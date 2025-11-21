Kategori: Dünya | 0 Yorum | 21 Kasım 2025 04:03:44









20. yüzyıla kadar, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin kurulması ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi anlaşmalarla evrensellik, siyasi tartışmaların önemli bir parçası haline gelmemiştir. Ancak tıpkı insan ticareti suçunda olduğu gibi, mevzuat ve müdahale de gelişmeye ve genişlemeye devam etmiştir. İnsan ticaretini ve sömürü döngülerini sona erdirmek için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla her zamankinden daha fazla küresel ve kolektif eyleme ihtiyaç duyulmaktadır.

Kozmopolitanizm geleneksel olarak etik bir kavram olarak görülse de, insan ticaretiyle mücadelede küresel tepki ve David Held'in sekiz kozmopolit ilkesinin uygulanmasında görüldüğü gibi, hak temelli bir yaklaşımı merkeze alan politik bir çerçeveye dönüşmüştür.





İnsan ticareti sınır tanımayan bir suçtur. İnsan ticareti ve köleliğin esas olarak Güney Yarımküre'de var olan bir sorun olduğu yönündeki küresel algıya rağmen. İnsan ticareti sınır tanımayan bir suçtur. İnsan ticareti ve köleliğin öncelikle küresel güneyde var olan bir sorun olduğu yönündeki küresel algıya rağmen, UNODC insan ticaretinin dünyanın her bölgesinde gerçekleştiğini bildirmektedir (UNODC, 2016). Bu küreselleşmiş olgu yüzyıllardır var olmuş olabilir, ancak çözümler ve müdahaleler çok az ve aralıklı olmuştur.Devletlerin korumakla yükümlü olduğu bireysel hakların ihlali olmasına rağmen, bu ihlallerin küreselleşmiş doğası, toplumda herkesin eşit değere sahip olduğu fikrine odaklanan kozmopolit bir çözümün harekete geçirilmesini gerektirmiştir. David Held'in kozmopolit bir rejimin sekiz ilkesiyle ortaya konan bu siyasi teori, evrensel onur hakkını merkeze alan küresel çözümleri vurgular ve küresel insan ticaretiyle mücadele rejimiyle örneklendirilir.Kozmopolitanizm ve Küreselleşme:Kozmopolitanizm, büyük ölçüde siyasi bir kavram olarak değil, herkesin eşit değere ve ahlaki değere sahip olduğu fikrine dayanan etik bir kavram olarak nitelendirilmiştir (Miller, 2002). Ancak göç, kimlik politikaları ve küreselleşme etrafındaki konuşmalar ve tartışmalar giderek daha popüler ve sansasyonel hale geldikçe, Kantçı teori küresel bir toplumu ele alırken doğası gereği siyasi hale gelmiştir. Kozmopolitanizm, siyasi toplulukların ve devletlerin önemli olduğu, ancak yalnızca ve daha büyük insan ihtiyaçları üzerinden ele alınmadığı bir dünyada siyasi düzenin etik, kültürel ve yasal temeli olarak kabul edilir (Held, 2009). Kozmopolitizmin siyasallaştırılmış doğası, Aydınlanma döneminden kaynaklanan siyasi felsefeyi, ulus-devlet sınırlarının ötesinde daha geniş ve yasal bir çerçeveye yaymayı amaçlamaktadır (Delanty, 2006).Kozmopolitanizmin teorisyenler tarafından evrensel olarak ifade edilen temel bir teması David Held tarafından ortaya atılmış ve genişletilmiştir. İlk olarak, insan hakları söz konusu olduğunda vatandaşlığı mutlak kılan küresel bir toplumun parçası olduğumuzu iddia eden Held, teoriyi sekiz temel ilkeye ayırır: 1. eşit değer ve onur; 2. aktif eylemlilik; 3. kişisel sorumluluk ve hesap verebilirlik; 4. rıza; 5. kolektif karar alma; 6. kapsayıcılık ve yetki devri; 7. ciddi zarardan kaçınma; ve 8. sürdürülebilirlik (Held, 2009). Held bu ilkeleri üç kümeye ayırır; ilki (ilke 1-3) kozmopolit evreni düzenler ve herkesin eşit ve evrensel ahlaki kaygılara sahip olduğunu belirtir. İkincisi (ilke 4-6) düzenleyici çerçeveler belirler ve yasal yapılması ve yapılmaması gerekenleri açıklar. Son küme (ilke 7-8), travma konusunda en bilinçli bakımı sağlamak için acil ihtiyaçları ve duyarlı çerçeveleri ortaya koyar (Held, 2009). Held, bu ilkelerin her birinin, her vatandaşın eşit değere, kıymete ve kimliğe sahip olduğu bir toplumun ana hatlarını çizdiğini savunur.