A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 01 Aralık 2025 04:47:52

Kırım… Türk dünyasının kalbi, hafızası, yüreği… Tarih boyunca nice zulme, nice işgale, nice sürgüne direnen bu topraklar, bugün yine kritik bir kavşağın ortasında. Emel Kırım Vakfı’nın “Vatan Kırım Rusya’ya verilemez” diyerek ortaya koyduğu duruş, yalnızca bir açıklama değildir, adalet arayışında olan her Türk evladına, her mazlum halkın dostuna yapılmış net bir çağrıdır. Çünkü mesele Kırım olunca, mesele yalnızca coğrafya değildir, mesele varoluştur, kimliktir, tarihsel sorumluluktur.

Bugün dünya, sözde barış planlarıyla yeni bir yanılsamanın içine çekilmeye çalışılıyor. Fakat barış adı altında hazırlanmış hiçbir metin, mazlumun hakkını gasp ediyorsa, suçluyu ödüllendiriyorsa, işgali meşrulaştırıyorsa barış değildir. Bu, üstü şekerle kaplanmış bir teslimiyet belgesidir.

Emel Kırım Vakfı’nın sert çıkışı, işte bu teslimiyeti reddetmenin adıdır.



TARİHİN ACISI: KIRIMLILARIN HAFIZASI SİLİNEMEZ

Kırım’ın hikayesi, sıradan bir jeopolitik meselenin ötesindedir. 1783’teki ilk Rus işgalinden itibaren Kırımlılar, kendi vatanlarında esir gibi yaşamaya zorlanmış, kültürleri bastırılmış, evleri talan edilmiş, kimlikleri unutturulmaya çalışılmıştır. 1944 sürgünü, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı en acı dramların başında gelir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bir gece yarısı vagonlara doldurulup bilinmezliğe sürülmüşlerdir. Bu, yalnızca bir sürgün değil, bir halkın bütün kökleriyle sökülmesinin hedeflendiği açık bir soykırımdır.

Bugün Rusya’nın Kırım’a yönelik uygulamaları, bu tarihsel çizginin modern bir devamıdır. İnsan hakları ihlalleri, baskılar, zorunlu vatandaşlık dayatmaları, dil ve kültür yasakları… Bunların hepsi aynı büyük projenin parçalarıdır. Kırım’ı Türksüzleştirmek. İşte bu yüzden, Kırım’ın herhangi bir barış planıyla Rusya’ya “verilmesi”, yalnızca siyasi bir mesele değil, kültürel bir soykırımın onaylanması anlamına gelir.

BARIŞ PLANI DEĞİL, MASKELİ TESLİMİYET PLANI

Uluslararası arenada zaman zaman öne sürülen “barış planları”, adil bir düzen kurmaktan ziyade güçlü olanı daha güçlü yapmayı amaçlamaktadır. Emel Kırım Vakfı’nın reddettiği plan da tam olarak böyledir. Saldırganın elini güçlendirirken, mazlumu yani Ukrayna’yı ve Kırımlıları daha da zayıflatan bir mantık taşımaktadır.

Planın özünde, “hangi toprak kime daha yakın?” gibi yüzeysel bir değerlendirme vardır. Oysa mesele toprak değil, halkın iradesidir. Kırımlıların iradesi ise nettir. Kırım, Ukrayna’nın parçasıdır ve Türk yurdudur. Hiçbir otorite, hiçbir güç, hiçbir diplomatik masa bu gerçeği değiştiremez.

Bir halkın vatanını, masa başında pazarlık konusu yapmak, saldırgana ödül vermek demektir. Barışın şartı, işgalciyi ödüllendirmek değil, işgale son vermektir. Eğer bir bedel ödenecekse, bu bedeli mazlum değil, işgalci ödemelidir.

TÜRK DÜNYASININ SORUMLULUĞU: TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR

Kırım davası yalnızca Kırımlıların meselesi değildir. Bu, bütün Türk dünyasının namus borcudur. Çünkü Kırım, Türk tarihinin, İslam ve Musevi Medeniyetinin en mühim duraklarından biridir. Kırım Hanlığı, Hazar Hakanlığı, Altın Orda geleneği, Gaspıralı İsmail Bey’in ve Avraham Ben Şmuel Firkoviç’in modern Türk ve Musevi dünyasını şekillendiren fikirler… Bunların hepsinin kökleri Kırım’dadır.

