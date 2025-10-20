Kategori: Medya | 0 Yorum | 20 Ekim 2025 10:40:43









Denizlerimizdeki Gizli Tehlike:





Ağır Metaller : İnsan kaynaklı sanayi atıkları, bilinçsiz tarım ilacı kullanımı ve arıtılmamış atık sular gibi faaliyetler, ağır metallerin denizlere karışmasına neden olmaktadır. Bu metaller zamanla deniz dibindeki çamurlu ve tortul alanlarda (sediman) birikir ve su ekosistemi için kalıcı bir tehdit oluşturur.

1. Cıva (Hg)









• Hassas Gruplar İçin Risk: Bebek ve çocukların gelişmekte olan beyin ve sinir sistemleri cıvaya karşı çok daha hassastır. Anne karnındaki fetüsler için risk en üst düzeydedir; cıva plasenta yoluyla bebeğe geçerek sakat doğumlara ve düşüklere sebep olabilir.





• Balıktaki Formu: Cıva, suya karıştığında bakteriler tarafından "metil cıva" adı verilen çok daha toksik bir forma dönüştürülür. Bu form, balıkların kas dokusundaki proteinlere sıkıca bağlanır ve pişirme gibi yöntemlerle yok edilemez.

2. Kadmiyum (Cd)









• Akut Belirtiler: Tek seferde yüksek doza maruz kalındığında ishal, karın ağrıları ve ciddi kusma gibi ani zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.





• Ana Etkileri: Kurşun, vücutta anemiye (kansızlık), kan basıncında artışa, böbrek ve beyin hasarına neden olur. Ayrıca erkeklerde üreme fonksiyonlarında bozukluklara yol açabilir.





• Hassas Gruplar İçin Risk: Özellikle çocuklar için tehlikelidir ve öğrenme ile davranış bozukluklarına sebep olabilir. Kadınlarda ise düşüklere yol açma riski bulunmaktadır.





Balıkları yaşadıkları bölgeye göre iki ana kategoriye ayırmak, risk değerlendirmesi için en pratik yöntemdir.

2. Diğer Yüksek Riskli Gruplar









• Daha Az Ağır Metal İçeren Yüzey Balıkları (Hamsi, Sardalya vb.):





• Dip Balıkları (Barbunya, Dil balığı vb.) ve Diğer Riskli Gruplar (Karides, Kalamar):





• Kabuklu Deniz Ürünleri (Özellikle Midye):





• Ton Balığı (Konserve):

