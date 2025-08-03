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On binlerce kişi Sidney Limanı Köprüsü'nde Filistin yanlısı yürüyüşe katıldı.

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 03 Ağustos 2025 15:58:07

On binlerce gösterici, Pazar günü Sidney'in simgesel Liman Köprüsü'nde şiddetli yağmura rağmen yürüyerek savaştan zarar görmüş Gazze Şeridi'nde barış ve yardım çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek kötüleşiyor. Filistinli yetkililerin Gazze'de 60 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını söylediği savaşın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Hükümetler ve insani yardım kuruluşları, gıda sıkıntısının yaygın bir açlığa yol açtığını söylüyor.



Düzenleyicileri tarafından 'İnsanlık Yürüyüşü' olarak adlandırılan yürüyüşe katılanların bir kısmı, açlığın simgesi olarak tencere ve tavalar taşıdı. "Yeter artık," dedi 60'lı yaşlarında, beyaz saçlı bir adam olan Doug. "Dünyanın dört bir yanından insanlar bir araya gelip seslerini yükselttiğinde, kötülük alt edilebilir."

Yürüyüşe yaşlılardan küçük çocuklu ailelere kadar pek çok kişi katıldı. Aralarında Wikileaks'in kurucusu Julian Assange da vardı. Birçoğu şemsiye taşıyordu. Bazıları Filistin bayrakları sallayıp "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Yeni Güney Galler polisi, beklenenden çok daha fazla sayıda kişinin katıldığını, 90.000'e kadar kişinin katıldığını bildirdi. Protestoyu düzenleyen Filistin Eylem Grubu Sydney, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, yürüyüşe 300.000'e kadar kişinin katılmış olabileceğini belirtti.

Yeni Güney Galler polisi ve eyalet başbakanı geçen hafta, şehrin simgesi ve ulaşım anayolu olan köprüde yürüyüşün yapılmasını engellemeye çalıştı ve güzergahın güvenlik tehlikelerine ve ulaşım aksaklıklarına yol açabileceğini söyledi. Eyalet Yüksek Mahkemesi Cumartesi günü yürüyüşün devam edebileceğine karar verdi.

Geçici Polis Komiser Yardımcısı Peter McKenna, binden fazla polisin konuşlandırıldığını ve kalabalığın büyüklüğü nedeniyle izdiham korkusu yaşandığını söyledi.

Basın toplantısında, "Kimse yaralanmadı," dedi. "Ama aman Tanrım, her Pazar bu kadar kısa sürede bunu yapmaya çalışmak istemezdim." Benzer bir protesto yürüyüşünün düzenlendiği Melbourne'de de polis hazır bulundu.

Son haftalarda İsrail'e yönelik diplomatik baskılar arttı. Fransa ve Kanada, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. İngiltere ise, İsrail insani krizi ele alıp ateşkes sağlamadığı takdirde Filistin devletini tanıyacağını söylüyor.

İsrail, bu kararları, Gazze'yi yöneten ve Ekim 2023'te İsrail'e saldırarak bölgenin büyük bir kısmını yerle bir eden İsrail saldırısını başlatan Hamas'ı ödüllendirmek olarak kınadı. İsrail ayrıca, açlık politikası izlediğini inkar ederek Hamas'ı yardımları çalmakla suçladı.

Avustralya'nın merkez sol görüşlü Başbakanı Anthony Albanese, iki devletli çözümü desteklediğini ve İsrail'in yardımları reddetmesinin ve sivilleri öldürmesinin "savunulamayacağını veya görmezden gelinemeyeceğini" söyledi, ancak Filistin'i tanımadığını belirtti.

80'li yaşlardaki yürüyüşe katılan Therese Curtis, Avustralya'da iyi sağlık hizmeti almanın insan hakkı ve ayrıcalığına sahip olduğunu söyledi.

"Fakat Filistin'deki insanların hastaneleri bombalanıyor, temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyorlar ve ben özellikle bunun için yürüyorum" dedi.



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