İlk dört tanesi, kozmopolit bir dünyada bireylerin sahip olduğu insan haklarıyla ilgili ahlakı anlamak için görülebilirken, ikincisinin yönetişimin bu evrensellikle ve bu hakları koruma sorumluluğuyla olan ilişkisini ifade ettiği anlaşılabilir.Kozmopolitanizm Kant ile başlamış, ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler ve birçok kolu gibi uluslararası rejim ve örgütlerin kurulmasıyla daha da yaygınlaşmıştır. Bu durum, Batı Cephesi'nde evrensel koruma ve insan haklarının tesisi arzusunu ortaya koymuştur. BM'nin kurulmasıyla birlikte, 1948'de tüm bireylerin temel insan onuru, ekonomik eşitlik, siyasi özgürlükler, korumalar ve haklara sahip olduğunu teyit eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yürürlüğe girmiştir (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1948).Bu doğası gereği kozmopolit kavram, giderek daha fazla göç alan ve birbirine bağlı bir dünyada küreselleşme olgusuyla ilişkilendirilebilir. Ulus devletlerin, bölgelerin ve kıtaların giderek artan birbirine bağlılığı olarak kabaca tanımlanan küreselleşme kavramı, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel olarak ele alınabilir (National Geographic Society, 2024). Farklı kültürler ve politikalar sınırları aşmaya başladıkça, insan haklarının evrenselliği tartışmaların ön saflarında yer almaya devam etti. İnsan Hakları Bildirgesi, "hak sahipleri" için eşitlik ve uluslararası korumanın sağlanması yönünde küresel bir gösterge ve ileri bir adımdı ve tüm imzacı devletleri bu hakları evrensel olarak savunmaya çağırdı. Dördüncü madde özellikle "Hiç kimse kölelik veya kulluk altında tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır" (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1948) der. Bu kavram, elli yıl sonra oluşturulan insan ticaretiyle mücadele anlaşmaları ve sözleşmelerinin temel bir unsuru haline geldi.İnsan Hakları Beyannamesi, sekiz kozmopolit ilkeyi ortaya koyar. İlk dördü, böyle bir kararın böyle bir rejim altında oluşturulmasıyla, her kişiye evrensel koruma ve hakların açıkça belirlenmesi ve garanti edilmesiyle örneklendirilir. Son dördü ise, çerçeveler ve beyannamenin evrensel hedefleriyle uyumlu hak temelli yaklaşımın uygulanmasıyla gösterilmiştir. Bu hakların korunması, vatandaşlıktan bağımsız olarak insan onuru ve eşitliğinin sağlanmasına kendini adamış aktörler topluluğu olan uluslararası rejime düşer (Held, 2009). Bu kozmopolit rejim, uluslararası bir küresel örgüt, çok düzeyli paydaşlarla iş birliği ve çeşitli aktörler şeklinde insan ticaretine verilen küresel yanıtla kendini gösterir.İnsan Ticaretiyle Mücadele ve 2000 Palermo Protokolü:Kölelik ve insan ticareti, Atlantik ötesi köle ticareti sırasında en büyük biçimiyle var olmuş olsa da (Hein de Hass, 2023), bugün hala 49 milyondan fazla kişi modern kölelik durumundadır (Stop the Traffik, 2025). Birleşmiş Milletler, özellikle 4. madde olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birçok unsurunu doğrudan ihlal ederek, 2000 yılında, özellikle daha fazla savunmasızlık yaşayan kadınlar ve çocuklar için insan ticaretine müdahale konusunda daha fazla protokol oluşturmak ve ele almak üzere bir araya geldi. Resmen "İnsan Ticaretini, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretini