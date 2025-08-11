Avustralya Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 11 Ağustos 2025 10:00:53

Başbakan Albanese, hükümetin kararını duyurduğu açıklamada, "Ortadoğu'da şiddet döngüsünü kırmak, çatışmaya ve Gazze'deki açlığa ve acılara son vermek için insanlığın en büyük umudu iki devletli çözümdür" dedi. Albanese bu kararın, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın Avustralya hükümetine verdiği "Hamas'ın gelecekteki bir devlette payı olmayacağı" taahhüdünün üzerine alındığını kaydetti.

















Kaynak : BBC









Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımayı planladıklarını açıkladı. Avustralya böylece Kanada, Fransa ve İngiltere gibi G7 ülkelerinin ardından son bir ay içerisinde bu yönde açıklama yapan bir diğer ülke oldu. Mayıs 2024'te yaptığı açıklamada Avustralya hükümeti, "iki devletli çözüme ön ayak olmak üzere" Filistin'i devlet olarak tanıyabileceğini bildirmişti.Avustralya Başbakanı, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda ve Japonya'yla gerçekleştirdikleri temasların neticesinde bu adımı attıklarını da dile getirdi. Son olarak Temmuz sonunda Kanada Başbakanı Mark Carney, Eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyabileceklerini açıklamıştı.Başbakan Carney, bunun bazı koşullara bağlı olduğunu söylemiş, bu koşullar arasında Filistin Ulusal Yönetimi'nin ciddi bir reformdan geçmesi, 2026'da Hamas'ın katılamayacağı bir genel seçim düzenlemesi ve bölgenin silahsızlandırılması ifade edilmişti. Carney'den bir gün önce de İngiltere Başbakanı Keir Starmer, koşullara bağlı olarak Eylül'de Filistin'i tanıyacağını açıklamıştı. Fakat İngiltere'nin koşulları Filistin Ulusal Yönetimi'ne değil, İsrail hükümetine bağlıydı.Bundan birkaç gün önce de Fransa Eylül'de Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu.Yaklaşık bir yıl önce, İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan Filistin'i tanıyan ülkeler listesine dahil olmuştu. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyanların sayısı Fransa'nın da katılımıyla 149'a yükselecek. İngiltere, Kanada ve Avustralya da katılırsa bu sayı 152 olacak. Devlet olarak tanınma kararları Filistinli liderler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.Filistin'i bir devlet olarak tanımaya karar veren ülkeler, bu adımın İsrail ile Filistinliler arasında barış görüşmelerinin gelişmesine yardımcı olacağını söylüyor. İsrail, Filistin'in bir devlet olarak tanınmasına kesin olarak karşı duruyor ve böyle bir devletin "İsrail'in varlığına tehdit olacağını" iddia ediyor. Filistin’i devlet olarak tanımak sembolik bir jest olarak görülse de sınırların nasıl ve başkentin nerede olacağı gibi bazı somut açıları da var.Filistin'i devlet olarak tanıyanlar ve tanımayanlarBugün, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 148'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor. Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında.40'ın üzerinde ülke ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Bunlar arasında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkeler var.Avustralya Mayıs 2024'te yaptığı açıklamada, "iki devletli çözüme ön ayak olmak üzere" Filistin'i devlet olarak tanıyabileceğini bildirmişti. İspanya, Norveç ve İrlanda aynı dönemde Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını duyurdu. Bu açıklamadan önce, yalnızca dokuz Avrupa ülkesi Filistin'i devlet kabul ediyordu. Bunların da çoğu, 1988'de, Sovyet Bloku'nun bir parçası oldukları dönemde karar almıştı.