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Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2025 21:35:44

Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek "ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Trump, ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Avrupa Birliği ve İngiltere’ye yönelik yeni ek vergiler de uygulanacağını ifade eden Trump, ithal edilen tüm ürünlere yüzde 19 gümrük vergisi getirildiğini, AB'ye yüzde 20, İngiltere’ye ise yüzde 10 oranında vergi uygulanacağını duyurdu.



Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizin desteğini istiyoruz. Hep birlikte çok mutlu olacağız"
    "Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında hep birlikte çok mutlu olacağız. Sadece otomobil üreticileri değil; ama özellikle bu sektörde ne kadar mutlu olacaklarını göreceğiz. Aynı zamanda çiftçiler için de çok iyi haberlerimiz var. Onlar yıllardır dünyadaki diğer üreticiler tarafından hep rahatsız edildiler. Kanada, süt ürünlerine yüzde 300 vergi uyguluyor. Önce düşük fiyatlarla süt satıyorlar, sonra vergileri yüzde 300'e çıkardılar. Sorduğunuzda ise ‘Yo hayır, bakın yüzde 3’ diyorlar. Bu kesinlikle adil değil. Kanada gibi bir ülkeyi sürekli sübvanse ediyoruz. Meksika’ya yılda 200 milyar dolar destek sağlıyoruz. Peki, bunu neden yapıyoruz? Bundan nasıl bir çıkarımız var? İşte bu yüzden bu kadar borcumuz var, bütçe açığımız büyüyor."
"Vergisiz ve tarifesiz politikalar ABD'yi zayıflattı"
    "Vergisiz tarifesiz politikalar nedeniyle ‘Biz size arabalarımızı göndereceğiz ama sizden hiçbir şey almayacağız’ diyorlar. Biz Avustralya’dan büyük miktarda biftek alıyoruz çünkü onlar kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Ancak bu gece yarısından itibaren buna ‘Hayır’ diyeceğim. Çin, pirinç üreticilerine yüzde 65 vergi öneriyor. Japonya, yüzde 700'den fazla vergi uyguluyor. Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü, sayın Tarım Bakanım harika iş çıkardınız. Yüzde 59 kadar indi fiyat. Daha önce yüzde 2,8 vergi uyguluyorduk, ancak koruma bariyerleriyle kendilerini koruyarak bizi fakirleştiriyorlardı. Çin güçlü bir ülke ama ilk sırada değiller. ABD onlar için ciddi bir fiyat ödüyor. ABD, bir zamanlar en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok paramız vardı ki… Ancak şimdi bu problemi yakında çözeceğiz. Yeniden para biriktireceğiz. 1913'te gelir vergisi icat edildi ve 1929'daki Büyük Buhran’a yol açtı. Ülkemizi geri getirmek için tarifeleri geri getirmek istediler ama çok geçti. Tekrar toparlanmak yıllar aldı."

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye %10 gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uygulayacağı yeni gümrük vergisi oranlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'ye uygulanacak gümrük vergisi oranı %10 olarak belirlendi.

Ülkelere Göre Yeni Gümrük Vergisi Oranları:
  •     Avrupa Birliği: %20
  •     Türkiye: %10
  •     İngiltere: %10
  •     Brezilya: %10
  •     Güney Afrika: %30
  •     Çin: %34
  •     Tayvan: %32
  •     Japonya: %24
  •     Güney Kore: %25
  •     Tayland: %36
  •     Malezya: %24
  •     İsviçre: %31
  •     Vietnam: %46
Trump yönetimi, bu kararla uluslararası ticaret dengesini korumayı ve Amerikan ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.



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