Balık, besleyici değeriyle sofraların vazgeçilmezi olması gereken bir gıda iken, insan kaynaklı deniz kirliliği nedeniyle tüketimi artık bilinçli bir yaklaşım gerektiren bir sağlık ikilemine dönüşmüştür. Bu rehberin amacı, balık tüketiminin besleyici yönlerini korurken, denizlerdeki ağır metal kirliliğinin oluşturduğu sağlık risklerine karşı bilinçli bir yaklaşım sunmaktır. Özellikle hamileler, anne karnındaki bebekler (fetüs) ve sinir sistemleri hızla gelişmekte olan çocuklar gibi hassas gruplar için doğru balık seçimi ve tüketim sıklığı hayati önem taşımaktadır. Bu rapor, deniz ürünlerini menünüzden çıkarmadan, güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüketmeniz için pratik bilgiler ve uzman önerileri sunmaktadır.• Kirliliğin Kaynağı: Sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler ve kentsel atıklar, ağır metalleri doğrudan veya dolaylı olarak denizlere boşaltır. Suda çözünmeyen bu metaller dibe çökerek sedimanda yoğunlaşır ve kirliliğin ana kaynağını oluşturur.• Besin Zincirinde Birikim (Biyobirikim): Kirlilik, besin zincirinin en alt halkasında yer alan planktonlar tarafından alınır. Bu planktonlarla beslenen küçük balıkların vücudunda biriken metaller, onları yiyen daha büyük balıklara geçer. Besin zincirinin her halkasında metal konsantrasyonu katlanarak artar. Bu "kümülatif artma" süreci, zincirin en tepesinde yer alan büyük ve avcı balıkların dokularında en yüksek metal birikiminin görülmesine yol açar.• Yüksek Riskli Ağır Metaller: İnsan sağlığı için en toksik (zehirli) etkilere sahip olan ve bu rehberde odaklanılan üç ana ağır metal şunlardır:◦ Cıva (Hg)◦ Kadmiyum (Cd)◦ Kurşun (Pb)Vücuda alınan ağır metaller kolayca atılamaz ve zamanla organlarda birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Her bir metalin toksik etkileri farklılık gösterir.• Ana Etkileri: Cıva, özellikle sinir sistemini hedef alan oldukça toksik bir metaldir. Sinir sistemi bozukluklarına, beyin fonksiyonlarında hasara, DNA ve kromozomlarda zarara yol açabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlar, deri isilikleri, yorgunluk ve baş ağrısı gibi belirtilere neden olabilir.• Ana Etkileri: Vücutta birikme eğilimi yüksek olan kadmiyum, uzun vadede ciddi hasarlara yol açar. Başlıca etkileri şunlardır: kemik erimesi ve kırılması, böbrek hasarı, üreme bozuklukları, bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi hasarı.3. Kurşun (Pb)Ağır metal riski tüm balık türleri için aynı değildir. Balığın yaşadığı su derinliği, beslenme alışkanlıkları ve boyutu, vücudunda biriktirdiği metal miktarını doğrudan etkiler.1. Dip Balıkları ve Yüzey Balıkları AyrımıYüksek Riskli - Dip Balıkları : Hayatlarını denizin dibinde, ağır metallerin biriktiği çamur ve tortularda (sediman) beslenerek geçirirler. Bu nedenle vücutlarında daha fazla ağır metal biriktirme eğilimindedirler. | Barbunya, Kalkan, Dil Balığı, Mezgit, Berlam, Kefal, Levrek, LüferDaha Az Riskli - Yüzey/Pelajik Balıklar: Genellikle denizin yüzeye yakın veya orta sularında yaşar ve göç ederler. Diplerle temasları az olduğu için daha az ağır metal içerirler. | Hamsi, Sardalya, Palamut, İstavrit, Uskumru, Somon, Alabalık, Tirsi• Büyük ve Avcı Balıklar: Kılıç balığı, köpek balığı ve büyük uskumru gibi avcı balıklar, besin zincirinin en tepesinde yer alırlar. Uzun yaşam süreleri boyunca sürekli olarak kendilerinden küçük ve cıva içeren balıkları tükettikleri için vücutlarında en yüksek seviyede cıva biriktiren türlerdir. Bu balıkların hamileler ve çocuklar tarafından tüketilmesi kesinlikle uygun değildir.• Kabuklu Deniz Ürünleri: Midye, karides ve kalamar gibi kabuklu ve omurgasız canlılar, beslenme şekilleri nedeniyle yüksek risk grubunda yer alır.◦ Midye: Midyeler, suyu süzerek beslendikleri için bulundukları ortamdaki kirliliği adeta bir sünger gibi çekerler. Özellikle Marmara Denizi gibi kirlilik oranı yüksek bölgelerden çıkarılan midyeler, toksik düzeyde ağır metal içerebilir. Doç. Dr. Nuray Balkıs gibi uzmanlar, Marmara'dan çıkan midyelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.◦ Karides ve Kalamar: Bu canlılar da dipten beslenen türler arasında yer aldıkları için riskli grupta kabul edilirler ve tüketiminde dikkatli olunması gerekir.Ağır metal riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, doğru balık türlerini seçerek ve tüketim sıklığını ayarlayarak bu riski en aza indirmek mümkündür. Prof. Dr. Deniz Ayas ve Dr. Şafak Ulusoy gibi uzmanların görüşleri doğrultusunda hazırlanan tüketim önerileri şunlardır:◦ Tüketim Sıklığı: Haftada bir kez bir porsiyon tüketilebilir.◦ Tüketim Sıklığı: Vücudun alınan metalleri atmasına zaman tanımak için ayda bir kez tüketmek yeterli olacaktır.◦ Tüketim Sıklığı: En yüksek dikkat seviyesi bu grup için gereklidir. Bazı uzmanlar, özellikle kirli bölgelerden çıkarılan midyelerin hiç tüketilmemesini önerirken, diğerleri tüketimin ayda iki porsiyonu geçmemesi gerektiğini belirtmektedir.◦ Tüketim Sıklığı: Haftada iki büyük kutu konservenin üzerine çıkılmaması tavsiye edilmektedir.Balığın sağlığa yüzlerce faydası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, ağır metal riski endişesiyle balığı beslenme düzeninden tamamen çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir. Çözüm, yasaklayıcı bir tutum yerine, bilinçli ve ölçülü bir tüketim alışkanlığı benimsemektir. Doğru balık türünü seçmek, önerilen tüketim sıklıklarına uymak ve özellikle riskli gruplar için daha dikkatli olmak, balığın faydalarından güvenle yararlanmayı sağlar.Prof. Dr. Deniz Ayas'ın da belirttiği gibi, "kirlettiğimiz şeyi tüketmek ve tükettikçe kirletmek" gibi bir döngünün içindeyiz ve bu durum, sağlığımız için en faydalı besinlerden birini dahi ölçülü tüketmemizi zorunlu kılmaktadır.Unutulmamalıdır ki, denizlerdeki kirliliğin ana kaynağı insan faaliyetleridir. Denizleri kirletmenin sonuçları, besin zinciri yoluyla tekrar insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle, deniz ekosistemini korumak ve çevreyi temiz tutmak, sadece doğa için değil, kendi sağlığımız için de bir zorunluluktur.Kaynak : radyo.ayorum.com