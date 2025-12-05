A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yükselen o çığlık

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 05 Aralık 2025 09:34:16

“Çocukların kanı elinizde!” bu ülkenin gerçek sahiplerinin, yani halkın, işçilerin, gençlerin boğulmuş sesinin patlamasıydı. O salonda atılan o pankart, yalnızca birkaç öğrencinin öfkesi değil, yıllardır sakatlanmış, ölmüş, susturulmuş çocuk işçilerin sessiz çığlığının ete kemiğe bürünmüş haliydi.

Ve ne oldu?

Hakikat söylendiği için gençler gözaltına alındı.
Hakikat söylendiği için 16 genç tutuklandı.
Hakikat söylendiği için devlet refleksi yine her zamanki gibi öfkeye değil sorumluluğa saldırdı.



Bu düzen, protesto eden gence “suçlu”, çocuk işçi çalıştıran düzeni ise “normal” görüyor. İşte bu çarpıklığın kendisi, içinde yaşadığımız çürümenin resmidir.

MESEM: Adı “Eğitim”, Kendisi Çocuk Emeği Cezaevi

MESEM (Mesleki Eğitim Merkezleri) politikası, iktidarın yıllardır uyguladığı emek düşmanı stratejinin en çıplak halidir. “Eğitim” kılıfıyla çocukları çalışma hayatına sürmek… Atölyelerde, fabrikalarda, maden ocaklarında, tersanelerde “çırak” adı altında ucuz iş gücü yaratmak… İş güvenliği yok, denetim yok, sorumluluk yok.

İSİG verilerine göre yalnızca son eğitim-öğretim yılında en az 72 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.
Bu çocukların bir kısmı MESEM kapsamında “staj” adıyla iş cinayetine gönderildi.
Peki bir tek bakan istifa etti mi?
Bir tek patron tutuklandı mı?
Bir tek bürokrat soruşturuldu mu?

Hayır. Çünkü bu düzenin gözünde çocuklar istatistiktir,  sermayenin gözünde rakam, devletin gözünde “iş gücü potansiyeli”dir.
Ama o rakamların her biri bir evladın adıydı. Bir annenin yüreğiydi. Bir babanın hayaliydi.

Bugün MESEM düzenini savunanlar, aslında çocukların kanı üzerinde yükselen bir düzeni savunmaktadır.

Tutuklanan Öğrenciler: Korkaklığın Değil, Cesaretin Hedefi

Zirvede atılan pankart, iktidarın uykularını böldü. Çünkü biliyorlar:
MESEM tartışmaya açılırsa sadece bir eğitim politikası tartışılmaz, çürümüş düzenleri tartışılır.

O yüzden gençleri susturmak istediler.
O yüzden “görevi yaptırmamak”, “mala zarar verme” gibi ucuz suçlamalarla 16 genç tutuklandı.
Çünkü korkuyorlar:
Gerçek konuşulursa bu düzen çöker.
Gerçek konuşulursa halk uyanır.
Gerçek konuşulursa meydanlar dolar.

Bu nedenle saldırıyorlar. Ama boşuna… Çünkü tarih gösterdi ki korku, zalimin silahı, cesaret ise halkın kaderidir. Tutuklanan öğrenciler yalnız değildir. Onlar bu ülkenin karanlığına sıkılmış bir tek kurşun ışığıdır.

Bu Topraklarda Çocukların Kanı Üzerine Devlet Kurulamaz.


Biz bu ülkeyi seviyoruz.
Bu toprakları seviyoruz.
Ama bu düzeni sevmiyoruz.
Çünkü vatan, çocuklarını işçi mezarlığına çeviren bir yer olamaz.

Vatan;
çocuğun okulda öğrenmesi gereken yerde, atölyede parmaklarını kaybettiği bir yer değildir.
Gençlerin özgürce konuşamadığı, öğrencilerin tutuklandığı bir yer değildir.
Emekçinin akşam eve sağ dönmesinin garanti olmadığı bir yer değildir.

