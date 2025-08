Evet, İsrail Gazze'de soykırım yapıyor.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 01 Ağustos 2025 01:29:06

Bu, aceleyle vardığım bir sonuç değil. Aslında, sadece birkaç ay önce, derin bir isteksizlikle vardığım bir sonuç. Ama yalnız değilim. Giderek artan sayıda soykırım uzmanı da aynı sonuca varıyor; aralarında Brown Üniversitesi'nden Ömer Bartov da var. Bartov, yakın zamanda The New York Times'da yayınlanan bir makalesinde bu unvanı güçlü ve ikna edici bir şekilde savundu.









Uluslararası hukuk alanında, bir halkı veya kültürünü kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeye yönelik çabadan daha korkunç bir suç yoktur. Bu nedenle, bu terim dikkatli kullanılmalıdır; yalnızca ahlaki ve hukuki ağırlığını korumak için değil (ki bu da kendi başına önemlidir), aynı zamanda çağdaş çatışmaları ihtiyaç duydukları netlikle değerlendirmemize olanak sağlamak için de. İşte bu yüzden bunu hafife almıyorum: İsrail hükümeti şu anda Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım uyguluyor.Soykırım kelimesine varmam zaman aldı ve bunun haklı bir sebebi vardı. Bu terim asla hafife alınmamalı ve ben de buna uzun zamandır inanıyorum. Ayrıca İsrail'in yaşadığım, sevdiğim ve derinden değer verdiğim birçok arkadaşımın hâlâ yaşadığı bir ülke olması da cabası. Bazıları haklı olarak bu sonuca varmamın çok geç olduğunu iddia edecek. Savaş suçlarını işlenirken gördüm ve daha önceki yazılarımda bunlar hakkında yazmıştım : özellikle çocuklar arasında şaşırtıcı sivil ölümleri; açlığın hesaplı kullanımı; insani yardımların reddedilmesinin bir savaş silahı olarak kullanılması. Tüm bunları görmezden gelmek imkânsızdı. İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert bile şimdi aynı sonuca ulaştı .İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze halkını bir bölgeden diğerine zorla taşımaya başladığında ve İsrail kabinesi üyeleri Filistinlileri bölgeden zorla çıkarma niyetlerini açıkça dile getirdiğinde, etnik temizlik ifadesinin trajik bir şekilde haklı olduğunu kabul ettim. Ancak ölü sayısı arttıkça ve yiyecek bekleyen sivillere yönelik saldırılar giderek daha pervasızlaştıkça, olanları daha doğru bir şekilde tanımlayan bir kelime artık yok. Ne yazık ki, şüphe götürmez bir şekilde, duruma uyan tek kelime soykırım.Tarih ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak, günümüz olaylarıyla dünyanın en kötü şöhretli soykırımı -modern İsrail devletinin kuruluşundan hemen önce gerçekleşen Holokost- arasında belirli paralellikler kurmamak benim için zor. Soykırım terimi dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirdiği gibi, Holokost'a yapılan her atıf da aynı şekilde. Nazilerle yapılan karşılaştırmalar çok yüzeysel, çok sık ve çoğu zaman ciddiyetleri düşünülmeden yapılıyor. Bu tür karşılaştırmaları hafife almıyorum. Ağırlıklarının farkındayım. Yahudi kökenli biri olarak, Holokost'un Yahudi halkının kolektif hafızasında ne kadar derin izler bıraktığını biliyorum. Auschwitz ve Birkenau'da yürüdüm ve o zamandan beri aklımdan çıkmıyor.