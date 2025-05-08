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Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 08 Mayıs 2025 11:42:04

X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek büyüyor. Birçok X kullanıcısı, profil resmi olarak İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanmaya başladı. Silivri Cezaevi'ndeki CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirilmesine sosyal medyadan gösterilen tepkinin boyutu giderek büyüyor. Başta CHP'li siyasetçiler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı profil fotoğrafını değiştirerek İmamoğlu'na destek veriyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin paylaşımlar yaptığı "Mansur Yavaş 2025" hesabının profil resmini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Yavaş, profilinde İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır" dedi.



"Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur"

Profil fotoğrafını değiştiren isimlerden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X hesabından yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullu'nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti. Şimdi de 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Yine sandıkta vurup geçecek! Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur. Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile! Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek" dedi.

"Hukuka aykırı, Anayasa'ya aykırı, yasalara aykırı"

Erişim engeli kararını eleştiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Tutuklu da olsa, hükümlü de olsa herkesin ifade özgürlüğü var ve bunları sosyal medya platformları üzerinde dile getirebilir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Dolayısıyla düşüncelerini ifade etme hakkı var. Bunu sosyal medya platformları üzerinden yapabilir. Buna bir engel yok. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda da suça teşvik, şiddete teşvik diye bir şey de yok. Sadece düşüncelerini söylüyor. Ama bundan rahatsız olanlar sonuçta erişim engeli istemişler ve karar vermişler. Tamamen hukuka aykırı bakın. Hukuka aykırı, Anayasa'ya aykırı, yasalara aykırı" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda avukat olan Tanrıkulu, "Bu talepte bulunanlar, bu kararı verenler ve bu kararı uygulayanlar mutlaka bu düzen değiştiğinde, Türkiye Hukuk Devletine döndüğünde adil bir biçimde hukuk kuralları içerisinde mutlaka hesap vereceklerdir. Bu korkunuz ne? Neden korkuyorsunuz bu kadar? Neden? Sadece düşüncesini orada yazıyor, düşüncesini. Yazıklar olsun size" diye ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" ifadesini kullanırken CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz" dedi.

24 Nisan'daki paylaşımı gerekçe gösterildi

Marmara Cezaevi'ndeki CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun X hesabına bu sabah Türkiye'den erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun X hesabına girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri görülüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İmamoğlu'nun 24 Nisan'daki bir paylaşımı nedeniyle erişim engelinin getirildiğini duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, "TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak : DW

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