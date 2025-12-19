A Yorum
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?

Kategori Kategori: Yaşam | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Haberci | 19 Aralık 2025 20:31:19

Avrupa genelinde yaşayan Türk nüfusu 6,5 milyonu buluyor. Peki en fazla Türk hangi Avrupa ülkesinde yaşıyor? işte cevabı... Dünya genelinde yaşayan Türk nüfusuna ilişkin son veriler, Türk diasporasının özellikle Avrupa ülkelerinde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Resmî kurumlar ve akademik çalışmalara dayanan tahminlere göre; Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve en az bir ebeveyni Türk vatandaşı olan kişilerden oluşan Türk kökenli nüfusun sayısı dünya genelinde 7,5 milyonun üzerinde bulunuyor. Bu nüfusun önemli bir bölümünü Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik topluluklar oluşturuyor.



Türk nüfusunun Avrupa’da yoğunlaşmasının temelinde, 1960’lı yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesiyle imzalanan iş gücü anlaşmaları yer alıyor. Geçici işçilik amacıyla başlayan bu göç süreci, zaman içinde aile birleşimleri ve kalıcı yerleşimle birlikte çok kuşaklı bir diaspora yapısına dönüştü. Bugün Avrupa’da yaşayan Türklerin önemli bir bölümü üçüncü ve dördüncü kuşaklardan oluşuyor.

En fazla Türk Almanya’da

Ülke bazında bakıldığında Almanya, yaklaşık 4 milyon Türk kökenli nüfusla açık ara ilk sırada yer alıyor. Bu rakam, Almanya’nın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 4,7’sine karşılık geliyor. Fransa’da yaklaşık 700 bin Türk yaşarken, bu sayı ülke nüfusunun yüzde 1’ine denk geliyor. Birleşik Krallık’ta ise 400 bin civarında Türk bulunuyor ve bu oran toplam nüfus içinde yüzde 0,6’ya yakın bir pay oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 300 bin Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak ülkenin yüksek toplam nüfusu nedeniyle Türklerin oranı yüzde 0,1’in altında kalıyor. Bu ülkelerde Türk nüfusu mutlak sayı bakımından dikkat çekse de, toplam nüfus içindeki oranları görece düşük seviyelerde seyrediyor.

Buna karşılık Hollanda, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerde Türk nüfusunun toplam nüfus içindeki payı daha yüksek. Hollanda’da yaklaşık 500 bin Türk, ülke nüfusunun yüzde 2,8’ini oluştururken; Avusturya’da 250 bin kişiyle bu oran yüzde 2,7’ye, Belçika’da ise 240 bin kişiyle yüzde 2 seviyesine ulaşıyor. Bu ülkelerde Türk toplumu, nüfus içindeki payı bakımından Avrupa ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Türk nüfusunun dağılımı

Türk nüfusunun ülkeler içindeki dağılımı homojen bir yapı göstermiyor. Almanya’da Berlin, Köln, Hamburg ve Ruhr bölgesi öne çıkarken; Fransa’da Paris ve çevresi, Hollanda’da Randstad bölgesi ve Belçika’da Brüksel hattı Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı merkezler arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Türk nüfusu oran olarak düşük olmasına rağmen geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. ABD’deki Türk toplumu daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşıyor ve eğitim, akademi, sağlık ile girişimcilik alanlarında öne çıkıyor.

Ülkelere göre değişen veriler

Uzmanlar, açıklanan rakamların ülkelerin istatistik tutma yöntemlerine göre farklılık gösterebildiğine dikkat çekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde etnik kökene dayalı resmî veri tutulmaması nedeniyle, Türk nüfusuna ilişkin sayılar genellikle vatandaşlık kayıtları, çifte vatandaşlık verileri ve akademik tahminlerin birleştirilmesiyle elde ediliyor. Bu durum, gerçek Türk kökenli nüfusun bazı ülkelerde resmî rakamların üzerinde olabileceğine işaret ediyor.



Artık yerleşik bir topluluk

Ortaya çıkan tablo, Türk diasporasının yalnızca sayısal büyüklüğüyle değil, Avrupa ve Amerika’daki kalıcı varlığıyla da dikkat çektiğini gösteriyor. Açıklanan veriler, Türklerin yaşadıkları ülkelerde yalnızca göçmen nüfus olarak değil, kalıcı bir toplumsal unsur hâline geldiğini ortaya koyuyor.

Özellikle Avrupa ülkelerinde doğan yeni kuşakların sayısının artması, Türklerin eğitim, iş gücü ve sosyal hayatta daha görünür bir konuma gelmesine yol açıyor. Uzmanlara göre bu durum, Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki demografik ve toplumsal yapı içinde uzun vadeli bir yer edindiğini gösteriyor.

Kaynak : sonhaber.eu