Çoğu İsraillinin Nazi olduğuna da inanmıyorum. Bu korkunç ve yanlış bir iddia olurdu. Ancak etnik-dini milliyetçilikleri ciddi endişe uyandıran aşırılıkçı yerleşimciler ve destekçileri var ve rahatsız edici sayıda İsrailli artık Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasını destekliyor. Benim karşılaştırmam halklar arasında değil, hükümetler arasında: seçimleri, stratejileri ve dünyanın bunlara tepkisi arasında.Holokost'u tanımlayan aynı ölçekte bir vahşete veya demografik yıkıma tanık olmuyoruz. Bu çok açık. Ancak Profesör Ömer Bartov'un Fareed Zakaria GPS'teki etkileyici röportajında vurguladığı gibi, soykırımın yasal veya ahlaki eşiği aşması için kapsam veya yöntem olarak Holokost'u yansıtması gerekmiyor. Ham sayıların ötesine geçip devletin yapısını, söylemini ve davranışlarını incelediğimizde, Nazi Almanyası ile günümüz İsrail'i arasındaki benzerlikleri görmezden gelmek giderek zorlaşıyor.Bir ulusun meşru bir tarihsel şikâyeti, mevcut bölgesel düzeni devirmek ve egemenliğini pekiştirmek için daha geniş bir kampanyaya kanalize etmesiyle başlar. Ardından alaycı, egoist ve otoriter bir lider iktidara gelir ve düşman tamamen yok edilmeden barışın imkânsız olduğu iddiasıyla ülkeyi topyekûn savaşa sürükler. Devlet, bu gidişatı meşrulaştırmak için, soykırımın tanımlayıcı bir özelliği olan muhaliflerini sistematik olarak insanlıktan çıkarır; şiddeti meşrulaştırmak için onları haklarından ve onurlarından mahrum bırakır. Bu arada, uluslararası toplum tavır alır, kınar ve tereddüt eder, ancak nihayetinde kesin bir eylemde bulunmaz ve saldırganın kontrolsüzce devam etmesine olanak tanır. Ve şiddet nihayet sona erdiğinde -soykırım seyrini tamamladığında- bir zamanlar failleri kınamak için sırayla duran aynı uluslararası aktörler. Suçlu ulus, nesiller boyunca suçlarıyla hesaplaşmak zorunda kalır.Bu örüntülerin her birinde Hitler ve Nazileri tanımak zor değil. Aynı şeyi Benjamin Netanyahu ve mevcut İsrail hükümetinde görmek biraz abartılı gelebilir, ancak benzerlikleri açıkça ortaya koymak için her adımı tek tek ele almama izin verin.Birinci Dünya Savaşı'nın ardından sarsılan Almanya, derin bir kin ve aşağılanma duygusu içindeydi. Versay Antlaşması, ülkeyi geniş tarihi toprak parçalarından mahrum bırakmış ve ekonomisine ve ordusuna ağır kısıtlamalar getirmişti. Hitler'in iktidara gelebilmesinin temel sebeplerinden biri, bu yaygın ulusal öfkeden faydalanabilme yeteneğiydi. Alman halkının adaletsiz ve kinci bir barış olarak gördükleri şeye duyduğu öfkeyi ustaca kullandı. Fransa dışındaki birçok küresel lider, antlaşmanın şartlarının sertliğini ve dengesizliğini kabul ettiğinden, çok azı bunları gerçek bir inançla uygulamaya istekliydi.7 Ekim 2023'teki korkunç saldırıların ardından, İsrailliler ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı, Hamas'ın ayrım gözetmeden işlediği şiddet ve zulümler karşısında haklı olarak öfkelenmişti. İsrail'in misilleme arzusu ve bu tür saldırıların bir daha asla yaşanmamasını sağlama kararlılığı anlaşılabilirdi. Ancak bu meşru tepkinin yanı sıra, Netanyahu ve kabinesi başka bir şey daha görüyor gibiydi: Bölgesel güç dengesini İsrail lehine kesin bir şekilde yeniden şekillendirmek amacıyla Hizbullah, Suriye ve İran'a saldırmak için bir fırsat.