Önleme, Bastırma ve Cezalandırma Protokolü" olarak adlandırılan Palermo Protokolü, insan ticaretini tanımlayan ve savunmasız toplulukları korumak ve güvence altına almak, savunmasız bireyleri sömürmeye çalışanları yargılamak ve sömürü durumlarını gerçekleşmeden önce önlemek için bir eylem planı oluşturan bir BM sözleşmesidir.Bu sözleşme, aktörleri ve paydaşları, sömürülen bireylerin temel insan haklarını korumak için kolektif olarak bir araya gelmeye çağırmaktadır (Bajrektarevic, Anis. JHA Diplomacy 2025). Giriş bölümünde, insan ticaretiyle mücadelenin "kaynak, geçiş ve varış ülkelerinde bu tür ticareti önlemeye yönelik tedbirleri de içeren kapsamlı bir uluslararası yaklaşım gerektirdiği" belirtilmektedir (Palermo Protokolü, 2000). İkinci maddenin b bölümü, protokolün amacını açıkça belirtmektedir: "Bu tür insan ticareti mağdurlarını, insan haklarına tam saygı göstererek korumak ve onlara yardım etmek" (Palermo Protokolü, 2000). Bu bağlamda insan ticareti, bu sözleşmenin 3. maddesinde "kuvvet kullanma tehdidi veya diğer zorlama biçimleri, kaçırma, hile, aldatma, iktidarı kötüye kullanma veya savunmasız bir durumu kötüye kullanma veya bir başkası üzerinde kontrol sahibi olan kişinin rızasını elde etmek için ödeme veya çıkar sağlama veya alma yoluyla kişilerin sömürü amacıyla işe alınması, taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması" olarak tanımlanabilir (Palermo Protokolü, 2000). İnsan ticareti yalnızca Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda bu beyannamede ve Held'in kozmopolitanizminde ifade edilen kozmopolit toplumu da doğrudan ihlal eder. İnsan ticareti sırasında onur, aktif eylemlilik ve rıza gibi temel temalar, bir bireye doğası gereği reddedilir ve hem insan haklarının hem de kozmopolitanizmin evrenselliğiyle doğrudan çelişir.Palermo Protokolü, önleme, koruma ve kovuşturma olmak üzere üç ayrı temaya ayrılmıştır ve tüm bölümler, imzacılarına insan ticareti oranlarını ortadan kaldırmayı ve azaltmayı amaçlayan politikaların nasıl oluşturulacağı konusunda tavsiyelerde bulunur. Evrensel hakların korunmasını savunarak kozmopolit bir gündem izler, ancak aynı zamanda devlet ve devlet dışı aktörler arasında sorumluluk da devreder. Karar, tüm insan haklarının eşit yaratıldığı ve bu hakların geliştirilmesi ve korunmasına küresel katkıların olması gerektiği inancıyla uyumludur. Held'in kozmopolitanizm fikirleri, Palermo Protokolü ile örneklendirilmektedir. Evrensel insan haklarının açık bir ihlali olan insan ticareti için önleyici tedbirler bu protokolde özetlenmiş ve hem İnsan Hakları Bildirgesi'nde hem de Held'in kozmopolitanizm teorisinde belirlenen değerleri desteklemektedir.Held'in teorisi daha da açıklanmaktadır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi gibi, bu sözleşme de kararı ihlal edenlere, hatta onaylayan üyelere karşı herhangi bir yaptırım yetkisi taşımamaktadır. Bunun yerine, insan ticaretini azaltmak ve bireysel hakları korumak için bilinçli politikalar oluşturma ve bilinçli bakım uygulama konusunda rol oynayan çok çeşitli alanlardaki paydaşları harekete geçmeye çağırmaktadır. Bu, 4. ilke olan sorumluluk ve hesap verebilirlik şeklinde kendini göstermektedir. Palermo Protokolü, insan ticaretini azaltma ortak hedefiyle, sözleşme organlarının, özel raportörlerin ve atamaların kurulmasını, denetimleri, ek periyodik incelemeleri ve son olarak tedarik zinciri yönetimi ve şeffaflığı desteklemektedir (OHCHR, 2016).