Bu vatan bizimdir — sermayenin değil.
Bu vatan çocuklarınındır — bakanların değil.
Bu vatan gençlerinindir — polis tehdidiyle susturulmak istenenlerin değil, susturamayacaklarının vatanıdır.

MESEM düzeni vatanın değil, sermayenin çıkarının düzenidir.
Biz bu düzeni kabul etmiyoruz.
Bu düzenin gençlerini hapsetmesini kabul etmiyoruz.
Bu düzenin çocuk işçiliğini meşrulaştırmasını kabul etmiyoruz.

Bugün Değilse Ne Zaman?

Artık mesele bir eğitim tartışması değildir.
Bu mesele sınıf meselesidir.
Bu mesele insanlık meselesidir.
Bu mesele memleketin onurudur.

Ve yapılması gerekenler açık, nettir.

Tutuklu öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır.

MESEM düzeni tamamen sona erdirilmelidir.

Çocuk işçiliğine yol açan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.

İş cinayetlerinden sorumlu olan tüm bürokratlar, patronlar, denetimsizliği sağlayan tüm mekanizmalar hesap vermelidir.

Bağımsız denetim kurumları güçlendirilmeli ve her işyeri sıkı şekilde denetlenmelidir.

MESEM’i savunanlar şunu iyi bilsin:
Çocukların kanıyla yazdığınız bu düzenin sonu gelecek.
Tutukladığınız gençler, bu ülkenin vicdanı olmaya devam edecek.
Gençliğin öfkesi, tarihin en güçlü çağrısıdır:
Halkın çocukları, sermayenin kurbanı olmayacak!

Ve biz bir daha haykırıyoruz:

MESEM’e Hayır!
Çocuk işçiliğine Hayır!
Gençliği susturmaya Hayır!
Bu düzene Hayır!

Çünkü bu kavga bir gün değil, bir ömür kavgasıdır.
Çünkü bu kavga yalnızca adalet için değil, vatanın onuru içindir.
Çünkü bu kavga yalnızca gençler için değil, geleceğimiz için verilmektedir.

Bu düzen çökecek.
Bu karanlık bitecek.
Ve biz kazanacağız.

Çünkü hakikat bizim yanımızda.
Çünkü çocukların kanıyla kurulmuş hiçbir düzen ayakta kalmaz.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yükselen o çığlık
Türkiye’de Engelli İşçiler ve Sınıf Mücadelesi: 3 Aralık’ta Görünmez Kılınan Emek Gerçeğine Devrimci Bir Bakış
MESEM Gerçeği: Çocuk İşçiliği, İş Cinayetleri ve Gözaltılar Karşısında Devrimci İnsan Hakları Mücadelesi
Zehirlenen yalnizca tabaklar değil: Türkiye’de gida güvenliği krizi ve sistemin çürümüşlüğü…
İngiltere’den Türkiye’ye £35 Milyonluk Ray Sözleşmesi: Fırsat mı, Çıkmaz mı?
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi
Çin Japonya'yı Test Ediyor ve Amerikan Kararlılığının Sınırları…
Emeklilerin Büyük Yürüyüşü Başlıyor: 17 Milyon Kişi Artık Sessiz Değil!
Çocuklar için bir öğün: bütçenin %1,5’inden başlayan dünya ölçeğinde bir adalet mücadelesi
Çin'in 'Salam Dilimleme' Stratejisi: Pekin, Güney Çin Denizi'nin Haritasını Nasıl Yeniden Çiziyor?

ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş
İŞGALİN KARANLIĞINDA BİR IŞIK: Veciye Kaşka’yı Unutmayalım
2025 Hazar Türk-Musevi Hakanlığı: Tarih Yeniden Yazılsaydı Dünya Nasıl Görünürdü?
Sürgün Devrim girdabında Isaac Deutscher ve Avraham İşcen
Eriyen Şövalyenin Gölgesinde Devrimci Moses Hess
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 