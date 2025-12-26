Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 26 Aralık 2025 07:41:18









Amerikan hegemonyasının göreceli olarak gerilediği, Avrupa'nın içe kapandığı ve Küresel Güney'in hızlanan yükselişiyle tanımlanan bir dönemde, Orta Doğu dünya sahnesindeki yerini aktif olarak yeniden tanımlıyor. Merkezi soru artık bölgenin dönüşüm arayışında olup olmadığı değil, hırslarının kalıcı güvenlik zaaflarını aşıp aşamayacağı ve büyük vizyonların kalıcı, uzun vadeli gerçeklere dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğidir.

150 ülkeden 6.000'den fazla delege, 23. Doha Forumu için Doha'da bir araya geldi. İki gün süren paneller, kapalı kapılar ardındaki toplantılar ve gayri resmi görüşmeler sonucunda çarpıcı bir netlikle bir sonuca varıldı: Körfez artık küresel işlerde destekleyici bir aktör olarak hareket etmekle yetinmiyor. Kendisini uluslararası ekonomik ve siyasi düzende gerçek bir üçüncü kutup olarak konumlandırıyor ve bunu olağanüstü bir hız, güven ve stratejik niyetle yapıyor.Yumuşak Güce Stratejik Bir Yatırım2020 yılında kurulan Doha Forumu, Katar'ın uzun vadeli yumuşak güç stratejisinin devamı ve geliştirilmiş bir halini temsil ediyor. Kısa ve yoğun bir küresel ilgi odağı yaratan Dünya Kupası'nın aksine, forum kurumsal etki oluşturma konusunda sürdürülebilir bir çalışma olarak tasarlandı. Katar liderliği, altyapı projeleri ve sermaye yatırımlarının tek başına yetersiz olduğunun son derece farkında görünüyor. Kalıcı uluslararası etki, söylemi şekillendirmek, elitleri bir araya getirmek ve küresel karar alma süreçlerini sessizce yöneten ağlara yerleşmekten gelir.Katar, Ortadoğu jeopolitiği, Küresel Güney kalkınması, iklim değişikliği ve yapay zeka etiği konularını tartışmak üzere her yıl devlet başkanlarını, üst düzey diplomatları, düşünce kuruluşu akademisyenlerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getirerek, sembolizmin çok ötesine uzanan bir platform oluşturuyor. Bu platform, zorlama yerine güç bir araya getirme ve gündem belirleme üzerine kurulu yeni bir etki modeli geliştiriyor.Bu "büyük harcama yap, büyük başarı elde et" mantığı Körfez'de hızla yayıldı ve her petrol üreten devlet kendi varyasyonunu izledi. Suudi Arabistan, küresel spor ve eğlence diplomasisine büyük önem verdi; Cristiano Ronaldo'yu yüz milyonlarca euroya transfer etti ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için resmen teklif verdi. Sonuç olarak, elit ligleri, uluslararası turnuvaları ve turizm altyapısını kapsayan dikey olarak entegre bir spor ekosistemi ortaya çıktı.Birleşik Arap Emirlikleri farklı bir yol izledi. İzin verici düzenleyici ortamlar ve elverişli ikamet politikaları sunarak, başka yerlerde inceleme altında olan bir grup yüksek profilli ve çoğu zaman tartışmalı teknoloji figürünü kendine çekti. Binance kurucusu Changpeng Zhao'dan Telegram'ın Pavel Durov'una kadar, Batı düzenleyici baskısı altındaki girişimciler Emirlikler'de yeni dayanak noktaları buldular. Bunun getirisi sadece sermaye akışı değil, aynı zamanda küresel teknoloji ekosisteminde ayrıcalıklı bir konumdur.Ekonomik getiriler giderek daha somut hale geliyor. 2024 yılında BAE, yıllık bazda %36 artışla 1.000'den fazla yeni yatırım projesini kendine çekti. Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar yıllık 150 milyon turist ağırlamayı hedefliyor ve turizmin GSYİH'ye yaklaşık %10 katkıda bulunması bekleniyor. Ancak bu rakamlar, daha derin bir dönüşümün yalnızca bir kısmını yansıtıyor. Körfez ülkeleri, enerji ihracatçısı olmaktan küresel sermaye akışlarının merkezlerine, uluslararası diyalog platformlarına ve gelişmekte olan endüstriler için laboratuvarlara dönüşüyor. Artık mevcut uluslararası düzen içinde yer edinmeye çalışmıyorlar; bunun yerine onu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar.Eylül Gölgesi: Hafife Alınan Güvenlik RiskleriAncak bu hırs, derin bir kırılganlıkla birlikte var olmaktadır. İsrail'in Eylül ayında Doha'ya düzenlediği hava saldırısı, forumun üzerine uzun bir gölge düşürdü. Katar'ın gelişmiş Amerikan yapımı Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerini konuşlandırmasına rağmen, gelen füzeler engellenemedi. Askeri açıdan olay sınırlıydı. Sembolik olarak ise yıkıcıydı. Saldırı, Körfez'in öngörülebilirlik ve güvenlik adası olarak özenle oluşturulmuş imajını zedeledi ve hem yatırımcıları hem de politika yapıcıları bölgenin risk profilini yeniden değerlendirmeye zorladı.Forum sırasında Avrupalı ve Asyalı yatırımcılarla yapılan görüşmeler, ince ama önemli bir değişimi ortaya koydu. Bir zamanlar Katar ve Körfez yatırımlarına iyimser yaklaşan, milyarlarca dolarlık portföyleri yöneten varlık yöneticileri artık daha temkinli konuşuyor.Daha önceki güvenin yerini "bekle ve gör" tutumu aldı. Endişe açık ve net: Eğer Doha bile güvenliği garanti edemezse, bölge genelindeki uzun vadeli yatırımlar, hiçbir finansal modelin tam olarak koruyamayacağı jeopolitik riskler taşır.Bu ikilem Katar'ın çok ötesine uzanıyor. Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları ve İsrail'in misillemeleri, Kızıldeniz nakliye koridorunu giderek daha istikrarsız hale getirdi. Suudi Arabistan'ın NEOM ve lüks tatil köyü projeleri de dahil olmak üzere amiral gemisi niteliğindeki Kızıldeniz projeleri, öngörülebilir lojistik ve güvenli deniz yollarına bağlıdır. Her füze fırlatması ve her karşı saldırı, Körfez'in ekonomik hedeflerinin son derece kırılgan bir güvenlik dengesine dayandığını hatırlatıyor.Bölgenin temel sorunu açık savaş değil, kronik bir "barış açığı"dır. Sürekli düşük yoğunluklu çatışmalar ve öngörülemeyen krizler, Orta Doğu'yu stratejik bir belirsizlik durumuna hapsetmiştir.Gazze yanmaya devam ediyor. Sudan'daki iç savaş sürüyor. Yemen'deki sorun çözümsüz kaldı. Suriye'nin geleceği hâlâ belirsiz. İran sorunu ise hepsinden daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Yaptırımlar ve iç baskıdan kaynaklanan bir çöküş, bölgesel kaosa yol açabilir; hayatta kalmak ise Tahran'ı vekil güç ağlarını daha da genişletmeye teşvik edebilir. Her iki sonuç da Körfez ülkeleri için varoluşsal riskler oluşturuyor. Sermaye, teknoloji ve hırs bol. Güvenilir güvenlik garantileri ise yok – ve para da tam olarak bunu satın alamaz.Petrol Dolarlarından Bilgisayar DolarınaAncak güvenlik endişeleri özel konuşmalara hakim olsa da, Doha Forumu'ndaki kamuya açık oturumlar çarpıcı bir şekilde farklı bir anlatı sergiledi: Körfez'in ekonomik olarak kendini yeniden icat etme kararlılığı. Geçtiğimiz yarım yüzyıl petrol dolarlarıyla tanımlanırken, öngörülen gelecek "bilgisayar dolarları" olarak adlandırılabilecek şey etrafında şekilleniyor. Bu, kademeli bir çeşitlendirme değil, yapay zekâya, veri altyapısına ve yeşil enerjiye yönelik stratejik bir yeniden yönlendirmedir.Suudi Arabistan'ın dönüşümü en çarpıcı olanı. Riyad, 2030 yılına kadar ekonomiye 135 milyar dolar (yaklaşık %12,4 GSYİH) katkı sağlaması öngörülen, dünyanın en büyük yapay zeka yatırım programı olarak tanımladığı bir programı hayata geçiriyor. Yeni yapay zeka araştırma merkezleri halihazırda faaliyet gösteriyor ve küresel firmaları ve akademik yetenekleri kendine çekiyor. Buna paralel olarak, krallık yeşil ekonomiye 700 milyar riyalden fazla yatırım yapmayı planlıyor ve on yılın sonuna kadar yenilenebilir enerji üretiminde %50'ye ulaşmayı hedefliyor.Amaç, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundan yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında çifte merkez haline dönüşmekten başka bir şey değil.Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımı daha çevik ancak aynı derecede iddialı. Dünyanın ilk kapsamlı Dijital Varlıklar Yasasını geçirerek Dubai'yi kripto para birimi ve blok zinciri inovasyonu için küresel bir merkez haline getirdi. Veri merkezlerine ve süper bilgisayar altyapısına yapılan devasa yatırımlar, ülkeyi Doğu ve Batı arasında dijital bir köprüye dönüştürmeyi amaçlıyor. Bir Emirlik yetkilisinin özel olarak belirttiği gibi, amaç sadece teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapmak değil, küresel bilgi işlem ağının vazgeçilmez bir parçası haline gelmektir.Katar ise kendisini hem bölgesel bir bilişim merkezi hem de dijital diplomasi platformu olarak konumlandırıyor; bu da arabulucu ve düzenleyici rolünün dijital alana taşınması anlamına geliyor.Bu çabaların ardında ortak bir stratejik vizyon yatıyor: Körfez'i Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzeydoğu Asya'nın yanında dünyanın üçüncü ekonomik kutbu olarak kurmak. Bu hedef dört yapısal avantaja dayanıyor: 4,5 trilyon doları aşan egemen varlık fonları; genişleyen işgücü piyasalarına sahip genç nüfus; dijital ve temiz enerji sektörlerinde artan iç talep; ve Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan coğrafi konum. Avrupa'nın iç bölünmeler ve yavaş büyüme ile kısıtlandığı bir dönemde, Körfez liderleri nadir görülen tarihi bir fırsat görüyor.Doha Forumu, bu inancın bir tezahürüdür; Davos'un Ortadoğu'daki bir benzerini yaratma girişimidir. Bölge artık sadece petrol ve çatışma merceğinden anlaşılamaz. Geleceği, tarih ve teknolojiye, jeopolitikaya ve koda, diplomasiye ve hesaplamaya hakim olanlara aittir. Bu sadece uzmanlığın birikimi değil, stratejik hayal gücünde bir değişimdir.Vaat ve TehlikeOrtadoğu, birçok yabancının fark ettiğinden daha hızlı değişiyor. Ancak bu değişime yanıt vermek, sınırlarının gerçekçi bir değerlendirmesini gerektiriyor. Bölgenin "barış açığı", hedeflerine yönelik en acil tehdit olmaya devam ediyor; yatırım kararlarını şekillendiriyor ve uzun vadeli planlamayı baltalıyor. İran, Yemen, Gazze, Suriye; bunlar yüzeysel sorunlar değil, yapısal kısıtlamalar.Körfez'in kalkınma modelinin kendisiyle ilgili daha derin bir soru da var. Sürdürülebilir bilgi ekonomileri öncelikle kurumsal evrimden ziyade sermaye yatırımı yoluyla mı inşa edilebilir? İthal edilen yetenekler ve satın alınan teknolojiler, karmaşık siyasi geçişlerle boğuşan toplumlarda kök salabilir mi? Kısıtlayıcı siyasi sistemler altında küresel insan sermayesi çekilebilir ve elde tutulabilir mi?Körfez ülkelerinin hedefleri gerçekçi, yatırımları muazzam ve ilerlemeleri yadsınamaz. Ancak kaynak bağımlılığından inovasyon liderliğine, jeopolitik bağımlılıktan bağımsız güç merkezlerine geçiş, para ve vizyondan daha fazlasını gerektiriyor. Kalıcı güvenlik düzenlemeleri, dirençli kurumlar, yerel inovasyon ekosistemleri ve yoğunlaşan büyük güç rekabetinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.Ortadoğu'nun geleceği önceden belirlenmiş değil. Bölgenin güvenlik sorunlarını çözüp çözemeyeceğine, yatırımları sürdürülebilir büyümeye dönüştürüp dönüştüremeyeceğine ve ticari kolaylığın ötesine geçen ortaklıklar kurup kuramayacağına bağlı olacak. Doha Forumu tek bir şeyi açıkça ortaya koydu: Körfez, geleceğine cesurca bahis oynuyor. Bu bahsin başarılı olup olmaması, sadece bölgenin gidişatını değil, aynı zamanda şimdi ortaya çıkan küresel düzenin hatlarını da şekillendirecek.