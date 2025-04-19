Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 19 Nisan 2025 20:17:41









Bir firma, feminen özellikler taşıyan ve göz kırparak gülümseyen robotunun insanlara çok benzemesiyle övündü. Bazı şirketler, yarış öncesinde haftalar boyunca deneme yaptıklarını bildirdi. Robotların bazılarını piste birlikte çıktıkları insan eğitmenlerin fiziksel olarak da desteklemesi gerekti.

Bir robot başlangıç çizgisinde düştü. Bir diğeriyse birkaç metre koştuktan sonra parmaklıklara girerek operatörünün de kendisiyle birlikte yere inmesine yol açtı. Bazı robotlar koşu ayakkabısı giyerken birinin boks eldivenleri, bir diğerininse "kazanmaya mahkum" yazılı bir kafa bandı taktığı görüldü.











"Batı'daki hiçbir şirketin Tiangong'a erişebildiğini sanmıyorum" Cumartesi günü Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Yizhuang yarı maratonuna insansı robotlar da katıldı. 21 kilometrelik parkurda 21 robot 12 bin insanla birlikte koştu. Böylece ilk kez bu makineler bir yarı maratonda insanlarla yarıştı. DroidVP ve Noetix Robotics gibi Çin şirketlerinin ürettiği robotların arasında 120 santimetreden kısa olanlar da vardı, 180 santimetreye uzanan da…Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nden Tiangong Ultra, 2 saat 40 dakikalık derecesiyle yarışı ilk sırada bitiren robot oldu. Erkekler birincisiyse 1 saat 2 dakikada bitiş ipini göğüslemeyi başardı.İki kamu iktisadi kuruluşuyla birlikte Xiaomi ve UBTech şirketlerinin sahip olduğu Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin baş teknoloji sorumlusu Tang Jian, robotlarının uzun bacaklarına ve insanların nasıl maraton koştuğunu taklit etmesine izin veren algoritmasına dikkat çekti: “Böbürlenmek istemem ama Batı'daki hiçbir robotik şirketinin Tiangong'un sporda başardıklarına erişebildiğini sanmıyorum.”İzleyicilerden He Sişu, yapay zeka üzerine çalıştığını belirterek "Robotlar çok iyi çalışıyor, çok istikrarlılar. Robotlar ve yapay zekanın evrimine tanıklık ettiğimi hissediyorum" dedi.Oregon Eyalet Üniversitesi'nde robot bilimi dersleri veren Alan Fern ise robotların koşturulmasının Çinli yetkililerin söylediği gibi yapay zekada çığır açıldığı anlamına gelmediğini savundu: “Çin şirketleri yürüme, koşma, dans etme ve diğer çeviklik gösterilerine gerçekten odaklanmış durumda. Bunlar genelde ilginç gösteriler olsa da faydalı işlerdeki kullanımına ya da basit bir zekaya dair çok bir şey ifade etmiyor.”Kaynak : Reuters