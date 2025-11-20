A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Boris Moiseevich Leibzon: Sessiz Devrimcinin Yolculuğu

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 20 Kasım 2025 04:37:01

Çarşamba akşamı rastladım sana Adberilgen diye başlıyorum yazıma. Her gün her an yeni bir başlangıçtır Breslev Hasidik öğreti böyle der kullara. Boris Moiseevich Leibzon tekrar hayata getirmek, yaşama döndürmek için yazıyorum bu akşam.Belki bir yerde bir boyutta onunla bu şekilde tanışmış ve/ya selamlaşmış oluyorum. Yitip gidenler kervanında Borisi 2025 Kasımına taşıyorum.

Boris Moiseevich Leibzon, 1900’lerin başında Rusya İmparatorluğu’nun batı ucundaki yoksul ama onurlu bir Yahudi ailesinde dünyaya geldi. Soyadı “Leibzon”, babasının “Moşe” adını taşımasından geliyordu—Yidiş geleneğinde “Moiseevich” yani Moşe’nin oğlu Boris.



Ştetlin sokakları çocukluğu boyunca iki ses arasında gidip geliyordu: bir yanda fırınlardan yükselen taze ekmek kokusu, diğer yanda pogrom söylentilerinin uğursuz uğultusu. Boris, bu karanlık atmosferde bile okuma yazmayı çok erken çözen, fazlasıyla meraklı bir çocuktu. Annesi ona Tanah’tan hikâyeler anlatırken, babası eski bir Tevrat rulosunu sandıktan çıkarır ve “Okuyabilen bir Yahudi, dünyadan sürülse bile kendini kaybetmez” derdi.

Bu söz, Boris’in bütün hayatına yön verecekti.

Ergenlik yıllarında Boris’in zekası tüm topluluk tarafından fark edilmişti. Ştetlin hahamı onun için,
“Kendi kuşağının değil, gelecek kuşakların sorularını soran bir çocuk” derdi. Ancak dönem Yahudilerinin kaderi gibi onunki de engellerle doluydu. Rusya’da üniversiteye girişte Yahudilere kota uygulanıyordu. Buna rağmen Boris, Kiev’deki gizli Yahudi öğrenci çevrelerine katıldı. Burada ilk kez sahte pasaportla düzenlenen okuma gruplarına katıldı: Spinoza, Maimonides, Tolstoy, Herzen, Marx, Berdyaev…

Bir akşam, el yazması bir Yidiş şiir kitabını masaya koyup şöyle demişti:
“Bir halkın ruhu kayboluyorsa, önce dil ölür.”

Bu söz ileride onun çalışmalarının merkezine dönüşecekti.

Soğuk bir kış sabahıydı, Moskova’nın gri bulutları şehri sarmış, sokaklarda kar taneleri usulca dans ediyordu. Genç Boris Moiseevich Leibzon, üniversite koridorlarının sessizliğinde, elinde kalın bir not defteriyle adımlarını sayıyordu. Hayatını büyük bir coşku ve gösterişe değil, bilgiye, teoriye ve stratejik düşünceye adamıştı. Bu sessiz yolda ilerlerken, Sovyetler Birliği’nin karmaşık bürokrasisi ve uluslararası devrim hareketlerinin çetrefilli dünyasıyla tanışacaktı.

Leibzon’un gençliği, Sovyet idealizminin yükseldiği döneme denk gelmişti. Sokaklarda devrimci sloganlar yankılanıyor, üniversite salonları ideolojik tartışmalarla dolup taşıyordu. Ancak Boris için bu coşku yeterli değildi. O, devrimin yüzeyinin ötesini görmek, stratejiyi anlamak ve hareketin pratik sorunlarını teorik bir mercekten incelemek istiyordu. Her fikir tartışması, her siyasi makale onun için bir harita parçasıydı, dünyayı anlamak ve geleceği şekillendirmek için çizdiği bir planın adımları.

Akademik yolculuğu, kısa sürede Komintern politikalarını ve uluslararası komünist hareketin tarihini derinlemesine incelemesine imkan verdi. Genç yaşta kalemi ve analitik zekasıyla, büyük kongrelerde alınan kararların ardındaki stratejik niyetleri çözebiliyordu. Özellikle 7. Komintern Kongresi’nin tarihsel önemi onun dikkatini çekti. Delegelerin davranışları, ideolojik çatışmalar ve karar mekanizmaları, onun defterlerinde ayrıntılı şekilde analiz edilirdi.