İspanya, Norveç ve İrlanda'nın hamlesinden haftalar önce, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin yeniden değerlendirilmesini öneren ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanıyan tasarıyı kabul etmişti.ABD, Nisan ayında BM’nin Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engellemişti. Ancak Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ABD müttefiklerinin de olduğu 12 ülke tasarıya yeşil ışık yakmıştı. Eğer Cezayir'in sunduğu bu teklif Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilseydi, BM Genel Kurulu bu teklifi oylayabilirdi ve üçte iki çoğunlukla teklif kabul edilebilirdi.BM Güvenlik Konseyi'ne gelen taslaklar ancak beş daimi üyeden hiçbirisi veto etmediği takdirde onaylanabiliyor. Bu beş ülke, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Filistin Yönetimi'nin lideri Mahmud Abbas, ABD'nin vetosunu "etik dışı" olarak niteledi, İsrail ise tasarıyı "utanç verici" olarak tanımladı.Oylamadan sonra ABD'den yapılan açıklamada, "ABD iki devletli çözümün güçlü destekçisi olmayı sürdürecektir. Bu veto, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik karşı bir muhalefeti temsil etmemektedir, ancak bunun taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin sonucunda olabileceğinin kabul edilmesidir" ifadeleri kullanılmıştı.Filistin'i tanımayanların 'gerekçesi' ne?Filistin'i bir devlet olarak tanımayan ülkeler, bu tutumları genellikle "İsrail'le müzakere sonucu varılmış bir anlaşmanın olmamasıyla" açıklıyor. Londra Ekonomi Okulu'ndan (LSE) Prof. Fawaz Gerges, "ABD Filistin devletinin kurulmasını sözde destekler gibi yapmasına rağmen, İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan müzakerelerde ısrarcı olarak, aslında İsrail'e Filistin'in özerkliğini veto etme hakkı tanıyor" diyor.1990'larda başlayan barış görüşmelerinde iki devletli çözüm bir hedef olarak belirlendi. Buna göre İsrailliler ve Filistinliler iki ülke olarak yola devam edebilecekti. Ancak 2000'lerde görüşmeler yavaşladı ve 2014'te durma noktasına geldi.Sınırlar, Filistin devletinin yapısı, Kudüs'ün statüsü ve 1948-49 savaşı sonrası Filistinli sığınmacıların akıbeti gibi zorlu konular masada çözümsüz kaldı. İsrail, Filistin'in BM üyeliği talebinin kesin olarak karşısında duruyor. İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, bugün bu talebin onaylanmasının "7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrası terörü ödüllendirmek olacağını" söyledi.İsrail'in müttefiki ülkeler, Filistin'i devlet olarak tanımaları halinde ilişkilerinin zedeleneceğini biliyorlar. İsrail'in destekçisi konumundaki kimi ülkeler, Filistin'in 1933 Montevideo Sözleşmesi'nde belirlenen devlet olma kriterlerini karşılamadığını ileri sürüyor.Filistinliler BM'de nasıl temsil ediliyor?2011 yılında Filistin BM'ye tam üye olmak için başvuru yaptı. Ancak bu başvuru BM Güvenli Konseyi'nde gerekli desteği alamayarak oylamaya sunulmadı. 2012'de ise BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Filistin Yönetimi’nin üye olmayan gözlemci devlet statüsü başvurusu kabul edildi.Bu statü, Filistin'e Genel Kurul'daki tartışmalara katılma hakkı tanıyor. Ancak Filistin Yönetimi'nin oy hakkı bulunmuyor. 2012'de hem Batı Şeria hem de Gazze Şeridi'nde memnuniyetle karşılanan bu kararla, Filistinlilerin diğer uluslararası örgütlere katılmasının da önü açıldı. Bunlar arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi de var.Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden Khaled Elgindy, "BM'ye tam üye olmak Filistinlilerin diplomatik kademesini yükseltebilir ve tasarı sunma, Genel Kurul'da oy hakkı gibi hakların önünü açabilir. Ancak bunların hiçbiri iki devletli çözümü getirmez. Bu yalnızca İsrail işgalinin bitmesiyle gerçekleşebilir" yorumunu yapıyor.SOAS Londra Üniversitesi'nde kalkınma çalışmaları profesörü olarak çalışan Gilbert Achcar, BM'ye tam üyeliğin sembolik bir zafer olarak kalacağını kaydediyor. Achcar, "güçsüz bir Filistin Yönetimi" ve işgal edilen bölgelerin varlığı altında "bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hala çok uzak olacağını" savunuyor.