Bugün Emel Kırım Vakfı’nın yaptığı çağrı, Türkiye’nin tarihsel sorumluluğunu yeniden hatırlatmaktadır. Türkiye, mazlum halkların sığınağı, Türk dünyasının hamisi olarak bilinir. Bu rol, yalnızca romantik bir ifade değil, tarihsel bir misyondur.

Türkiye’nin Kırım konusundaki duruşu net olmalı, hiçbir uluslararası baskı ya da politik manevra bu duruşu sarsmamalıdır. Kırım Türk’tür ve Türk kalacaktır.

DEVRİMCİ BİR DİRENİŞ ÇAĞRISI: KORKMADAN, EĞİLMEDEN

Bugün Kırım için verilen mücadele yalnızca diplomatik bir mücadele değildir. Bu, kültürel, milli ve ahlaki bir direniştir. Bu yüzden yalnızca siyasetçilerin değil, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, gençlerin, din adamlarının yürek taşıyan herkesin bu mücadeleye omuz vermesi gerekmektedir.

Kırım’ın özgürlüğü için:

Uluslararası platformlarda sürekli gündem yaratılmalı,

İnsan hakları ihlalleri somut raporlarla ortaya konmalı,

Kültürel üretim güçlendirilmeli,

Türk dünyası ve Musevi dünyası arasındaki bağlar daha güçlü kurulmalı,

Dezenformasyona karşı durulmalı,

Genç nesiller Kırım bilinciyle yetiştirilmelidir.

Çünkü mücadele yalnızca toprak için değil; kimlik, hafıza ve adalet içindir.

SON SÖZ: VATAN KIRIM, ASLA TESLİM EDİLEMEZ

Bugün Emel Kırım Vakfı’nın kararlı duruşu, dünyaya verilmiş net bir mesajdır.
Vatan Kırım, Rusya’ya verilemez.
Bu topraklar, masalarda pazarlık edilemez, işgalcilere hediye edilemez. Kırım’ın özgürlüğü için verilen her mücadele, Türk milletinin onuru için verilen mücadeledir.

Tarih, haklıların yanında duranları yazacaktır. Kırım, bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. Çünkü hak, er ya da geç yerini bulur. Ve Türk’ün olduğu yerde teslimiyet değil, yalnızca onurlu direniş vardır.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Zehirlenen yalnizca tabaklar değil: Türkiye’de gida güvenliği krizi ve sistemin çürümüşlüğü…
İngiltere’den Türkiye’ye £35 Milyonluk Ray Sözleşmesi: Fırsat mı, Çıkmaz mı?
Avustralya ve AB teknoloji devleri çocukların sosyal medya erişimini nasıl sınırlandırıyor?
DEVLETLERÜSTÜ ŞİRKET-LER ve BAŞKAN
Türkiye’de Hayvan Hakları İhlallerine Hasidik – Kabala Perspektifinden Bir Bakış
Çin Japonya'yı Test Ediyor ve Amerikan Kararlılığının Sınırları…
Emeklilerin Büyük Yürüyüşü Başlıyor: 17 Milyon Kişi Artık Sessiz Değil!
Çocuklar için bir öğün: bütçenin %1,5’inden başlayan dünya ölçeğinde bir adalet mücadelesi
Çin'in 'Salam Dilimleme' Stratejisi: Pekin, Güney Çin Denizi'nin Haritasını Nasıl Yeniden Çiziyor?
Trump, Veliaht Prens ve Kaşıkçı'nın Öldürülmesi

Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş
İŞGALİN KARANLIĞINDA BİR IŞIK: Veciye Kaşka’yı Unutmayalım
2025 Hazar Türk-Musevi Hakanlığı: Tarih Yeniden Yazılsaydı Dünya Nasıl Görünürdü?
Sürgün Devrim girdabında Isaac Deutscher ve Avraham İşcen
Eriyen Şövalyenin Gölgesinde Devrimci Moses Hess
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 