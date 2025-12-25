Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 25 Aralık 2025 12:19:41









Bu ilk ulusal güvenlik stratejisi, ABD jeopolitiğinde sınırlı küresel polislik faaliyetlerinin başlangıcını işaret etti, ancak pragmatik olmaktan ziyade ilkesel bir gerçekçiliğe dayanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi, Başkan Truman döneminde 1950 yılında yayınlandı. Bu strateji, küresel düzende komünist ideolojinin etkisini sınırlamak için çevreleme doktrinine dayalı sağlam stratejik hedefler belirledi. Bu ilk ulusal güvenlik stratejisi, ABD jeopolitiğinde sınırlı küresel polislik faaliyetlerinin başlangıcını işaret etti, ancak daha az pragmatik ve daha çok ilkesel gerçekçilikti. Amerikan çıkarları liberal uluslararasıcılığa özgü hale geldi ve yalnızca komünist tehdidin yayılmasıyla karşı karşıya olan bölgelere odaklandı.ABD'nin Temel Güvenlik DüşüncesiAmerikalıların temel güvenlik düşüncesi, Monroe Doktrini'ni yankılayarak, etki alanlarını her türlü düşmanca etkiden veya müdahaleden korumaktı. İlk dönem bu temel düşünceye dayanıyordu ve ilk ulusal güvenlik stratejisi bu güvenlik düşüncesinin temelini atmıştı. 1988'de temel güvenlik düşüncesinin kapsamı genişledi ve gerçekçilik unsurları daha da ilerledi; ABD, Sovyetlere karşı kolektif askeri ittifaklar kurmak için caydırıcılık hesaplamalarına ve küresel erişime girişmeye başladı. En önemlisi, strateji ekonomiyi güçlendirmeye de odaklandı. 1980'lerin sonlarına doğru ABD'nin ulusal güvenlik stratejisindeki temel güvenlik düşüncesi, Monroe Doktrini'nin önemli olmasına rağmen, ABD'nin stratejik çıkarlarının liberal uluslararasıcılık ve komünizmin sınırlandırılması rehberliğinde, çatışmacı yaklaşımında esneklik benimsemeyi de gerektirdiğini fark etmeye başladı.Pragmatizm ve GerçekçilikSovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, H.W. Bush yönetimi altında kolektif güvenlik fikrini güçlendirerek çok kutuplu bir dünyada yol almaya odaklandı. 1991 ve 1993 ABD Ulusal Güvenlik stratejileri, 1980'lerin sonlarında ortaya çıkmaya başlayan caydırma ve angajman kavramlarını genişletti. 1990'larda bu strateji, Powell'ın dört temel ilkesiyle devam etti: güçlü savunma, ileriye dönük varlık, ittifaklar ve koalisyon kurma. Ulusal güvenlik stratejisi tasarımları, pragmatizm unsurlarının ve saf gerçekçiliğin ayrımının ABD ulusal güvenlik yaklaşımında giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladığını göstermektedir.Krizlerde Strateji11 Eylül saldırılarından sonra, muhtemelen değişen güvenlik önceliklerine yanıt olarak, Ulusal Güvenlik Stratejisi değişti. Pragmatik ve savunmacı taktikleri içeren önceki ilkeli gerçekçilik yaklaşımı, artık daha açık bir şekilde saldırgan gerçekçiliği ve dogmatizmi vurgulayan ABD'nin ulusal güvenlik stratejisiyle hafif bir kayma gösterdi. 2000'lerin ortalarına gelindiğinde, ABD, 1980'lerin sonlarında gelişmeye başlayan yaklaşımdan uzaklaşarak, tepkisel ulusal güvenlik stratejilerine sahipti. 2001'den sonraki güvenlik stratejilerindeki önemli değişiklikler arasında önleyici saldırı doktrini ve tek taraflı eylemler yer alırken, bir diğer önemli değişiklik de müttefikler arasında paylaşılan stratejik sorumluluklar fikrinden farklı olarak, kolektif katılım perspektifinde büyük bir kayma oldu.11 Eylül saldırılarından sonra ABD, özellikle NATO'daki müttefiklerinden, kolektif savunma çabalarının yükünün daha büyük bir kısmını üstlenmelerini ve yalnızca ABD'ye bağımlılıktan uzaklaşmalarını istedi. Temel güvenlik düşüncesi, "katılım yoluyla barış" ilkesinden 1990'larda "güç yoluyla barış" ilkesine doğru kaydı. Monroe Doktrini'nden sonra, "güç yoluyla barış" ilkesi, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde kalıcı bir yer edindi, ancak etkinliği ve önemi