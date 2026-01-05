Don-Roe Doktrini Uygulamada: Trump'ın Venezuela'ya Gangstervari Müdahalesi.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 05 Ocak 2026 07:16:02









2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin yayınlanmasının ardından , bu yönetimin uluslararası hukukun getirdiği kısıtlamaları paramparça edip, daha özgürleştirici olan gangsterlik geleneğini tercih edeceği açıkça ortaya çıktı. Batı Yarımküre'de, Amerika Birleşik Devletleri, daha önce Latin Amerika ülkelerine yaptığı gibi, gücünü gösterecek ve şartları dikte edecekti. Washington, "hükümetleri uyuşturucu teröristlerine, kartellere ve diğer uluslararası suç örgütlerine karşı bizimle işbirliği yapan", "düşman yabancı müdahalesinden veya kilit varlıkların sahipliğinden arınmış ve kritik tedarik zincirlerini destekleyen" ve "kilit stratejik konumlara sürekli erişimi" sağlayan bir Yarımküre istiyordu. Başka bir deyişle, Monroe Doktrini'ne bir 'Trump Eki' uygulayacağız ve bunu zorlayacağız."













Uzun zamandır bazı ABD'li politikacılara yöneltilen bir suçlama, beyinlerinin uzun süre televizyon, western filmleri ve gevezelik eden kovboyların kahramanca zaferciliğiyle yumuşamış olabileceği yönündeydi. Başkan Donald Trump'ın bu gelenekten kopması asla söz konusu olmayacaktı, tek istisna, daha ölçülü davrandığını iddia etmesiydi. Son zamanlarda bu ölçülülük ortadan kalktı . Karayipler'de ABD askeri varlıklarının artırılması; Karayip Denizi'nde ABD'ye gönderilecek hayali uyuşturucu kargosu taşıyan gemilerin saçma gerekçelerle bombalanması ve her şeyin üstüne, protestocuların vurulması durumunda sabahın erken saatlerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırma gibi çılgın fikirler .Venezuela bu sonucun ilk hedefi oldu. 3 Ocak'ta, yerel saatle gece 2'den biraz sonra, ABD güçleri Mutlak Kararlılık Operasyonu kapsamında Caracas ve ülkedeki diğer bölgelere saldırdı. Saat 4:21'de Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandığını duyurdu. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, başkanın Florida'daki tatil beldesinde düzenlediği basın toplantısında, " Batı Yarımküre'de 150'den fazla uçağın yakın koordinasyon içinde havalanmasını içeren, son derece hassas bir operasyondu. Tüm uçaklar, tek bir amaç için bir araya gelerek, taktiksel sürpriz unsurunu korurken Caracas şehir merkezine bir müdahale gücü sokmak için zaman ve mekân açısından bir araya geldi" dedi.Caine ayrıca, ABD istihbarat ekiplerinin aylardır Maduro ve eşini gözlemlediğini de açıkladı. General, kaba bir üslupla, bu ekiplerin lideri "nasıl hareket ettiğini, nerede yaşadığını, nereye seyahat ettiğini, ne yediğini, ne giydiğini ve evcil hayvanlarının neler olduğunu anlamak" için izlediklerini anlattı.Trump, Venezuela'ya yönelik eylemin gerekçesini açıklarken , "Monroe Doktrini"nden son derece mütevazı olmayan bir şekilde bahsetti. Maduro rejimi, "bölgemizde yabancı düşmanlara ev sahipliği yapmış ve ABD çıkarlarını ve canlarını tehdit edebilecek tehlikeli saldırı silahları edinmişti." Bu, "iki yüzyıldan fazla bir süredir devam eden Amerikan dış politikasının temel ilkelerinin ağır bir ihlaliydi." Monroe Doktrini "önemli bir şeydi, ancak biz onu çok, hem de çok daha fazlasıyla aştık. Şimdi buna 'Monroe Doktrini' diyorlar."ABD Başsavcısı Pam Bondi, Maduro'nun New York Güney Bölgesi'nde akıl almaz bir dizi suçlamayla yargılanacağını hızla duyurdu: "Uyuşturucu Terörizmi Komplosu, Kokain İthalatı Komplosu, ABD'ye Karşı Makineli Tüfek ve Yıkıcı Cihaz Bulundurma." ABD Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray tarafından daha önce ortaya atılan, akıl almaz derecede esnek savaşçı kategorilerinde olduğu gibi – George W. Bush yönetiminin tasarladığı "yasadışı savaşçı" veya "ayrıcalıksız muhalif" akla geliyor – yanlış bir sonuca ilham vermek için bir kategori icat edildi.Uyuşturucu terörizmi diye uydurulan bu kategori, Trump yönetiminin hukuk bilgisizliğinin sınırlarını ortaya