İnsan ticaretinin kesişimsel yapısı nedeniyle, çok sayıda kurum ve yönetim organının, devletleri 1948 bildirgesinde belirtilen haklara uymaya ve bu hakları teşvik etmeye teşvik etmek için meşruiyetlerini ve güçlerini kullanmaları gerekmektedir.Uluslararası düzeyde, IOM (Uluslararası Göç Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi) gibi kuruluşlar insan ticaretine karşı eylem geliştirme ve koordinasyonda büyük rol oynamaktadır. Karar, maddelerinin çoğunda yerel eylem, politika ve uygulamanın rolüne açıkça değinmektedir (Palermo Protokolü, 2000). Held'in ilkeleri burada örneklendirilmiştir; özellikle ikinci, dördüncü ve beşinci ilkeler burada gösterilmiştir, çünkü bu, çeşitli aktörlerden gelen tüm müdahale düzeyleri arasında aktif bir faaliyet, hesap verebilirlik ve iş birliği arzusunu göstermektedir. Ancak, bu kararın önemli kısmı katılım düzeyi ve uluslararası taahhüttür. Başlangıçta 117 imzacı vardı, ancak 2023 itibarıyla bu sayı, gözlemci taraflar da dahil olmak üzere 180'e çıktı (Bajrektarevic, Anis. JHA Diplomacy 20025). Bu, Held'in ilk dört ilkesini ve vatandaşlıktan bağımsız olarak onur, özerklik ve özgürlük gibi evrensel hakları savunma ve destekleme konusundaki uluslararası arzuyu ve bu hakları koruma taahhütlerini yerine getirmeyi göstermektedir.İnsan Ticaretiyle Mücadele Rejimi:IOM ve UNHCR gibi kuruluşların sürece dahil olması, insan ticaretinin göçsel ve geçici niteliğinden kaynaklanmaktadır. 2016 yılı raporları, insan ticareti mağdurlarının %60'ının yabancı uyruklu olduğunu göstermiştir (UNODC, 2016). Bu durum, çoğu göçmenin hareket halindeyken, özellikle çatışma, çevresel felaket veya ekonomik eşitsizlik gibi nedenlerle karşılaştığı hassas noktalardan kaynaklanmaktadır. Bunlar, özellikle düzensiz veya uygun belgelere sahip olmayan kişiler için daha da kötüleşebilen itici faktörler olarak kabul edilebilir (UNHRC, tarih yok). UNHCR ve IOM gibi kuruluşlar bu hassas noktanın farkındadır ve insan ticaretinin bu boyutunu ele almak için IOM ile birçok kez iş birliği yapmıştır.2020 yılında, her iki kuruluş da İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespiti ve Korunması için Standart İşletim Prosedürlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ortak Çerçeve'yi geliştirdi. Çerçeve, yönlendirmeleri geliştirdi ve iki kuruluş arasındaki iş birliği uygulamalarını özetleyerek, insan ticareti konusunda çözümler bulmayı amaçlıyor. Her iki kuruluş da hak temelli ve ayrımcılık içermeyen bir yaklaşımı teşvik ediyor; bu iki yaklaşım da kozmopolit teorinin temel unsurlarındandır (Held, 2009). Çerçevelerinde, iltica, insan ticareti ve göç bağlantısına odaklanıyorlar ve her iki kuruluşun da herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmadığı için, danışmanlık sorumluluklarının her birini üstleniyorlar.Her türlü göçle ilgilenen yönetim organı olan IOM, rolünün “ilgili devletlerin talebi ve onayı üzerine, işe alım, seçim, işleme, dil eğitimi, oryantasyon faaliyetleri, sağlık muayenesi, yerleştirme, kabul ve entegrasyonu kolaylaştıran faaliyetler, göç konularında danışmanlık hizmetleri ve örgütün amaçlarına uygun diğer yardımlar gibi göç hizmetleri sağlamak” olduğunu ileri sürmektedir (UNHCR, IOM, 2020). Uluslararası göç alanında öncü bir kuruluş olmasına rağmen, örgüt, eylemlerinin ilgili devletlerle anlaşma içinde gerçekleşmesi gerektiğinden, diğer paydaşların iş birliğine kritik derecede bağımlıdır.Doksanların ortalarından bu yana IOM'nin ortaklarıyla birlikte 100.000'den fazla insan ticareti mağdurunu koruduğu (UNHCR, IOM 2020) göz önüne alındığında, önerileri devletleri ortak bir hedef etrafında bir araya getirmeye ve evrensel insan haklarını korumak için belirli küresel