisan 2024 08:21:02









Ruhunu müziğe, yaşamını insanları müzikle birleştirmeye adamıştı. Özellikle Akdeniz, Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasının insanlarını müzikleri ile kaynaştırmaya, hakettikleri barış, sevgi, kardeşlik ortamını, çağımıza uyarlanmış ezgileri ile hep birlikte tatmalarına çabaladı. Başardı elbette. Hep birlikte söyleyip hep birlikte şenlenip hep birlikte hüzünlendik o dinletilerde.

Uzun yıllar çalıştırdığı, çocuklardan oluşan rock; gençlerden kurulu, halk ezgilerimizi söyleyen Melbourne Doğa, ve her yaştan gençlerden oluşan Fasıl toplulukları ile verdiği dinletilerle bizleri coşturdu.

Uzun yıllar çalıştırdığı, çocuklardan oluşan rock; gençlerden kurulu, halk ezgilerimizi söyleyen Melbourne Doğa, ve her yaştan gençlerden oluşan Fasıl toplulukları ile verdiği dinletilerle bizleri coşturdu.





Kendi grubu olan FESAT ile Cem Karaca şarkıları çalarak, biz Türkiye ve Akdeniz coğrafyasının hayranı ve sevdalılarını eski günlerimize götüren oydu.







Fahri Kiamil cenaze bilgileri:

13 Nisan Cumartesi 12.30 Cenaze (mosque) Sunshine Mosque 618 Ballarat Road Ardeer, VIC, 3022 Australia



1.30 Burial Fawkner Cemetary, Sugar gum, Section A, Row 10, Grave 14 saat 1.30pm 13 Nisan 2024



Cenazeden sonra Tekrar camiye dönülecek Sunshine Mosque 618 Ballarat Road Ardeer, VIC, 3022 Australia



Fahri Kiamil’in düzenlediği Aşık Veysel’i anma dinletisi bilgeleri:

https://www.trybooking.com/events/landing/1183755?



Melbourne Doğa youtube sayfası:

https://youtube.com/@DogaMelbourne?si=wsv8ZgoKccbabr39



Aramızdan değerli bir toplum üyemiz ayrıldı. Başarılı iş adamı, Türk toplumunun sevdiği saydığı sanatçı ve müzisyen Fahri Kiamil, 10 Nisan’da yaşama veda etti. Kendisini, çalışmadığı tüm zamanlarda, ofisinde, evinde ya da bir parkta, bir sokakta hatta bir tatil beldesinde, elinde gitarı, sazı, tamburu ya da neyi ile görebilirdiniz. Aslında onu elinde ya da dilinde bir çalgı olmadan göremezdiniz. Tam bir müzik aşığı idi.Türkiye’den gelen, yetenekli sanatçılara Melbourne’nun seçkin mekanlarında dinleti olanakları hazırlayan da oydu.Öyle çok etkinliğe imzasını attı ki. Onu sık sık dinletilerde, ses düzenini taşıyıp, kurarken, ayarlarken, sonra da çalıp söylerken görebildirdiniz.. Kendi sayısız etkinlikleri dışında, katkı sağlayabileceği hiç bir etkinliğe de sırtını dönmedi.Her zaman sakin, güler yüzlü, anlayışlı, çalışkandı. Şikayet etmezdi, elini taşın altına kendi koyardı. Boş konuşmalara, çekişmelere girmezdi, çaylak müzisyenlerin densizliklerine de biz sinirlenirdik, o kızmazdı, kırılmazdı. Gülümseyerek çalgısına döner, yarattığı tınılarla ortamı güzelleştirir, şenlendirir, kimi zaman da hüzünlendirirdi.Kendisi ile birlikte yürütüp toplumumuzun ilgisine sunduğumuz Mesnevi okumaları çok özeldi. Benim okumalarım arasına, o neyi ile doğaçlama olarak katılır, bizleri sözcüklerin ötesine, yalnızca yüreğimizle ulaşabileceğimiz anlamlara götürürdü.Fahri abi, yerin doldurulamaz. Seni, müziğe ve halkların kardeşliğine duyduğun iddiasız inancını, alçak gönüllü ama çok çok kocaman çabalarını çok özleyeceğiz.O kadar güzel izler bıraktın ki bizlerle yaşamayı sürdüreceksin.Uçmagta ışıklar ve ezgiler içinde ol.