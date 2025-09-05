Kategori: Sinema | 0 Yorum | Yazan: Elif Sezen | 05 Eylül 2025 13:16:07









Dünya nüfusu 10.000 kişiye düştükten sonra hayatta kalanların hassas bir dengede yaşamlarını sürdürdükleri bu kapalı alanda, katı kurallar, merak uyandıran ve düşünmeye sevk eden gizemli olaylar bütünü, birkaç kişinin kurallara meydan okuyup kaçmanın yollarını aramasına neden olur. Böylelikle dizideki farklı karakterler, birbirlerini teşvik edip uyandırmaya ve gerçekleri öğrenmek için farkındalık yaratmaya çalışırlar.

Apple TV+ platformunda ilk iki sezonu yayınlanan “Silo” (2023) dizisi, Graham Yost tarafından Hugh Howey’in aynı adlı roman serisi baz alınarak yaratıldı. Bu bilim kurgu ve distopik drama yapımının senaryosu, çok sayıda kişinin yeraltındaki yüzlerce kat uzanan silindirik dev bir siloda verdiği yaşam mücadelesini konu almaktadır. Silo olarak ifadelendirilen yaşam alanı, dünyanın zehirli kimyasallarla kaplı atmosferinden insanları korumak için kurulmuş bir barınaktır.Bu kıyamet barınağında sorgulamak yasaktır. Dışarı çıkmak ve olasılıklara dair soru sormak, sanki çok önemli bir dengeyi bozacakmış gibi tehlikeli görülür ve bu tarz sorgulamalara izin verilmez. Dizideki bu durum biraz da kast sistemini andırıyor. Bu kapalı dünyada bazı insanlar güçlenip gruplaşıyor, bazıları da yalnız kalıp dışlanıyor. Dışarı çıkmak isteyenleri ise geri dönüşsüz dışarı salıyorlar. Dışarıda hayat olup olmadığı da bu dizinin gizemlerinden birisi. Yaşanan her şey silonun dışındaki dünyada güzel bir hayat olabileceği varsayımını daha da güçlendiriyor. Oyunculardan Jüliette adındaki mühendis ve şerif karakterini canlandıran Rebecca Ferguson, gerçeklerin araştırılması ve açığa çıkmasında büyük rol oynuyor.Silo biraz da “City of Ember” filmini andırıyor; yeraltında yaşayan ve dış dünyadan bağlantıları tamamen kesilmiş insanların hayatta kalma çabaları açısından benzer bir senaryo.Silo dizisinin üçüncü ve dördüncü sezonları da yakında Apple TV + tarafından yayına sunulacak.