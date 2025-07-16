A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti…

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 16 Temmuz 2025 19:09:10

İsrail'de koalisyon krizi derinleşiyor. İsrail basını Şas Partisi'nin de hükümetten çekildiğini yazdı. Bu durumda Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybediyor. Azınlık hükümeti gelebilir. İsrail'de Başbakan Benyamin Netenyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, ultra-Ortodoks partilerin ardı ardına aldığı çekilme kararlarıyla derin bir krizle karşı karşıya.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre ultra-Ortodoks Şas Partisi de hükümetten çekilme kararı aldı. Partinin, koalisyondan ayrılmasına rağmen resmen muhalefete geçmeyeceği ancak tüm hükümet görevlerinden çekileceği belirtiliyor.



Söz konusu gelişme, salı günü yine ultra-Ortodoks çizgideki Birleşik Tora Yahudiliği (UTJ) Partisi'nin hükümetten çekildiğini duyurmasının ardından yaşandı. UTJ, dini eğitim alan öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının kabul edilmemesini çekilme gerekçesi olarak göstermişti.

UTJ'nin çekilmesiyle koalisyonun İsrail parlamentosu Knesset'teki sandalye sayısı 120'de 61'e gerilemişti. Şas milletvekillerinin desteğinin de çekilmesi halinde, Netenyahu'nun azınlık hükümetiyle yola devam etmesi gerekecek. Ancak UTJ'nin muhalefete geçmeyeceğini ve hükümete askerlik meselesine çözüm bulması için süre tanıyacağını açıklaması nedeniyle şu an için hükümetin düşmesi olası görünmüyor.

Krizin nedeni askerlik

Koalisyondaki krizin merkezinde, İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmalarına dair uzun süredir devam eden tartışma yer alıyor. İsrail'de dindar erkekler onlarca yıl boyunca zorunlu askerlikten muaf tutulmuştu. Ancak bu ayrıcalık kısa süre önce sona erdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2024 yazında aldığı kararla, ultra-Ortodoks erkeklerin de askerlik hizmetine tabi tutulmaları gerektiğine hükmetti. Hükümet ise bu karara karşılık, ultra-Ortodokslar için yeniden özel düzenlemeler içeren bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Bu konuda koalisyon ortakları ise uzlaşıya varamıyor.

Birçok ultra-Ortodoks Yahudi, dini yaşam tarzlarını tehdit ettiği gerekçesiyle zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Kadın ve erkeklerin birlikte askerlik yapması gibi uygulamaların kendi inançlarına aykırı olduğunu savunuyorlar.

Öte yandan İsrail kamuoyunda, bu grubun askerlikten muaf tutulması uzun süredir eşitsizlik olarak görülüyor. Bu konudaki tartışmalar özellikle Gazze ve Lübnan'da yürütülen savaşlar nedeniyle daha da arttı.

Kaynak : Reuters

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
11 milyon mülteci insani yardıma erişemeyecek.
Suriye'de neler oluyor?
Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti…
Güney Çin Denizi: Süregelen Rekabetin Arenası
Trump’ın yardım kesintileri 14 milyon kişiyi öldürecek.

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!

BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
Post-truth dünyada adalet nedir?
LOZAN (Lousanne)
KORE...
DOĞUM ORANI
İKNA YETENEĞİ
ATMA RECEP

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 