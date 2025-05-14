Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 14 Mayıs 2025 17:31:44









Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 43 ülkeden 2018 ile 2022 yıllarında elde edilen verileri kıyaslayan UNICEF, zihinsel ve fiziksel sağlık gibi kriterleri dikkate alarak hazırladığı çocuk refahı raporunu yayımladı.

















UNICEF raporuna göre Türkiye'de çocukların yaşam memnuniyetinde önemli gerileme yaşanırken ergen intiharlarında artış kaydedildi. Türkiye'de çocukların çoğunun akademik açıdan "yetersiz" olduğu da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporuna göre Türkiye'de 15 yaşındaki gençlerin yaşam memnuniyeti dört yılda 10 puan düşerken, akran zorbalığına uğradığını söyleyenlerin oranı arttı.Raporda, "çocuk olmak için en iyi iki ülkenin" Hollanda ve Danimarka olduğu tespit edilirken, Türkiye'de çocukların yaşam kalitesinin gerilediği kaydedildi.Türkiye, 43 ülke arasında genel çocuk refahı bakımından 35'inci sırada yer aldı; 34'üncü basamaktaki Meksika ve 33'üncü sıradaki Kolombiya Türkiye'den daha iyi performans gösteren ülkeler oldu.Rapora göre intihar, dünya genelinde 15-19 yaş arası kişilerde en yaygın dördüncü ölüm nedeni oldu. Genel olarak intiharlarda azalma görülse de Türkiye; Japonya ve Güney Kore ile birlikte ergen intiharlarının en hızlı arttığı ülke oldu. Türkiye'de 15-19 yaş grubunda intihar oranı 2018-2022 yıllarında 100 binde 2,5'ten 100 binde 4,5'a yükseldi.Türkiye akran zorbalığında negatif ayrıştıTürkiye'de çocukların yaşam memnuniyeti dört yılda 10 puan geriledi; Şili, Meksika ve Polonya ile birlikte bu alanda en sert düşüş görülen ülke oldu.Türkiye'de akran zorbalığına uğradığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 25,5'den yüzde 26,4'e yükseldi. Artış oranı küçük gibi görünse de dünyadaki birçok ülkede azalış rapor edildi, Türkiye bu anlamda olumsuz ayrıştı. Almanya, ABD, İtalya gibi ülkelerde akran zorbalığının azaldığı bildirildi.Raporda Türkiye'de çocuk ölümlerindeki azalışın sürdüğü tespitine yer verildi, ancak mevcut oranlar hâlâ Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerin yaklaşık iki katı seviyesinde.Çocuk obezitesinin en yüksek olduğu ülkelerdenTürkiye yüzde 32,7 ile çocuklar arasında obezitenin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. İngiltere'de çocuk obezitesi oranı yüzde 30, ABD'de ise yüzde 42 olarak kaydedildi.Öte yandan Türkiye'de çocukların yüzde 75'i başkalarının nasıl hissettiğini anlayabildiklerini belirtti. Empati yeteneği bakımından Türkiye; Avusturya, Danimarka ve Macaristan ile birlikte en başarılı ülkeler arasında yer aldı.Raporda COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların tatil edilmesinin küresel anlamda çocukların akademik becerilerinde keskin düşüşlere yol açtığı tespitine de yer verildi.İncelemeye konu 43 ülkede 15 yaşındaki yaklaşık sekiz milyon çocuğun okuma yazma ve matematik becerilerinin yetersiz olduğu görüldü. Akademik başarı kategorisinde en kötü performansı Bulgaristan, Kolombiya ve Kosta Rika gösterdi. Türkiye'de ise 15 yaş grubundaki çocukların yüzde 58'inin akademik açıdan "yeterli" olmadığı belirtildi.Kaynak : DW