Bir belediye başkanı olarak kendi kentinde otoriter, dışlayıcı, ideolojik olarak tek sesli bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmış, muhalefeti marjinalleştiren, kamusal alanı siyasal sadakat testine tabi tutan bir figürün, uluslararası hukuk adına ahkam kesmesi başlı başına bir çelişkidir. Bu, klasik bir küçük iktidar faşizmi örneğidir. Yerelde baskıcı, küreselde “ahlakçı”.





Belediyecilikten Faşizme Mamdani’nin Meşruiyet Sorunu mevcuttur.





Faşizm her zaman üniformayla gelmez. Bazen bisiklet yolları, çevre söylemi, sosyal adalet pankartlarıyla gelir.

Bu nedenle Mamdani’nin Maduro meselesinde hukuktan söz etmesi, samimi bir hukuk savunusu değil, seçici bir hukukçuluk örneğidir. Hukuk, yalnızca ABD karşıtı pozisyonlara yarıyorsa hatırlanan, müttefik ihlallerinde sessiz kalınan bir dekor değildir.









Bu konuda en ufak bir tereddüt yoktur. Bir devletin başka bir devletin başkanını, BM Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın, meşru müdafaa şartları oluşmadan, iade prosedürlerini hiçe sayarak, egemenlik ilkesini çiğneyerek yakalamış olması, BM Şartı’nın 2(4). maddesinin açık ihlalidir. Bu bir “tutuklama” değil, uluslararası hukukta adı konmuş bir fiildir, kaçırma.





Ancak mesele burada bitmez. Maduro da Masum deği, egemenlik zırhınına arkasına saklanan otoriterlik mevcuttur.





Maduro’yu eleştirmek, ABD müdahalesini meşrulaştırmaz ama ABD’yi eleştirmek de Maduro’yu aklamaz.





Uluslararası hukuk, otoriter liderlere sınırsız dokunulmazlık veren bir ahlak kalkanı değildir.





New York’ta Polis gücünü siyasal araç haline getiren, Belediyeyi ideolojik sadakatle yöneten, Muhalif sesleri “zararlı” ilan eden bir figürün, Venezuela halkı adına konuşması politik bir maskaralıktır.





Bu noktada “faşizm” kelimesi bir hakaret değil, bir tanımdır.





Yerel iktidarı mutlaklaştıran, farklılığı tehdit gören, hukuku araçsallaştıran her yapı faşizan bir karakter taşır. Ne ABD’nin Silahı, Ne Mamdani’nin Mikrofonu, bu mesele ne Washington’un askeri helikopterleriyle, ne de Mamdani’nin kürsüden savurduğu süslü cümlelerle çözülür. Uluslararası hukuk belediyecilerin slogan alanı değildir.





Ve tekrar soruyorum.





Yerelde tahakküm kurup küreselde adalet dağıtanlardan biri misin, yoksa hukuku gerçekten evrensel mi görüyorsun?