çerçeveler dahilinde çalışmaya teşvik etmiş ve yardımcı olmuştur. Çalışmalarının göç odaklı niteliği, Held'in kozmopolit teorisinin devlet ilkeleriyle uyumlu olduğunda belgelenmiş ve etik hareket hakkını güvence altına alan ilk kümesiyle örtüşmektedir. Bu, devletin evrenselliği ve egemenliği arasındaki içsel gerilim nedeniyle bir tezat oluşturabilir; ancak IOM, evrensel insan haklarını her şeye rağmen korumaya çalışmaktadır. Çalışmaları ayrıca, devletleri insan ticaretiyle mücadele için var olan girişim ve anlaşmalara uymaya teşvik etmek için bir danışma ve destekleyici çerçeve olarak bu kümeleri desteklemektedir.UNHCR, özellikle mültecilere, sığınmacılara ve düzensiz göçe odaklanmaktadır. Web sitesine göre kuruluş, "mültecilerin, sığınmacıların, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, vatansız kişilerin ve diğer ilgili kişilerin insan ticareti mağduru olmamasını" sağlamak için çalışır ve bu konuda çaba gösterir (UNHCR, 2020). İnsan ticaretine en yatkın göçmenlerin istismar edilmemesini ve kendilerine karşı alınan tüm önlemlerin, sığınmacıların statüsüne ilişkin 1951 BM sözleşmesini ihlal etmemesini sağlamayı amaçlar. İnsan haklarının korunmasını sağlamanın yanı sıra, UNHCR'nin misyonu, yerel yönetimlerin ve uygulama ortaklarının, tespit edilen mağdurlara doğrudan yardım ve çözümler sağlayarak insan ticaretiyle mücadele kapasitelerinin geliştirilmesini de içerir. Ortak Çerçeve, her iki kuruluşu da insan ticareti mağdurlarının ve kurtulanlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek için yerel, eyalet ve bölgesel düzeydeki ortaklıklarla şeffaf iletişim ve koordinasyon taahhüdüne bağlar.Bunlar, göç sırasında savunmasız bireylerin sömürülmesini en aza indirmek için uluslararası kuruluşlar ve ulus devletler arasında çok taraflı iş birliğinin geniş kapsamlı etkilere sahip olması ihtiyacını ve niyetini ortaya koydukları için, ikinci kümenin eylem halindeki örnekleridir. Beşinci ilke de bu iş birliğiyle somutlaşmaktadır çünkü çok sayıda paydaş, hayatta kalanları desteklemek ve duyarlı ağları geliştirmek için atılan kolektif eylemleri bilgilendirmek üzere daha geniş kapsamlı karar alma ve politika danışmanlığı süreçlerine dahil edilmektedir.İnsan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren bir diğer büyük yönetim organı ise UNODC'dir. UNODC, kovuşturma ve koruma konusunda daha aktif bir role sahip olmakla birlikte, onaylayan ülkelerin Palermo Protokolü'nü uygulamalarına da yardımcı olmaktadır. Kuruluşun rolü, devlet düzeyinde politikayı şekillendirmek ve bilgilendirmek, kapasite geliştirmeyi desteklemek, araç setleri oluşturmak, politika taslağı hazırlamak ve gözden geçirmek ve insan ticareti suçuyla mücadele için küresel ağlar kurmaktır. Kuruluş, bu endişeyi ulusötesi, çok yönlü ve birbiriyle ilişkili olarak tanımlamaktadır (Bajrektarevic, Anis. JHA Diplomacy 20025). UNODC, endişesini yalnızca insan ticaretiyle değil, aynı zamanda genel olarak insan ticaretiyle de ilişkilendirmekte ve borç esaretine yol açabilen göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek için de çalışmaktadır. İş birliğinin önemini vurgulayan UNODC ile çalışan bir savcı, göçmenleri koruma çalışmalarının çok taraflı doğasına atıfta bulunarak, göçmenlerin farklı ülkelere uzanan dokunaçlı bir ahtapot gibi olduğunu ifade ediyor (Birleşmiş Milletler: Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2021).UNODC, güncel eğilimleri takip etmek ve demografi ve insan ticareti olgusu hakkında yıllık veya iki yıllık raporlar yayınlamak için Europol gibi bölgesel kolluk kuvvetleriyle