İsrail, Hamas'ın gelecekteki saldırılarından korunmaya çalışmakta haklı mıydı? Kesinlikle. Aşırıya mı kaçtı? Orantılı veya insani kabul edilebilecek sınırın çok ötesinde bir güç kullandı mı? Bana ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre, evet.Almanya da, başlatma sorumluluğu tek başına üstlenmediği bir savaşın ardından haklı şikâyetler besliyordu. Peki bu kızgınlık, Aryan üstünlüğü bayrağı altında yeni bir dünya savaşı başlatmayı haklı çıkarır mıydı? Elbette hayır. İşte asıl dikkat edilmesi gereken nokta: Bir şikâyetin varlığı, bir devleti karşılık olarak yaptıklarından muaf tutmaz.I. Dünya Savaşı'nda görev yapmış ve Versay Antlaşması'nın derin ihanetine uğramış hisseden Hitler, tarihi aşağılanmalar olarak gördüğü şeyleri düzeltmeye ve Almanya'nın eski ihtişamını geri kazandırmaya çalıştı. Yahudileri ve istenmeyen diğer grupları günah keçisi ilan etmesi, kullanışlı ve etkili bir siyasi araç haline geldi. Yahudilere, komünistlere, eşcinsellere ve diğerlerine yönelik kişisel düşmanlığını, ortak bir düşman etrafında destekçilerini harekete geçirmek için kullandı. Kin ve öfkeye kapılan bu takipçiler, liderlerinin vizyonunda saklı derin kusurları, yanılgıları ve tehlikeleri fark edemediler.Netanyahu da mevcut çatışmayı alaycı bir şekilde silaha dönüştürdü; ancak onun durumunda motivasyon kişisel hayatta kalmak. Savaşı sürdürmek kendi çıkarlarına hizmet ediyor. İsrail olağanüstü hâlde kaldığı sürece, 7 Ekim saldırılarının gerçekleşmesine olanak tanıyan istihbarat ve güvenlik zaaflarının hesabı sorulmayacak. Liderliği hakkında kamuoyu önünde bir yeniden değerlendirme veya görevde kalmaya uygun olup olmadığına dair siyasi bir yargı da yok. Onun için en önemlisi, savaş zamanının hâlâ karşı karşıya olduğu yolsuzluk suçlamalarının hukuki sonuçlarını ertelemesi. The New York Times Magazine'in yakın zamanda ayrıntılı bir şekilde bildirdiği gibi, Netanyahu siyasi çöküşten ve hapisten kaçınmak için savaşı kasıtlı olarak uzattı .Netanyahu'nun Hitler gibi gözü dönmüş, küstah bir deli olmadığını belirtmek yerinde olur. Ancak hesapçı bir adam -soğukkanlılıkla- ve iktidara tutunmak için neredeyse her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu, kendi siyasi varlığını korumak için İsrail halkının ve devletin daha geniş çıkarlarını feda etmeyi de içeriyor. Aynı zamanda, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi İsrail siyasetinin en uç isimlerinden bazılarını, onlara benzeri görülmemiş bir nüfuz ve denetimsiz bir otorite vererek yüceltmek anlamına da geliyor.Naziler ve onların dehşet verici figürler topluluğuyla (Himmler, Göring ve Goebbels ve diğerleri) rahatsız edici benzerlikler bir kez daha ortaya çıkıyor: vahşeti ödüllendiren bir yönetim anlayışı, görüşleri kenara itilmesi gereken ideologları kucaklama isteği ve güçlünün haklı olduğu inancına dayanan bir ahlaki hesaplaşma. Hedeflenen popülasyonların hayvanlara benzetilmesi de aynı şekilde - tarihsel olarak vahşetlerden önce gelen, ders kitaplarına konu olmuş bir insanlıktan çıkarma .Uluslararası toplumun endişeli bakışları. İngiltere, Fransa ve Almanya'daki liderler, Gazze'deki koşullar ve Filistinlilere yönelik amansız saldırılar karşısında dehşete kapılıyor. Buna rağmen İsrail'e silah satmaya devam ediyorlar. Çoğu açıdan iyi bir adam olan Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yıkıcı saldırı silahlarının bir kısmını geri çekmeyi teklif etmekten fazlasını yapamadı. Bu mütevazı çaba bile siyasi baskı altında çöktü.Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu dava etti ve savaş suçlarıyla itham etti. Bu da bir şey. Anlamlı bir ilk adım. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, her zamanki gibi, felç olmuş durumda; beş daimi üyeden birinin çıkarı olduğu anda harekete geçme kabiliyetini zayıflatıyor. İnsan hakları grupları, STK'lar ve bağımsız medya, zulümleri takdire şayan bir titizlikle belgeledi. Alarm verdiler. Tanıklık ettiler. Ancak şiddeti durdurma gücüne sahip olanlar arasında, kayda değer hiçbir şey yapılmadı.Ve böylece, Netanyahu'nun bakış açısından mantık değişmeden kalıyor: ceza yoksa caydırıcılık da yok. Onun hesabı doğru. Uluslararası toplum, "BİR DAHA ASLA!!!" diye haykırırken, bir kez daha kendi gözetiminde soykırımın yaşanmasına izin veriyor.Holokost'un ardından Almanya, 20. yüzyılın büyük bir bölümünü, yarattığı dehşetle hesaplaşarak geçirdi. Kültür, inovasyon ve entelektüel dehanın merkezi olarak küresel itibarı yerle bir oldu. 1950'ler, 60'lar ve 70'lerde dünya Nietzsche, Goethe, Beethoven veya Kant'ı değil, Hitler'i düşündü. Ve gaz odalarını. Almanya, aydınlanmayla değil, soykırımla eş anlamlı hale geldi.Bu parçalanmış imajı yeniden inşa etmek için Holokost anıtları, iftira karşıtı yasalar ve çoğulcu, hoşgörülü bir demokrasinin inşası yoluyla on yıllarca süren bilinçli bir pişmanlık gerekti. "Nazi" kelimesi, modern siyasi dildeki en etkili hakaretlerden biri olmaya devam ediyor, çünkü Almanya'nın mirası hâlâ yapılanların ağırlığını taşıyor.İsrail bu soykırımla henüz hesaplaşmadı çünkü hâlâ yaşanıyor. Ama o hesaplaşma gelecek. Uluslararası itibarı, özellikle de daha ahlaklı ve ilkeli bir İsrail'i hiç tanımamış genç nesiller arasında, şimdiden düşüşe geçmiş durumda. İsrail'in bir zamanlar özlemini çektiği canlı demokrasiyi, çölü tarım arazisine çeviren kolektivist anlayışı, "Start-Up Ulusu"nu doğuran girişimcilik ruhunu düşünmüyorlar. Gençler giderek farklı bir benzetme yapıyor: apartheid dönemi Güney Afrika'sı.Aklıma gelenler ise, TikTok ve Instagram'ı dolduran, artık her yerde karşımıza çıkan görüntüler: bombalanmış mahalleler, açlıktan ölen bebekler, mülteci kamplarında kederli aileler. 55.000'den fazla ölümü ve çoğu çocuk olan sayısız uzuv kaybını görmezden gelmek zor. Deprem sonrası Haiti'de yaşadım ve uzuv kaybı yaşayan bir ulusun nasıl göründüğüne bizzat tanık oldum; hem ürkütücü hem de derin yaralar açıyor. Sadece toprağı değil, ruhu da yaralıyor.Bu soykırım Netanyahu liderliğinde gerçekleştirilmiş olsa bile, mirasının yükünü önümüzdeki on yıllar boyunca İsrail ulusu ve İsrailliler halk olarak taşıyacaktır. Şunu söylemek gerekir ki, birçok İsrailli bu savaşa ve Netanyahu'nun bu savaşı yürütmesine şiddetle karşı çıkıyor. Birçok arkadaşım bu acıyı bana defalarca dile getirdi. Onların acısını paylaşıyorum. Kendi ülkemin küresel kamuoyunu hiçe sayarak pervasız ve yıkıcı savaşlar başlattığını görmüş bir Amerikalı olarak konuşuyorum.Yine de tarihin dersi acımasızdır. Birçok Alman Holokost'a katılmadı. Birçoğu Holokost bittikten sonra doğdu. Yine de suçluluk, utanç ve küresel yargı katlanıldı. Bu soykırım da, şimdiki ve gelecekteki İsrailliler için katlanılması gereken bir yük olacak.En büyük umudum, Netanyahu'nun en kısa sürede iktidardan uzaklaştırılması ve işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulmasıdır; ancak bu giderek daha az olası görünüyor. Ayrıca, İsrail'in Yahudi halkına ve ülkenin kuruluş vizyonuna uygun, daha ahlaki ve daha adil bir geleneğe geri dönmesini umuyorum: Yahudiler için zulüm ve soykırımdan uzak, güvenli bir alan yaratmak. Ve İsrail, "bir daha asla" diye boş haykırışların sebebi değil, direnişin bir parçası olabilir.Kaynak : Bill Gelfeld | intpolicydigest.org