Boris, sahnede göze çarpmayan bir figürdü. Halk onu tanımaz, medyada adı geçmezdi. Ancak akademik dünyada, sessizliği kadar derin bir etkisi vardı. Onun eserleri, Sovyet entelektüellerinin ve komünist partilerin strateji masalarında sıkça referans olarak kullanılıyordu. “Поворот в политике Коминтерна” ve “Международное единство коммунистов: исторический опыт, принципы, проблемы” adlı çalışmaları, dönemin devrim stratejilerini anlamak isteyen herkes için bir rehber niteliğindeydi.

Leibzon’un yaşamı sadece teoriyle sınırlı değildi. Onun kalemi, anarşizmden Troçkizm’e, Maoizm’den uluslararası dayanışmaya kadar farklı ideolojik akımları inceliyor, her birinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyuyordu. Sessiz ama keskin bir gözlemci olarak, hareketin sadece pratikte değil, düşüncede de sınavdan geçtiğini görüyordu.

Kimi kaynaklar Leibzon’un Yahudi kökenli olduğunu işaret eder. Belki de bu, onun tarih boyunca ayrımcılığa uğramış toplumlardan edindiği empatiyi ve derin toplumsal analiz yeteneğini besleyen bir unsurdu. Kim bilir, belki de bu sessiz güç, onu gözlemlerinin ve analizlerinin merkezine yerleştiriyordu.

Hayatının ilerleyen yıllarında, Boris Moiseevich Leibzon, Sovyet arşivlerinde ve akademik yayınlarda saygın bir isim olarak anıldı. Onun eserleri, sadece tarihin belgeleri değil; aynı zamanda stratejik düşünce, analiz yeteneği ve sessiz bir devrimin izleri olarak günümüze ulaştı.

Leibzon’un hikayesi, büyük bir gösterişe ihtiyaç duymayan bir deha portresidir. O, adımlarını sessizce atan, devrimlerin gölgesinde düşüncelerini şekillendiren ve tarih boyunca fikirleriyle etkilerini sessizce bırakan bir entelektüeldi. Onun yaşamı, okuyanlara yalnızca politik bir tarih dersi vermekle kalmaz; aynı zamanda bilgi, analiz ve stratejinin gücünü de gösterir.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye’de Hayvan Hakları İhlallerine Hasidik – Kabala Perspektifinden Bir Bakış
Saraybosna'da "keskin nişancı" iddiasına soruşturma
Yeni e-postalar: Epstein'a göre Trump kurbanlarından biriyle 'saatler geçirdi'
Polis için Sendika, Toplum için Güvence
BİZİM RADYO
Türkiye’de 2025'in ilk 10 ayında 217 kadın öldürüldü.
Büyük uyuşturucu bahanesi: Trump, Venezuela'da rejim değişikliğine hazırlanıyor.
Kozmopolit Paradoks: Eşitsizliklerle Dolu Bir Dünyada 'Dünya Vatandaşı' Olmak.
Açgözlülük Afrika Boynuzu'nu Savaşta Tutuyor
Trump'ın Asya Gösterisi Zayıflıkla Sonlandı…

Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Gri listeden çıktık ama... AB'nin 2024 Türkiye raporu'ndan çıkan şaşırtıcı gerçekler!
Çin'in beş yıllık planları dünyayı nasıl değiştirdi?
Türkiye'de yoksulluk sınırı 88 bin liraya dayandı.
KKM'nin ülkeye maliyeti ne kadar oldu?
Gençlerden sonra emekliler de yurtdışına gidiyor.
Cilt kanseri oranında dünyada başı çeken Avustralya'da güneş kremi skandalı.
Dünya Sağlık Örgütü: '7 Ağustos'ta Türkiye'de maymun çiçeği tespit edildi'
Yeni Zelanda'dan yeni turist politikası…
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

Boris Moiseevich Leibzon: Sessiz Devrimcinin Yolculuğu
Türkiye’de İş Cinayetleri Gerçeği ve 2025 İçin Çözüm Arayışı
Bayrampaşa’da bir Salı sabahı.
Devrimin Nefesi ve Ramban
Devrimci Jacob Kats’tan Vayeleh’e Yankele ile
Büyük Konuşmak
HUKUK KARGAŞASI
HAİN Mİ ARARSINIZ
KANAS
Kayyum

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 