veya FBI gibi ulusal kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışır. UNODC'nin bu eğilimleri takip edebilmesi ve güncel verilere erişebilmesi için veri paylaşımı yoluyla yerel, bölgesel ve uluslararası iş birliği şarttır. Özellikle sürekli gelişen bir dijital ortamda, günümüzle ilgili veriler olmadan, bireylerin istismar edilmesini nasıl önleyeceğimizi ve koruyacağımızı anlamak imkansızdır.UNODC ayrıca, kolluk kuvvetleri politikasında cezasızlık ilkesi veya suç teşkil eden istismar kavramını yerleştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaktadır. Amaçları, Palermo Protokolü'nün tüm imzacı devletlerde uygulanmasını destekleyerek insan haklarını koruma ve iş birliği yapma arzusunu ve isteğini vurgulamaktadır. Kuruluş, her düzeyde kolluk kuvvetleriyle çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda eğilimleri takip etmek ve bilgi sahibi olmak için UNHCR, IOM ve ILO gibi diğer uluslararası kuruluşlarla da iş birliği yapmaktadır (UNHCR, 2020). Evrensel özgürlüğü destekleyen çok düzeyli iş birliği, Held'in sekiz kozmopolit ilkesinin tamamını örnekleyerek, insan ticaretiyle mücadele müdahalesinin kozmopolit yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır.ILO, evrensel çalışma yasaları konusunda danışma organı olarak görev yapmakta ve küresel olarak işgücü ticaretiyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. 29 ve 105 numaralı Sözleşmeler, 1960'tan önce oluşturulmuş ve tüm imzacılar için zorla çalıştırmayı resmen suç saymıştır. ILO, 2014 yılında Zorla Çalıştırma Sözleşmesi Protokolü'nü oluşturarak bunu bir adım öteye taşımıştır. Bu protokol, devletlerin yalnızca adil çalışma uygulamaları oluşturmalarını değil, aynı zamanda sömürücü çalışma durumlarını önlemek için çalıştıklarından emin olmalarını da gerektirmektedir. İşgücü ticareti artış göstermektedir ve UNODC'nin 2024 İnsan Ticareti Küresel Genel Bakış raporunda (Küresel Genel Bakış, 2024) %46 oranında bir artış bildirilmiştir.Bunun büyük bir kısmı, savunmasız bireyleri sömürü durumlarına çeken çevrimiçi sahte veya yanıltıcı iş alımlarına atfedilmiştir (Küresel Genel Bakış, 2024). Çalışmaları, Held'in teorisinin dördüncü ilkesini ve İnsan Hakları Bildirgesi'nin dördüncü maddesi olan rızayı özellikle vurgulamaktadır. Çalışmaya rıza ve çalışanların özerkliğini destekleyecek politikalar geliştirmek, ILO'nun misyonu için hayati önem taşımaktadır. Örgüt, güncelliğini yitirmiş çerçeveleri geliştirmek, yasadışı ekonomileri yeniden bütünleştirmek (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2024) ve çözüm stratejisinde sorumluluğu devretmek için kapasite geliştirme desteği sağlamak amacıyla bölgesel olarak sorunlu bölgelerde çalışmaktadır.Bu uygulama ve süreç, Held'in kozmopolit teorisinin ikinci ve üçüncü kümelerini desteklemekte ve vatandaşlıktan bağımsız olarak eşit ve sürdürülebilir çalışma koşulları ve uygulamalarının sağlanması yönündeki çok düzeyli arzuyu vurgulamaktadır.Yapılandırmacılık:İnsan hakları ve onuruna yönelik evrensel bir arzuya rağmen, insan ticaretinin inşa edilmiş doğasının sürdürülebilir çözümler bulmanın önünde sürekli bir engel olduğu ileri sürülebilir. Küresel yönetişimde yapılandırmacılık, sosyal normlar ve siyaset arasındaki ilişkiye dayanır ve toplumun kime güç verdiğini sorgular. Yapılandırmacı-siyaset filozofları, gücün toplum tarafından, zaman içinde inşa edilip yeniden yapılandırılabilen sosyal normlar ve fikirler temelinde verildiğini savunurlar (Park, 2023). Mevzuat bunun bir örneği olarak görülebilir ve Palermo Protokolü de farklı değildir.