A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Coca-Cola’nın “Pair Bottle” Deneyi Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Müdahalesi

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 08 Aralık 2025 14:43:02

Günümüz dünyasında kapitalizm yalnızca üretim ilişkilerini değil, insan ilişkilerinin doğasını da dönüştüren bir güç haline gelmiştir. Coca-Cola’nın üniversite kampüslerinde uyguladığı “Pair Bottle” yani ancak iki kişi bir araya geldiğinde açılabilen şişe projesi, yüzeyde sosyal etkileşimi teşvik eden yaratıcı bir fikir gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde modern kapitalizmin insan davranışlarını şekillendirme ve toplumsal ilişkileri metalaştırma kapasitesinin çarpıcı bir örneğidir.



Bu yazım, söz konusu kampanyayı sosyolojik, politik ve antikapitalist bir perspektifle ele alarak, görünürdeki masum tasarımın ardındaki yapısal amaçları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Üniversite gençliğinin giderek yalnızlaşması, dijital ortamlara yönelmesi ve yüz yüze ilişki kurma becerisini kaybetmesi, çağdaş toplumların belirgin sosyolojik sorunlarından biridir. Coca-Cola bu sorunu çözmeye çalışan bir aktör gibi konumlanmaz, aksine, bu sosyal boşluğu kendi çıkarı doğrultusunda araçsallaştırır. Şişenin yalnızca iki kişi bir araya gelerek açılabilmesi, insanların doğal sosyalleşme ihtiyacının bir ürünle “kilitlenmesi” anlamına gelir.

Bu durum, Marx’ın yabancılaşma kavramının güncel bir tezahürüdür. Artık insanlar sadece emek süreçlerine değil, sosyal ilişkilerine de yabancılaşmış hale gelir. Çünkü tanışmak gibi doğal bir insani eylem bile markanın sunduğu bir tüketim pratiğine bağlı kılınmıştır. Sosyal ilişki bir “bağımlılık döngüsü” haline getirilir. İnsan sosyalleşmek için ürüne ihtiyaç duyar, ürün sosyalleşmenin anahtarı olur.

Guy Debord’un “gösteri toplumu” kavramı bu kampanyayı anlamak için oldukça işlevseldir. Coca-Cola’nın tasarladığı şişe, gerçek insani ilişkiyi değil, onun teatral bir temsilini üretir. Birbirini tanımayan iki kişinin şişeyi eşleştirip açması bir “etkileşim” gibi görünse de, bu etkileşimin derinliği markanın belirlediği sınırlar içinde şekillenir.

Gösteri çağında ilişki, artık spontane ve kendiliğinden gelişen bir süreç değil, markanın kurduğu sahnenin üzerinde gerçekleşen bir performanstır. İnsan, insanla değil, marka aracılığıyla ilişki kurar. Bu, iletişimin içeriğini boşaltır ve sosyal temasın kendisini bir pazarlama oyununa dönüştürür.

Bu kampanya yalnızca pazarlama faaliyeti değil, aynı zamanda neoliberalizmin kamusal alanı şirketlerin müdahalesine açmasının bir sonucudur. Üniversite kampüsleri tarihsel olarak düşüncenin, sosyalleşmenin, kültürel üretimin ve eleştirel bilincin mekanlarıdır. Ancak bu mekanlara müdahale eden küresel markalar, gençliğin sosyal davranışlarını ekonomik birer kategoriye dönüştürür.

Coca-Cola kampüsü yalnızca bir satış alanı olarak değil, toplumsal işlevleri şekillendiren bir aktör olarak işgal eder. Bu, Gramsci’nin “kültürel hegemonya” kavramının güncellenmiş bir yansımasıdır. Şirket, zor kullanmadan, yalnızca tasarım ve semboller üzerinden gençliğin sosyal pratiklerini yönlendirir. Hegemonya artık şişenin tasarımında, kampanyanın sloganlarında ve sosyal etkileşimlerin kurgusunda saklıdır.

