A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 19 Nisan 2025 20:17:41

"Batı'daki hiçbir şirketin Tiangong'a erişebildiğini sanmıyorum" Cumartesi günü Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Yizhuang yarı maratonuna insansı robotlar da katıldı. 21 kilometrelik parkurda 21 robot 12 bin insanla birlikte koştu. Böylece ilk kez bu makineler bir yarı maratonda insanlarla yarıştı. DroidVP ve Noetix Robotics gibi Çin şirketlerinin ürettiği robotların arasında 120 santimetreden kısa olanlar da vardı, 180 santimetreye uzanan da…



Bir firma, feminen özellikler taşıyan ve göz kırparak gülümseyen robotunun insanlara çok benzemesiyle övündü. Bazı şirketler, yarış öncesinde haftalar boyunca deneme yaptıklarını bildirdi. Robotların bazılarını piste birlikte çıktıkları insan eğitmenlerin fiziksel olarak da desteklemesi gerekti.

Bir robot başlangıç çizgisinde düştü. Bir diğeriyse birkaç metre koştuktan sonra parmaklıklara girerek operatörünün de kendisiyle birlikte yere inmesine yol açtı.  Bazı robotlar koşu ayakkabısı giyerken birinin boks eldivenleri, bir diğerininse "kazanmaya mahkum" yazılı bir kafa bandı taktığı görüldü.



Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nden Tiangong Ultra, 2 saat 40 dakikalık derecesiyle yarışı ilk sırada bitiren robot oldu. Erkekler birincisiyse 1 saat 2 dakikada bitiş ipini göğüslemeyi başardı.
.
İki kamu iktisadi kuruluşuyla birlikte Xiaomi ve UBTech şirketlerinin sahip olduğu Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin baş teknoloji sorumlusu Tang Jian, robotlarının uzun bacaklarına ve insanların nasıl maraton koştuğunu taklit etmesine izin veren algoritmasına dikkat çekti: “Böbürlenmek istemem ama Batı'daki hiçbir robotik şirketinin Tiangong'un sporda başardıklarına erişebildiğini sanmıyorum.”

İzleyicilerden He Sişu, yapay zeka üzerine çalıştığını belirterek "Robotlar çok iyi çalışıyor, çok istikrarlılar. Robotlar ve yapay zekanın evrimine tanıklık ettiğimi hissediyorum" dedi.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde robot bilimi dersleri veren Alan Fern ise robotların koşturulmasının Çinli yetkililerin söylediği gibi yapay zekada çığır açıldığı anlamına gelmediğini savundu: “Çin şirketleri yürüme, koşma, dans etme ve diğer çeviklik gösterilerine gerçekten odaklanmış durumda. Bunlar genelde ilginç gösteriler olsa da faydalı işlerdeki kullanımına ya da basit bir zekaya dair çok bir şey ifade etmiyor.”

Kaynak : Reuters

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'den Avrupa'ya İmamoğlu ile dayanışma çağrısı
Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
Avrupa'da İmamoğlu çıkmazı: Çıkarlar mı değerler mi?
Ayaktayız
Suriye nasıl kutsallaştırıldı? Suriyeliler umutlu olabilir mi?
Penguen ve foklara da vergi uygulaması…
Trump'ın politikaları ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor.
Dünyadaki boykotlar: Kim neyi hedef aldı?
Trump üçüncü kez başkan olabilir mi?

Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Avrupa’nın en az et yiyen ülkesi Türkiye: Fiyatlar 5 yılda % 1230 arttı!
Türkiye'de ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde
ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

Kakao Endüstrisinde Çocuk İşçiliği: Tadı Kadar Tatlı Değil
Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
HİTLER Diye Biri
ZAMANI VAR
TASARRUF
DUR YOLCU
EMRİ HAK VAKİ

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 