İnsan ticareti olgusunu tanımlama ve anlamada çığır açıcı olmasına rağmen, devlete bırakılan sapmalar çok çeşitli yorumlara olanak tanır. Örneğin, beşinci madde, "Her Taraf Devlet, bu Protokolün 3. maddesinde belirtilen fiillerin kasıtlı olarak işlenmesi halinde cezai suç olarak kabul edilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır" (Palermo Protokolü, 2000), yani her onaylayan ülkenin, birey ticaretiyle uğraşanları yargılamaya çalışması gerektiği anlamına gelir.Ancak, Palermo Protokolü'ne rağmen, destekleyici ülkelerdeki yasal terminolojideki tutarsızlıklar nedeniyle. Bunun bir örneği Hindistan'daki insan ticaretiyle mücadele mevzuatında görülebilir. Cinsel köleliği ve cinsel sömürüyü açıkça yasaklayan ve suç sayan çok sayıda yasaya rağmen, emek ticaretini suç sayan neredeyse hiç mevzuat yoktur. Palermo Protokolü'nü imzalamalarına rağmen, yerel hukukta insan ticaretinin kapsamlı bir tanımının olmaması, yalnızca mağdurların kimlik tespit kapasitelerini sınırlamakla kalmayıp, aynı zamanda sömürünün de gelişmesine olanak tanımaktadır.Amerika Birleşik Devletleri İnsan Ticareti 2023 raporu, Hindistan'ın ikinci kademe bir ülke olduğunu, yani bu olguyu ele almak için gereken asgari standartları karşılamadığını, ancak bunu başarmak için önemli çabalar sarf ettiğini belirtmiştir. Raporda, "insan ticaretiyle mücadele çalışmalarından birincil olarak sorumlu olan devletlerin, insan ticareti davalarında ilgili tüm yasal hükümleri tutarlı bir şekilde kullanmadığı; kolluk kuvvetleri ve hukuki hizmet sağlayıcılarının insan ticareti yasal çerçevesi hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu; polis ve yargı görevlilerinin yetersiz eğitim aldığı ve tüm bunların insan ticareti kovuşturmalarını ve mahkumiyetlerini engellediği" belirtilmiştir (ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023).Bu durum, sınırlı kaynakların aşırı kullanımıyla ilişkilendirilebileceği gibi, ülke içindeki çalışma kültürüne bağlı olarak insan ticaretinin nasıl göründüğüne dair çeşitli ve farklı fikirlere de atfedilebilir. İş birliği gözlemlenebilse de, bu desteğin ne zaman, nasıl veya neden sağlanacağı konusunda bir uyum eksikliği olduğu görülmektedir. Milliyetçilik ve kimlik politikaları siyasi tartışmaların merkezinde yer aldıkça, insan ticareti gibi fikirlerde küresel bir yakınlaşma hayal etmek zorlaşabilir. Bu durum, Held'in rejim teorisinin hızla dağılmasına ve devlete, insan haklarını da içerse bile uluslararası müdahaleye izin verme veya yasaklama kapasitesine sahip bireysel bir aktör olarak bakılmasına yol açar.Rejimin Gücü:Ancak bu, Held'in kozmopolit teorisini zayıflatmaz, aksine insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çözümlerin ve müdahalelerin neden sınırlı veya tıkanmış olarak görülebileceğine dair bir fikir verir. Her onaylayan ülkenin insan ticareti kavramının ve mücadelesinin evrimi konusundaki kararlılığı, insan ticaretiyle mücadele müdahalesinin kozmopolit doğasına katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenlikleri ve savundukları fikirler yapılandırmacılık tarafından inşa edilmiş ve evrenselliği baltalıyor gibi görünse de, Held küresel ölçekte siyasi ve yasal gelişmenin devlet bağımsızlığını desteklediğini savunur.Onaylayan ülkelerin anayasalaştırdığı birçok demokratik ideal, yalnızca uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmekle kalmaz, aynı zamanda bu kuruluşların çerçeveleri tarafından da uygulanır (Held, 2009). Bu durum, Palermo Protokolü veya 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi kararları desteklemek için siyasi bir teşvik yaratmakla kalmaz, aynı zamanda tüm onaylayan ülkelerde var olan ahlaki arzuyu da besler. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) gibi kuruluşlar, insan ticaretiyle mücadelede büyük rol oynamış ve bu özel olguyla mücadelede küresel bir güç haline gelmiştir.İletişim ve iş birliğine odaklanan kuruluş, alandaki tüm uygulayıcılara açık yıllık konferanslar düzenlemekte ve birçok farklı devlet ve sektörden konuk davet etmektedir. İş birliğine dayalı ortaklıkları geliştirmeyi ve uygulamaları iyileştirmeyi, küresel çapta insan ticareti mağdurlarına hizmet vermeyle ilgili siyasi hedef ve tutumları anlamayı ve mevcut sistemlerdeki boşlukları doldurmayı amaçlamaktadırlar (AGİT, 2013). Sadece programlı olarak değil, aynı zamanda insan ticaretinin ne olduğuna dair küresel anlayışın geliştirilmesine yardımcı olmak için politik olarak da çalışmaktadırlar. Ayrıca, Palermo Protokolü'nde özetlenen ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni (Bajrektarevic, Anis. JHA Diplomacy 20025) destekleyen kapasite geliştirme programlarını desteklemeyi de amaçlamaktadırlar. Bu kuruluş, hem devletlerle hem de önde gelen uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan özel bir raportör tarafından yönetilmektedir.UNHCR, IOM, UNODC ve ILO gibi kuruluşlar küresel insan ticaretiyle mücadele yönetiminin belirli bölümlerine destek sağlarken, AGİT gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak ve caydırmak için hayati önem taşıyan ve odaklanmış çalışmalar yürütmektedir (Bajrektarevic, Anis. JHA Diplomacy 20025). Held'in sekiz ilkesinin tamamını çalışmalarının örgütlenmesi ve misyonları dahilinde vurgulayan AGİT, küresel insan ticaretiyle mücadele rejimini birleştirmekte ve insan ticaretiyle mücadele alanının kozmopolit yapısına örnek teşkil etmektedir.İnsan ticaretiyle mücadelenin kozmopolit yapısı, bireyleri ve toplulukları sömürü döngülerinden kurtarmak için ortak bir arzuyu paylaşan kurumlardan oluşan bir rejim inşa etmiştir. Held'in kozmopolitanizm teorisi ve ona eşlik eden sekiz ilke, Palermo Protokolü gibi kararlarla yönlendirilen, evrensel haklara ortak bağlılıkları olan uluslararası, devlet ve yerel aktörlerden oluşan bu küresel rejimde örneklenmektedir. Bu, insan ticaretini yalnızca resmi olarak tanımlamakla kalmamış, aynı zamanda ilk olarak 1948 Bildirgesi'nde ana hatları çizilen ve Held'in teorisindeki ilk dört ilke olan eşit değer ve onur, aktif eylemlilik, rıza, kişisel sorumluluk ve hesap verebilirliği vurgulayan evrensel insan hakları fikrini de desteklemiştir.Karar, UNHCR, IOM, UNODC ve ILO gibi kuruluşların kendi alanlarında sömürüye en açık olanları korumak için koruma kılavuzları geliştirmelerine olanak tanıyan ve son dört ilkeyi ele alan önemli bir danışma kararıydı: toplu karar alma, kapsayıcılık, ciddi zarardan kaçınma ve sürdürülebilirlik (Held, 2009). Bu rejimin evrimi, AGİT insan ticaretiyle mücadele müdahalesinin kurulmasını ve büyümesini ve insan ticaretine karşı küresel rejimin başında, kolektif ve paylaşılan haklara dayanan bir Özel Raportörün atanmasını sağladı. İnsan ticaretinin yapılandırılmış doğasına bakılmaksızın, sömürü ve kölelikten kurtulma ve onur, mutluluk ve yaşam hakkı konusunda evrensel bir iş birliğinin hala var olduğu açıktır (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1948). İnsan ticaretini tümüyle ele almak için henüz somut bir yanıt olmasa da, hem özel hem de kamu olmak üzere birçok sektörden gelen katkılar, bireysel aktörlerin çözüm bulmada aktif rol alma yönünde olumlu bir eğilim olduğunu göstermektedir.