Kapitalizmin en görünmez ama en güçlü mekanizması, insan yaşamının tüm yönlerini metalaştırmasıdır. Coca-Cola’nın “Pair Bottle” projesi, insan ilişkilerinin meta haline getirilişinin en somut örneklerinden biridir. Tanışma, konuşma, gülümseme ve etkileşim gibi tamamen insana ait olan eylemler, şişenin işlevine eklemlenir.

Marx’ın meta fetişizmi teorisi burada yeniden karşımıza çıkar.
İnsanlar birbirleriyle değil, markanın sunduğu nesne aracılığıyla ilişki kurar.
İlişkilerin anlamı, doğallığı ve derinliği yok olur, onların yerine ürüne bağlı, yüzeysel ve ticarileştirilmiş bir sosyallik geçer.

Bu kampanya yalnızca fiziksel bir deneyim sunmaz, dijital çağın gözetim mekanizmalarıyla da iç içedir. Kampüslerde çekilen videolar, fotoğraflar, paylaşılan içerikler ve kullanıcı davranışları markanın veri ağlarına akar. Bu süreç, Shoshana(Şoşana) Zuboff’un “Gözetim Kapitalizmi” teorisine tamamen uygundur. Şirketler yalnızca davranışı izlemekle kalmaz, davranışı inşa eder.

Coca-Cola gençliğin sosyal davranış biçimlerini mühendislik ürünü bir tasarıma bağlayarak, bu davranışlardan veri üretir ve bu veriyi daha güçlü bir pazarlama silahına dönüştürür. Böylece sosyal etkileşim, görünmez bir gözetim sürecinin hammaddesi haline gelir.

Kapitalizm Bir İçecek Değil, İnsan İlişkileri Satıyor.

Coca-Cola’nın “Pair Bottle” kampanyası yüzeyde ne kadar yaratıcı ve sosyal görünürse görünsün, derin yapısı itibarıyla kapitalizmin toplumsal yaşamı dönüştürme biçimlerinden biridir. 
Bu kampanya:
İnsan ilişkilerini ticarileştirir,
Sosyalleşmeyi markalaştırır,
Kampüs alanını şirketleştirir,
Gençliğin davranışlarını veri kaynağına dönüştürür,
Doğal ilişkiyi tüketim ritüeli haline getirir.
Bu nedenle sorulması gereken soru açıktır.

Kapitalizm bugün hala bir içecek mi satıyor, yoksa insan ilişkilerinin kendisini mi pazarlıyor?

Bu kampanya, modern kapitalizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir iktidar biçimi ürettiğinin en güçlü göstergelerinden biridir.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Coca-Cola’nın “Pair Bottle” Deneyi Kapitalizmin İnsan İlişkilerine Müdahalesi
Türkiye’de Bahis Depremi, Peki Diğer Spor Dalları Gerçekten Güvende mi?
Ayakkabılar yapılmaz, yetiştirilir
Yazarlarımızdan Prof. Dr. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.
Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yükselen o çığlık
Sadece İsimde Ateşkes: Gazze'nin Uzun Süren Araf Dönemi
Çin Japonya'yı Test Ediyor ve Amerikan Kararlılığının Sınırları…
Emeklilerin Büyük Yürüyüşü Başlıyor: 17 Milyon Kişi Artık Sessiz Değil!
Çocuklar için bir öğün: bütçenin %1,5’inden başlayan dünya ölçeğinde bir adalet mücadelesi
Çin'in 'Salam Dilimleme' Stratejisi: Pekin, Güney Çin Denizi'nin Haritasını Nasıl Yeniden Çiziyor?

Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
Motokuryelerin Sessiz Çığlığı: Sokağın Gölgesinden Yükselen Sınıf Mücadelesi
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.

Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Roş Aşanada Şofarın Çığlığı ve Hakikatın Sentezinde Marx ve Hegel
Vatan kirim’a sahip çıkmak: Teslimiyete karşı onurlu direniş
İŞGALİN KARANLIĞINDA BİR IŞIK: Veciye Kaşka’yı Unutmayalım
2025 Hazar Türk-Musevi Hakanlığı: Tarih Yeniden Yazılsaydı Dünya Nasıl Görünürdü?
Sürgün Devrim girdabında Isaac Deutscher ve Avraham İşcen
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 