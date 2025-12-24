A Yorum
Düşen İHA’lar, Yükselen Gölge Savaş: Türkiye Semalarında Rus İstihbaratının Sessiz İşgali ve Egemenlik Krizi

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 24 Aralık 2025 18:23:00

Türkiye topraklarına peş peşe düşen Rus yapımı Orlan-10 insansız hava araçları, teknik bir kaza değil, jeopolitik bir müdahalenin ve sistematik bir istihbarat operasyonunun somut izleridir. Bu olay, Türkiye’nin hava sahasında gerçekleşen bir mekanik arıza değil, emperyal güçler arasındaki sessiz savaşın Türkiye coğrafyası üzerinde yürütülen bir taktik yoklama hamlesidir. Düşen İHA’lar, bir ülkenin egemenlik alanına bırakılmış sıradan metal parçaları değil, küresel güç hiyerarşisinin Türkiye’ye yönelttiği açık bir uyarı notudur.



Orlan-10, yalnızca bir keşif aracı değil; istihbarat aygıtının sahadaki gözü, askeri aklın taktik uzantısı ve güç projeksiyonunun ölçüm cihazıdır. Aynı tip araçların farklı tarihlerde, farklı bölgelerde ve ısrarlı biçimde Türk topraklarına düşmesi, tesadüf kavramının ardına saklanamayacak kadar örgütlü ve politik bir niteliğe sahiptir. Bu, bir ülkenin savunma reflekslerini sınayan, karar alma mekanizmasını tartan ve güvenlik mimarisindeki boşlukları haritalayan bir operasyonel testtir.

Rusya’dan gelen “provokasyon olabilir” söylemi ise diplomatik nezaket değil, sistematik bir politik sis perdesidir. Bu ifade, sorumluluğu dağıtmaya, gerçekliği bulandırmaya ve operasyonel niyeti görünmez kılmaya yönelik klasik bir büyük güç refleksidir. Oysa tablo açıktır. Türkiye topraklarına düşen her bir İHA, Moskova’nın sahadaki istihbarat derinliğini genişletme hamlesinin parçasıdır.

Bu durum yalnızca teknik bir güvenlik meselesi değil, doğrudan egemenlik krizidir. Türkiye, NATO üyesi bir devlet olarak, iki blok arasında sıkışmış bir coğrafyada pasif bir gözlemciye indirgenmekte, toprakları, büyük güçlerin düşük yoğunluklu istihbarat rekabetine açık bir test alanına dönüştürülmektedir. Sessiz kalmak, hafife almak ya da olayı rutin bir teknik hadise gibi sınıflandırmak, bu süreci normalleştirmekten başka bir sonuç üretmemektedir.

Bu noktada soru keskindir. Türkiye, düşen bu İHA’ları bir kaza dosyası olarak mı kapatacaktır, yoksa açık ve çıplak gerçeği itiraf ederek, egemenlik alanına yönelmiş bir istihbarat müdahalesi olarak mı tanımlayacaktır? Geciktirilen her yanıt, bu gölge savaşın daha pervasız bir boyuta taşınmasına hizmet etmektedir.

Bugün yaşananlar, bir mühendislik hatası değil, bir güç gösterisidir. Bu İHA’lar, Türkiye semalarında uçan metal parçalar değil, jeopolitik baskının ve örtülü operasyonların sessiz manifestosudur. Gerçekle yüzleşmeyen her siyasal tutum, bu görünmez işgali daha da derinleştirmektedir.

Kocaeli, Manyas ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde düşen Orlan-10 insansız hava araçları, basit bir teknik aksaklığın, rüzgar sapmasının veya savaş kalıntısının ürünü değildir. Bu olaylar, Türkiye semalarında yürütülen uzun soluklu bir istihbarat deneyi, güç projeksiyonu testi ve jeopolitik baskı mekanizmasının örtülü bir parçasıdır.

Her düşen İHA, sahaya bırakılmış bir metal enkaz değil. Türkiye’ye yöneltilmiş stratejik bir mesajdır. Bu mesaj şudur. “Türkiye, yalnızca coğrafi bir tampon bölge değil, güç mücadelelerinin laboratuvarıdır.”

Rus yapımı Orlan-10, basit bir keşif platformu değildir. Elektronik sinyal toplama (SIGINT), topçu koordinasyonu, coğrafi veri haritalama ve hibrit harp senaryolarında saha testleri için kullanılan bir askeri zeka aracıdır. Bu tip hava araçlarının aynı modelde, ardışık tarihlerde, farklı bölgelerde, sessizce ve açıklama olmaksızın Türkiye topraklarına düşmesi, operasyonel sürekliliğe sahip bir istihbarat varlığının izlerini göstermektedir.

Bu, bir ülkenin sınırlarını yoklayan, savunma reflekslerini ölçen, tepki hızını kaydeden ve güvenlik boşluklarını haritalayan düşük yoğunluklu bir istihbarat işgalidir.
Rusya’nın diplomatik tonla söylediği,
“provokasyon olabilir” ifadesi ise gerçekliği perdeleyen hesaplı bir dildir.
Bu söylem, sorumluluğu dağıtmanın ötesinde, iktidarın bilinçli bir inkar stratejisidir. Gölge  operasyonların doğası gereği, asıl amaç sadece gözetleme değil, devlet aklını sınamak, karar mekanizmasını test etmek ve Türkiye’nin jeopolitik konumunu edilgenleştirmektir. 
Türkiye Neyi Görmezden Geliyor?
Bu olayların etrafında sessiz bir normalleştirme politikası işletilmektedir. Her düşen İHA, kısa haber başlıklarında eritilmekte; kamuoyu, teknik jargon ile uyuşturulmaktadır.

Ancak tablo nettir:
Bu İHA’lar savaş alanı artığı değildir.
Coğrafyaya rastgele düşmemiştir.
Tarihler tesadüfen çakışmamaktadır.
Bu süreklilik, disipline edilmiş bir operasyonel zincir anlamına gelir.
Türkiye’nin güvenlik mimarisi ise bu tabloda reaktif ve edilgen görünmektedir. Toprağa düşen İHA parçaları incelenmekte fakat politik sonuç çıkarılmamaktadır. Her sessizlik, her gecikmiş açıklama, her “teknik inceleme sürüyor” cümlesi, bu görünmez işgalin alanını genişletmektedir.

Bu Bir Uçak Enkazı Değil, Bir Jeopolitik Bildiridir.
Her Orlan-10 kalıntısı, şu soruyu daha gür biçimde haykırmaktadır.
“Türkiye, kendi semalarında kimin gözetiminde yaşamaktadır?”
Bu sorunun cevabı ertelendikçe, egemenlik alanı zedelenmektedir.
Türkiye, NATO ve Avrasya güç dengeleri arasında sıkışmış bir aktör olarak, sessiz bir jeopolitik kuşatmanın içine çekilmektedir. Bu süreç görünmez operasyonlarla, düşük yoğunluklu testlerle, diplomatik sis perdesiyle, adım adım derinleşmektedir.
Bu tabloya adını koymamak, onu ortadan kaldırmaz.
Aksine normalleştirir.
Gölge Artık Gölge Değildir.
Bu olaylar yalnızca “düşen İHA” değil, düşürülen bir egemenlik iddiasıdır.
Türkiye’nin önünde iki yol vardır:
Bu süreci teknik bir güvenlik notu olarak arşive kaldırmak, ve gölge savaşın parçası haline gelmek, ya da bu operasyonları açık biçimde teşhis ederek, jeopolitik gerçeklikle yüzleşmektir.
Geciken her yüzleşme, bu sessiz işgalin derinliğini artırmaktadır.

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