koymuştur. Hükümet yetkilileri, organize suç ve terörizm arasında bağlantılar kuran bu terim, yürütme organına savaş açma yetkisi vermenin yanı sıra, Maduro örneğinde olduğu gibi, bir devletin yabancı liderini kaçırma yetkisi de vermektedir. ABD Kongresi yine kurnazca devre dışı bırakılmıştır.Bunun provası geçen yıl 2 Eylül'de başladı; Trump, Kongre'ye sunduğu Savaş Yetkileri Kararı bildiriminde, Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda faaliyet gösteren uyuşturucu gemilerine yönelik askeri saldırıların, "bölgedeki bazı devletlerin kendi topraklarından kaynaklanan ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik devam eden tehdidi ele alma yetersizliği veya isteksizliği"nden kaynaklanan "kendini savunma" önlemleri olduğunu belirtti.Ekim ayında, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla öldürülenleri "yasa dışı savaşçılar" olarak tanımlayan bir başkanlık bildirisi yayınlandı ve böylece bu yönetimin sözcük dağarcığı George W. Bush'unkiyle eşleşti. Bush için bu hayal gücü, Saddam Hüseyin'in Irak'ının elinde bulunan ve her an Amerikalılara ve müttefiklerine karşı kullanılabilecek kurgusal kitle imha silahlarını (KİS) da kapsıyordu. Dahası, bu silahlar devlet dışı aktörlerin eline geçebilirdi.Trump örneğinde, Maduro'nun kurnaz bir uyuşturucu baronu olup isyancı grupları barındırdığına dair fanteziler yaygınlaşıyor. Ülkenin ABD'ye kokain akışıyla neredeyse hiçbir ilgisi olmadığı göz önüne alındığında, bunların çoğu tamamen saçmalık. Ancak ABD şirketleri tarafından ele geçirilip yönetilmesi gereken petrol ve korunması gereken Don-Roe doktrini var.Bu pervasız suç eylemine karşılık verirken, “kurallara dayalı” uluslararası düzeni vurgulamaya programlanmış ülkeler kendilerini bir çıkmazda buldular. Avrupa Birliği, öfkelenmek ve bağırmak yerine, uysal davrandı; Maduro'nun Venezuela lideri statüsünü alaya alırken, Trump'ın uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı hiçe saymasını kınamakta zorlandı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın sözleri en açıklayıcı olanıydı : “AB, Sayın Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca belirtti ve barışçıl bir geçişi savundu. Her koşulda, uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. İtidal çağrısında bulunuyoruz.”Britanya'da, Trump hayranı ve Reform UK lideri Nigel Farage, uluslararası ilişkilerde eğitimsiz, dizginsiz bir zorba hayranı olmanın getirdiği coşkulu kafa karışıklığını dile getirdi : "Amerika'nın Venezuela'daki eylemleri gece boyunca alışılmadık ve uluslararası hukuka aykırıdır - ancak Çin ve Rusya'yı iki kez düşünmeye sevk ederse, iyi bir şey olabilir."Almanya'nın muhafazakar Hristiyan Demokrat Birliği'nden milletvekili Roderich Kiesewetter'in yanıtı daha ölçülüydü: “Venezuela'daki darbe, 1940 öncesi eski ABD doktrinine dönüşü işaret ediyor: uluslararası hukukun değil, güç hukukunun geçerli olduğu, etki alanları açısından düşünme zihniyeti.” Küba hükümetinin tepkisi de benzer bir üsluptaydı, ancak daha renkliydi: “Bu , Monroe Doktrini'ne dayanan ve Amerika'mız üzerindeki ABD hegemonyacı emellerini yeniden canlandırmayı ve Venezuela'nın ve bölgenin doğal zenginliklerine sınırsız erişim ve kontrol sağlamayı amaçlayan, açık bir emperyalist ve faşist saldırıdır.”1945 sonrası dünyada zorba güçler tarafından liderlerin kaçırılması yeni bir şey değil. 1956 Macar ayaklanmasının önderi olarak görülen, aldatılmış Macaristanlı İmre Nagy, disiplin cezası için Sovyetler Birliği tarafından kaçırıldı ve bu durum yargılanıp idamıyla sonuçlandı. 1968 Prag Baharı'nın lideri Çekoslovakya'lı Aleksandr Dubçek idamdan kurtuldu, ancak reformları uyguladığı için Sovyet liderliği tarafından benzer ideolojik cezalandırmalara maruz kaldı. Sovyetler, etki alanları içinde, asi muhalifleri liderlerinin her an kaçırılabileceği, idam edilebileceği veya istedikleri zaman yeniden programlanabileceği konusunda caydırmak konusunda istekliydiler. Trump, farkında olmadan, son derece şüpheli bir kulübe katıldı.Kaynak : Binoy Kampmark | intpolicydigest.org