zaman içinde değişiklik gösterdi.Trump'ın Ulusal Güvenlik Stratejisi: Yeniden Başlatma ve Yeniden DüzenlemelerTrump'ın 2025 ulusal güvenlik stratejisi, 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne benziyor. Amerika'yı Önceleme milliyetçi idealleri ve bu seferki ana güvenlik yaklaşımı olan ekonomik katılıma odaklanma, hem farkındalıkların hem de tepkilerin bir karışımıdır. Mevcut küresel duruma ilk tepki, "Trump Eki" olarak adlandırılan Monroe Doktrini'ni yeniden öne sürmek; ikincisi ise caydırıcılık yoluyla güç kullanarak barış iradesini göstermektir. Çatışmalar meydana gelse bile, strateji, savaşları az veya hiç kayıp vermeden hızla kazanmak için stratejik beceriyle çatışmaya girmeyi vurgular. Stratejinin farkındalık kısmı, ABD'nin kolektif çabalar ve ekonomik güç konusundaki anlayışını artırmasıdır. Strateji, Hint-Pasifik için Hindistan gibi ülkelerle daha güçlü ortaklıkları vurgular.Tepki ve Meydan OkumaBu stratejideki gerçekçi yaklaşım, egemenlik kurmayı değil, güç dengesini korumayı hedefleyen esnek gerçekçiliktir; ancak savunmacı gerçekçiliği tamamen benimsemez. Amerika Birleşik Devletleri hem saldırgan hem de savunmacı gerçekçiliği benimsemiştir. Son on yılda, Obama, Trump 1.0 ve Biden dönemlerindeki ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, ilkeli gerçekçilikle birlikte savunmacı gerçekçilik unsurlarını da içermiş ve ABD, liberal ve demokrasi yanlısı değerleri teşvik ederek güç dengesini sağlama çabalarını kademeli olarak artırmıştır; bunun örnekleri arasında Orta Doğu politikası ve 2017'de QUAD'ın yeniden canlandırılması yer almaktadır. Bununla birlikte, 2025 stratejisindeki dikkat çekici bir gelişme, ABD'nin güvenliği en üst düzeye çıkarmak için saldırgan eylemlerde bulunma istekliliğidir; örneğin İran'a karşı Gece Yarısı Çekiç Operasyonu ve Venezuela'ya karşı Latin Amerika'daki operasyonların genişletilmesi. Bu stratejinin bir diğer önemli yönü ise ABD'nin Avrupa'nın yük paylaşımına odaklanması, sorumluluklarını hafifletmeye çalışması ve Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurgulamasıdır; ABD ise Avrupa'nın gelişiminde kolaylaştırıcı rolünü sürdürmektedir. Ancak, 11 Eylül sonrasındaki duygulara benzer şekilde, daha geniş bir rol üstlenmeye artık istekli değil. Bu strateji muhtemelen yükselen Çin, Rusya'nın çok kutuplu yaklaşımı ve çok taraflı alanlarda artan stratejik rekabetin yarattığı zorlukları yansıtıyor. Stratejide belirtildiği gibi, Trump yaklaşımı, 2000'lerden sonraki ABD Ulusal Güvenlik stratejisinin sadece yeniden başlatılması değil, bazı farkındalıklarla birlikte geliyor.GerçekleşmeDaha önce de vurgulandığı gibi, ABD'nin artık çatışmacı bir yaklaşımı ve saldırgan, saldırgan gerçekçiliği sürdüremeyeceğine dair artan bir farkındalık var. Trump'ın 2025 stratejisi, hem Soğuk Savaş'ın son dönemlerinden hem de Soğuk Savaş sonrası dönemlerden unsurları birleştirme ihtiyacını kabul ediyor. İkincisi, savunmacı gerçekçilik ve temel gerçekçilik özellikleriyle karakterize edilmişti; bu yaklaşımlar, ABD'nin Clinton yıllarında çok taraflılığı, ekonomik diplomasiyi ve bölgesel kolektif katılımları benimsemesiyle ABD ulusal güvenlik stratejisinin merkezine yerleşmiş ve daha pragmatik müdahalelerin yolunu açmıştı. Clinton'ın katılım yoluyla genişleme politikasının benzer bir şekilde kabulü, ekonomik diplomasiyi teşvik etmeye ve katılımı genişletmeye odaklanan Trump 2.0 Ulusal Güvenlik Stratejisi - Afrika ile Yardımdan Ticarete Geçiş'te de yansıtılıyor.ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025, ülkenin gerçekçiliği korurken küresel düzenle olan etkileşimini nasıl uyarlayacağına dair anlayışını yansıtıyor. Bu kez, ABD güvenlik düşüncesi, önceki yıllarda sıklıkla çatışıyor gibi görünen etkileşim ve caydırma arasında bir denge bulmuş gibi görünüyor.Kaynak : Srijan Sharma | moderndiplomacy.eu