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ABD, gözaltındaki göçmen sayısını 100 bine çıkarmak için çadır kampları kuruyor.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 20 Temmuz 2025 14:45:22

İç Güvenlik Bakanı Noem, "Timsahlı Alcatraz" diye bilinen tesisi örnek gösteriyor. ABD Kongresi'nin bu ay çıkardığı yasayla en az 100 bin kişinin gözaltı merkezlerinde tutulabilmesi için 45 milyar dolarlık ekstra bütçe sağlamasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) harekete geçti. Wall Street Journal (WSJ), ICE'nin halihazırda 40 bin olan gözaltı kapasitesini yıl sonuna kadar 100 bine çıkarma amacıyla ABD'nin farklı yerlerinde çadır kampları kurmak üzere hızla harekete geçtiğini bildiriyor.



Askeri üsler ve ICE'ye bağlı gözaltı merkezlerindeki çalışmalara özel bir önem verildiği de Amerikan gazetesinin haberinde belirtiliyor.

Reuters, adını ve görevini açıklamadığı bir üst düzey ICE yetkilisinin şöyle dediğini aktarıyor: “ICE, yatak kapasitesini artırmak için tüm mevcut seçenekleri değerlendiriyor. Gözaltına alınanların belli askeri üslerde barındırılması da sürece dahil.”

WSJ, az yatak kapasitesine sahip çok sayıda tutukevindense, büyük gözaltı merkezlerinin yapılmasının öncelendiğini ifade ediyor.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem gibi üst düzey yetkililerin bu tesislerin işletmesini özel sektöre bırakmayıp, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki yerlerde kurmayı tercih ettikleri de vurgulanıyor.

Noem, Cumhuriyetçilerin yönettiği 5 eyaletle göçmen gözaltı merkezi kurmak üzere görüştüklerini geçen hafta açıklamıştı.

53 yaşındaki bakan, Florida'da kurulan ve etrafında pitonlarla timsahlar yaşadığı için "Timsahlı Alcatraz" diye bilinen tesisi diğer eyaletlere örnek göstermişti.

Yeni tutukevinin düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor.

Eyaletin doğal yaşam alanlarından Everglades bölgesinde, Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen tesisin açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve Noem'in katılımıyla gerçekleşmişti.

Tel örgülerle bölümlere ayrılan gözaltı merkezinin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı, bu tutarın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Barınak ve Hizmetler Programı'ndan karşılanacağı belirtilmişti.


Kaynak :  Reuters



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